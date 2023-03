FBI:n johtaja: Koronapandemia sai todennäköisesti alkunsa laboratoriosta Wuhanissa

Yhdysvaltain hallinto ei ole toistaiseksi päässyt yksimielisyyteen arvioissaan koronaviruspandemian alkuperästä.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI arvioi maailmaa keväästä 2020 lähtien riivanneen koronaviruspandemian lähteneen todennäköisesti käyntiin Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta laboratoriosta. Asiasta kertoi tiistaina FBI:n johtaja Christopher Wray.

– FBI on jo jonkin aikaa arvioinut, että pandemian alkuperä on todennäköisimmin mahdollisessa laboratorio-onnettomuudessa Wuhanissa, Wray kertoi Fox Newsin haastattelussa.

Wray ei kertonut tarkemmin FBI:n arvion yksityiskohdista, sillä tiedot on luokiteltu salaisiksi. Hän syytti kuitenkin Kiinan hallintoa siitä, että se on ”tehnyt parhaansa estääkseen ja sotkeakseen Yhdysvaltojen ja muiden yrityksiä selvittää paremmin pandemian alkuperää”.

– Ja se on valitettavaa kaikkien kannalta, Wray sanoi.

Suojahaalareihin pukeutuneet työntekijät desinfioivat Huananin ruokatoria Kiinan Wuhanissa maaliskuussa 2020. Ruokatoria on pidetty yhtenä todennäköisenä paikkana viruksen siirtymiselle eläimestä ihmiseen.

Jo sunnuntaina Wall Street Journal raportoi, että Yhdysvaltain energiaministeriö arvioi pandemian käynnistyneen mahdollisesti laboratoriossa tahattomasti sattuneesta vuodosta.

Osa Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisista on lehden mukaan kuitenkin edelleen sillä kannalla, että pandemia käynnistyi luonnollisen tartunnan kautta. Osa virastoista taas ei ole vielä päättänyt kantaansa.

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden asioista vastaava tiedottaja John Kirby sanoi Reutersin mukaan maanantaina, että Yhdysvaltain hallinto ei ole vielä päässyt yksimielisyyteen lopullisesta arviostaan pandemian alkuperää koskien.

Kiinan ulkoministeriö vastasi Wall Street Journalin raporttia koskeviin kysymyksiin maanantaina viittaamalla Maailman terveysjärjestön WHO:n aiempaan raporttiin. Siinä pandemian alkuperän arvioitiin olleen todennäköisimmin luonnollisessa tartunnassa kuin laboratoriovuodossa.

Todennäköisenä on pidetty erityisesti sitä, että virus siirtyi ihmiseen eläimistä Wuhanin alueella, mahdollisesti ruokatorilla, jossa myytiin villieläimiä. WHO:n raporttia on kuitenkin kritisoitu, ja järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on esittänyt lisätutkimusta asiasta.

– Kaikki hypoteesit pysyvät avoimina ja vaativat jatkotutkimusta, Tedros sanoi helmikuussa 2021.

Wrayn puheita Kiina ei ollut vielä keskiviikkoaamuun mennessä kommentoinut. Aiemmin maan hallinto on kutsunut väitteitä laboratoriovuodosta ”loukkaaviksi”.