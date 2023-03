WP: Eritrealaiset sotilaat surmasivat yli 300 ihmistä Etiopiassa

Sotilaat suorittivat veritekonsa The Washington Post -sanomalehden mukaan vain muutamaa päivää ennen rauhansopimuksen julkistamista.

Eritrealaiset sotilaat surmasivat yli 300 ihmistä Etiopian Tigrayn alueella viime syksynä, The Washington Post -sanomalehden selvitys paljastaa.

Sotilaat tappoivat ihmiset vain muutamaa päivää ennen rauhansopimuksen julkistamista. Lehti pohjaa tietonsa muun muassa uhrien omaisten ja silminnäkijöiden kertomuksiin sekä satelliittikuviin.

Etiopian hallitus ja sitä vastaan taisteleva Tigrayn kansan vapautusrintama (TPLF) sopivat rauhasta 2. marraskuuta. Eritrealaiset sotilaat kuitenkin tappoivat ihmisiä viikon ajan eri kylissä ennen sopimuksen julkistamista.

Omaiset ja silminnäkijät uskalsivat alkaa puhua tapahtumista vasta, kun eritrealaiset olivat vetäytyneet alueelta tammikuun loppupuolella. Sotilaat aloittivat veritekonsa, koska he olivat silminnäkijöiden mukaan kärsineet tappion taistelukentillä.

Yksi tapetuista ihmisistä oli Mariam Shewiton kylässä asuva 92-vuotias mies.

– Olimme liian lähellä tietä. Talomme oli ensimmäinen, johon he tulivat, miehen omainen kertoo.

Sotilaat surmasivat myös vanhan miehen pojan, kaksi tytärtä, vävyn, miniän ja 15-vuotiaan lapsenlapsen. Miniä ammuttiin hänen viisikuukautisen vauvan ja muiden lastensa edessä. Miniän pojat pysyttelivät ruumiiden vieressä päivän ja yön ajan, koska he pelkäsivät poistua paikalta.

Sotilaat jatkoivat murhiaan kylässä kolmen päivän ajan. Tuona aikana he tappoivat ainakin 140 ihmistä. Osa ihmisistä tapettiin koteihinsa tai kylän muihin rakennuksiin, mutta osa otettiin kiinni ja vietiin läheiselle vuorelle, jossa heidät ammuttiin.

Sotilaiden poistuttua Mariam Shewiton kylästä, selviytyjät palasivat koteihinsa etsimään omaisiaan. Monet ruumista oli jätetty villieläinten armoille ja kaikkia tapettuja ei voitu tunnistaa kasvoista.

Eritrealaiset surmasivat ihmisiä myös ainakin kuudessa eri kylässä viikon aikana. Esimerkiksi Endabageriman kylässä he tappoivat ainakin 80 ihmistä ja Kumrossa puolestaan jopa 40.

Eritrealaissotilaiden toimet Mariam Shewiton kylässä eivät esimerkiksi toimittajien ja kansalaisjärjestöjen selvitysten perusteella ole yksittäistapaus. Sotilaita on syytetty myös muualla Etiopiassa tehdyistä veriteoista, joukkoraiskauksista ja seksiorjuuteen pakottamisesta.

Eritrean hallinto on kiistänyt syyllistyneensä sotarikoksiin.

Myös sisällissodan muita osapuolia on syytetty sotarikoksista. Etiopian hallinto on ilmoittanut, että se on pidättänyt yli 50 sotilastaan, joita syytetään muun muassa murhista ja raiskauksista. TPLF:n sotilaita on myös syytetty sotarikoksista, jotka ovat kohdistuneet muun muassa sen alueella oleviin eritrealaisiin pakolaisiin.

Sodan alkuvaiheessa TPLF:n epäsäännölliset sotajoukot, jotka koostuivat pääosin nuorista, tappoivat satoja Amhara-työläisiä Mai Kadran kylässä. TPLF:n edustajat ovat kiistäneet syytökset.

Etiopian hallinnon ja TPLF:n välille solmittu rauhansopimus ei ottanut kantaa siihen, mikä taho tutkisi väitettyjä sotarikoksia tai miten syylliset saataisiin oikeuden eteen.