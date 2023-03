Tutkiva sivusto Proekt kertoo Kyprokselle rekisteröidystä yhtiöstä, jonka väittää toimivan Vladimir Putinin ”yleisrahastona”.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on käyttänyt kyproslaista yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä salaisena ”yleisrahastonaan” useita vuosia ja tienannut niiden kautta miljoonia esimerkiksi vodkan myynnillä sekä ostamalla ja rakennuttamalla kiinteistöjä yritysten kautta itselleen ja lähipiirilleen, tutkivan journalismin sivusto Proekt väittää tuoreessa selvityksessään.

Proektin mukaan Kyprokselle rekisteröidyn Ermira Consultantsin on aiemmin uskottu kuuluneen epäsuorasti Putinin lähipiiriin kuuluvan Arkadi Rotenbergin omistuksiin. Rotenberg on Suomessa tunnettu etenkin yhtenä Jokereiden kotihallin ostajista vuonna 2013. Hänen Boris-veljellään on Suomen kansalaisuus.

Nyt Proekt sanoo, että Ermira on kuitenkin enemmän kytköksissä Putiniin kuin Rotenbergiin.

– Ermiran todellinen omistaja on presidentti Putin, lähde väittää sivustolle.

– Me käytimme termiä ”maksaa Ermiran kautta,” mikä tarkoitti Putinin rahojen käyttämistä sen tai tuon sopimuksen maksamiseksi (hänen etunsa mukaisesti), lähde sanoi.

Vladimir Putinin omistukset ovat jälleen nousseet uutisotsikoihin.

Proektin mukaan lähde on merkittävässä asemassa ollut johtaja presidentin läheisen ystävän yritys­imperiumissa ja oli suoraan mukana sen salaisen verkoston hallinnassa, johon Ermirakin kuului. Lähde perusteli ulostuloaan sillä, että vastusti Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa.

Proekt sanoo nyt julkaistun selvityksen olevan kuukausia kestäneiden tutkimusten tulos ja esimerkiksi Ermirasta kertoneen lähteen tiedot on vahvistettu muista lähteistä. IS ei ole voinut vahvistaa julkaisun väitteitä.

Yksi Ermiraan yhdistetyistä hankkeista on Putinin nimeä kantava Putinka-vodka. Kyseinen vodka tuli markkinoille Venäjällä vuonna 2002.

Proektin mukaan vodkaa valmistanut yritys pyysi Rotenbergin kautta Putinilta lupaa tuotteen valmistukseen ja sai sen. Valmistajan piti kuitenkin tehdä Putinista ja Rotenbergistä yrityksen osaomistajia, Proekt väittää.

Vodkan valmistajan omistus on muuttunut vuosien varrella, mutta Proektin mukaan Putin saa Ermiran kautta yhä osuutensa.

Lisäksi Ermira on omistanut osuuden venäläisestä mediayhtymästä NMG:stä, jonka johtoryhmään Putinin rakastajattareksi epäilty Alina Kabajeva kuuluu. Proektin mukaan vuonna 2013 Ermira hankki 7,5 prosenttia yhtiön osakkeista 76 miljoonalla eurolla, mutta myi ne kolme kuukautta myöhemmin Putinin liittolaisen Gennadi Timtshenkon yhtiöille 65,6 miljoonaa euroa kalliimmalla. Timtshenkolla on Suomen kansalaisuus.

Proektin mukaan Ermira voidaan yhdistää myös lukuisiin kiinteistöihin ja rakennushankkeisiin. Sivuston mukaan Putinin lähipiiriin kuuluvat käyttivät käytännössä usein Ermiran varoja ja ostivat halutun omaisuuden.

Putinin on jo aiemmin kerrottu omistavan useita hulppeita kiinteistöjä. Ne eivät kuitenkaan ole Putinin vaan hänen lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tai näiden omistamien yritysten nimissä.

Proektin mukaan Ermira rahoitti kuitenkin esimerkiksi Mustanmeren rannalla sijaitsevaa hulppeaa palatsia, joka oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin säätiön mukaan on todellisuudessa Putinin.

Proekt kuvailee myös, kuinka Kabajevalle ostettiin asuntoja Ermiran kautta.

– ”Voimistelija” tuli henkilö­kohtaisesti ja tarkensi, mitkä asunnot hän halusi ja kenen nimiin ne pitäisi rekisteröidä, eräs lähde kertoi.

Kabajeva on rytmisen voimistelun olympiavoittaja. Myöhemmin hän nousi kansan­edustajaksi Putinin puolueen Yhtenäisen Venäjän riveistä.

Ex-voimistelija Alina Kabajevan väitetään olleen Putinin rakastajatar jo useiden vuosien ajan.

Kabajevan ja Putinin suhteen väitetään alkaneen jo vuonna 2004. Kaksikolla on väitetty olevan myös yhteisiä lapsia.

Proektin mukaan esimerkiksi vuonna 2011 Kabajevalle ostettiin Sotshista neljä asuntoa, jotka rekisteröitiin Kabajevan luottohenkilöiden nimiin. Yksi näistä henkilöistä oli hänen isoäitinsä, toinen Putinin pitkäaikainen luottomies Oleg Rudnov. Rudnovin kuoltua vuonna 2015 asunto siirtyi hänen poikansa nimiin.

Rudnovin nimissä oli hulppea kattohuoneisto, jossa oli 20 huonetta, mukaan lukien oma elokuvateatteri, baari ja kylpyläalue, sekä useita erilaisia ulkoalueita kuten japanilais­tyylinen rentoutumis­piha ja ulkouima-allas.

Proektin mukaan Kabajeva viettää kuitenkin paljon aikaa Moskovan ja Pietarin välillä sijaitsevassa Valdaissa, jossa Putinilla on huvila. Sivuston mukaan lähelle presidentin järven­ranta­huvilaa on rakennettu Kabajevalle myös oma rakennus.

Molempien rakennusten kerrotaan sijaitsevan Putinin läheisen liittolaisen Juri Kovaltshukin omistamalla maalla.

Valdain huvilan on kerrottu olevan Putinin suosikkeja.

Päästäkseen Valdain kiinteistölle Putin käyttää ainakin toisinaan henkilö­kohtaista panssaroitua junaansa ja sen takia kiinteistön lähelle on rakennettu salainen, vartioitu juna-asema. Panssaroidusta junasta kertoi hiljattain oppositio­aktivisti Mihail Hodorovskin perustama Dossier Center.

Dossier Centerin mukaan Putin pitää panssari­junaansa turvallisempana tapana matkustaa kuin helposti seurattavia lentokoneita, minkä takia hän käyttää junaa niin Venäjän sisällä matkustaessaan kuin siirtyessään omille yksityis­huviloilleen.

Junan rakentamisen on kerrottu maksaneen 13,5 miljoonaa dollaria. Sen kerrotaan olevan Juri Kovaltshukin nimissä.

Vaikka Proekt, samoin kuin tutkivat toimijat aiemmin, kertoo Putinilla olevan mittava omaisuus, virallisesti sitä ei ole olemassa. Toissa vuoden vero­ilmoituksessaan Putin sanoi omistavansa vain 77-neliöisen asunnon, siihen kuuluvan 18-neliöisen autotallin, kolme autoa ja peräkärryn. Hänen vuosipalkakseen on ilmoitettu reilu 100 000 euroa.

– Se on ihan huuhaata, että hän pelkällä virallisesti ilmoitetulla palkalla eläisi, Helsingin yliopiston talous­historian professori Jari Eloranta totesi IS:n haastattelussa tammikuussa.

– Varmasti Putinilla on merkittävä omaisuus. Puhutaan varmasti joistain miljardeista, joita on piilotettu ja hajautettu.

Ruotsalainen huippu­diplomaatti Anders Åslund sanoi uskovansa, että Putinin varat ovat piilossa 20–30 pöytä­laatikko­yrityksen takana lukuisilla hallintoalueilla.

Arkadi Rotenberg ilmoittautui Mustanmeren ”Versaillesin” omistajaksi sen jälkeen, kun rakennus oli yhdistetty Putiniin.

Virallista vahvistusta ei ole myöskään saatu Kabajevan ja Putinin suhteelle. Proektin haastattelemat lähteet antoivat ymmärtää, ettei suhteesta ole epäilystäkään. Konkreettiset todisteet kuitenkin puuttuvat.

Sivuston haastattelemat noin kymmenen entistä ja nykyistä virkamiestäkin myönsivät, etteivät he koskaan olleet nähneet Kabajevaa ja Putinia yhdessä – eivät edes yksityis­tilaisuuksissa.

Kabajeva yllätti kuitenkin muutama viikko sitten Putinin aloittamaa Ukrainan sotaa tukevalla puheellaan.

– Kansamme tarvitsee menestystämme, sillä informaatio­työ nykyisessä tilanteessamme, kun taistelemme maamme puolesta, on kuin sodassa käytettävä ase, Kabajeva sanoi CNN:n julkaisemalla videolla.

– Se on arvoltaan yhtä tärkeä kuin Kalashnikov-rynnäkkö­kivääri.