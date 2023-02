Vahvistamattomien tietojen mukaan syyksi epäillään tunnistamatonta esinettä Pietarin ilmatilassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Pietarin Pulkovon lentokentälle matkalla olleet Venäjän sisäiset lennot on käännytetty takaisin ja kenttä on suljettu. Myös ilmatila on suljettu seuraaviksi tunneiksi.

Verkkosivusto Bazan mukaan syynä olisi tunnistamaton kohde Pietarin ilmatilassa, ja venäläishävittäjät olisi lähetetty tutkimaan asiaa.

Myös jotkin muut venäläissivustot ovat raportoineet tunnistamattomasta ”lennokista”, joka olisi aiheuttanut varotoimet.

Virallista vahvistusta tiedolle ei ole.

Pietarin hallinto on kertonut Telegramissa peruuttaneensa kaikki lennot Pulkovoon ainakin puoleen päivään asti paikallista aikaa. Syytä ei ole kerrottu.

Uutistoimisto Tassin mukaan ilmatila on suljettu 200 kilometrin säteellä Pulkovosta. Sulku jatkuu ainakin kello 13.20 asti paikallista aikaa.

Sulku vaikuttaa myös Venäjän sisäisiin lentoihin Kaliningradiin, koska sinne matkaavat koneet joutuvat lentämään Pietarin yli. Lentoliikennettä seuraavan Flight Radar -sivuston mukaan Kaliningradista Venäjälle matkannut kone on jo kääntynyt takaisin Itämeren yllä Pietarin ilmatilan sulun vuoksi.