Pohjois-Korean maataloussektori on vanhanaikainen, ja maa on ajautunut nälänhätään ennenkin.

Kimin mukaan muutosten on tapahduttava lähivuosina.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on käskenyt hallituksensa virkamiehiä suunnittelemaan ”perustavan­laatuisen muutoksen” maan maatalous­tuotantoon, valtion tiedotusvälineet kertovat brittilehti Guardianin mukaan.

Muutoksen syynä on pelko elintarvikepulan pahenemisesta. Kim painotti erityisesti viljantuotanto­tavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä puhuessaan Korean työväenpuolueen kokouksessa, valtion uutistoimisto KCNA kertoi tiistaina.

KCNA ei avannut, millaisiin toimenpiteisiin Pohjois-Koreassa ryhdytään. Kim kuitenkin sanoi, että muutosten on tapahduttava lähivuosina.

Pohjois-Korea kamppailee alati pahenevan elintarvikepulan kanssa. Maa on kuitenkin kiistänyt väitteet, joiden mukaan se ei pystyisi huolehtimaan kansalaistensa perustarpeista. Pohjois-Korean maataloussektori on vanhanaikainen, ja maa on ajautunut nälänhätään ennenkin.

Tutkijoiden mukaan valtaosa Pohjois-Korean maataloudesta nojaa niin kutsuttuihin kolhooseihin eli maatiloihin, joita yhteisö viljelee valtion valvonnassa. Tällaisilla tiloilla työskentelee tyypillisesti useita pienviljelijöitä, jotka tuottavat satoa yhteistyöllä.

Elintarvikepulan laajuus epäselvä, mutta yhdysvaltalainen seurantaprojekti 38 North sanoi tammikuun raportissaan, että tilanne on pahimmillaan sitten 1990-luvun nälänhädän.

Etelä-Korean yhdistymisministeriö sanoi aiemmin helmikuussa, että Pohjois-Korean elintarviketilanne ”vaikutti huonontuneen”. Ministeriö totesi lisäksi, että on harvinaista, että Pohjois-Korea järjestää maatalousstrategiaa käsittelevän erityiskokouksen.

Pohjois-Korean tilanne on huolestuttanut kansainvälisissä piireissä jo pitkään. YK:n ihmisoikeuksien erityisedustaja Tomas Ojea Quintana sanoi lokakuussa 2021, että maata uhkaa nälänhätä.

Eristäytyneen maan talous kurjistui entisestään koronaviruspandemian aikana. Pohjois-Korea sulki rajansa viime vuonna suojautuakseen virukselta, mikä tyrehdytti kaupan naapurimaa Kiinan kanssa. Pohjois-Korean taloutta kuormittavat myös YK:n sille ydinohjelman takia asettamat pakotteet.