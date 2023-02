Vuodesta 2018 lähtien Yhdysvaltain työministeriön mukaan rikkomusten määrä on kasvanut lähes 70 prosenttia.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat ilmoittaneet uusista toimista, joilla pyritään kitkemään lapsityövoimaa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Hallinto ilmoitti uusista toimista sen jälkeen, kun lapsityövoimaa koskevien rikkomusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Lisäksi lukuisat mediat, Reuters mukaan lukien, ovat kertoneet lasten käyttämisestä useilla vaarallisilla aloilla.

Vuodesta 2018 lähtien Yhdysvaltain työministeriön mukaan lapsityövoimaa koskevien rikkomusten määrä on kasvanut lähes 70 prosenttia. Pelkästään viime tilivuotena yhteensä 865 yrityksen katsottiin rikkoneen lapsityövoimaa koskevia lakeja.

Yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan lapsia on käytetty työvoimana muun muassa auto- ja elintarviketeollisuudessa. Lasten on esimerkiksi väitetty valmistavan suosittuja Lucky Charms -muroja ja Cheetos-sipsejä. Asia selvisi The New York Times -sanomalehden selvityksessä, jossa toimittajat paljastivat lapsityövoiman käytön kyseisiä elintarvikkeita valmistavassa Hearthside Food Solutions -yrityksessä.

Yhdysvaltain työministeriö vahvisti Reutersille, että se on avannut tutkinnan yrityksen toimintaan. Yhtiö tiedotti tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja kertoi olevansa ”kauhistunut” sanomalehden selvityksen löydöksistä.

Yhtenä syynä lapsityövoiman käytön kasvulle on alaikäisten yksinmatkustavien lasten saapuminen Yhdysvaltoihin. Nämä lapset ovat helppoa riistaa esimerkiksi suurten tehtaiden rekrytoijille, joiden kautta lapset päätyvät työskentelemään paikoin laittomiin tai erittäin raskaisiin työtehtäviin.

Nykyiset liittovaltiotason lait kieltävät alle 16-vuotiaiden työskentelyn useimmissa tehdasympäristöissä. Lisäksi alle 18-vuotiaat eivät saa työskennellä kaikkein vaarallisimmissa tehtävissä.

Yhdysvaltain hallinto on muun muassa perustanut uuden työryhmän selvittämään rikkomuksia. Työryhmä toimii eri ministeriöiden yhteistyönä.

Lisäksi hallinto haluaa korottaa korvausten määrää nykyisestä 15 138 dollarista per lapsi. Summa ei virkahenkilöiden mukaan ole riittävä pelote yrityksille.