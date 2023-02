Thaimaan poliisi on kuvaillut torstaina pidätetyn Saharat Sawangjaengin, 25, olevan ”yksi Bangkokin MDMA-epidemian pääsyistä”.

Thaimaan poliisi on julkaissut pidätyskuvia, joista Saharat Sawangjaengin muodonmuutos käy ilmi. Koko neljän kuvan sarja on nähtävissä alempana artikkelissa.

Thaimaan poliisi kertoi viikonloppuna pidättäneensä huumekauppiaaksi epäillyn miehen, joka yritti paeta lain kouraa muokkaamalla ulkonäköään plastiikkakirurgian avulla. Tapauksesta uutisoivat muun muassa Bangkok Post, The Straits Times sekä BBC.

Poliisin mukaan Saharat Sawangjaengin, 25, tavoitteena oli muuttua leikkausten avulla ”korealaiseksi”. Hän on myös käyttänyt viime aikoina korealaista nimeä Jimin Seong. Poliisin mukaan kuukausien ajan jäljitetyn miehen alkuperäisistä kasvoista ”ei ole jäljellä enää mitään”.

Saharat pidätettiin torstaina Bangkokissa, kun poliisi oli löytänyt tämän Bang Nan kaupunginosassa sijaitsevasta huoneistosta. Miestä etsittiin epäiltynä MDMA:n eli ekstaasin maahantuonnista, hallussapidosta sekä levittämisestä.

Poliisin mukaan Saharat on myöntänyt tilanneensa MDMA:ta niin sanotusta pimeästä verkosta kryptovaluuttaa käyttäen.

Poliisi on julkaissut kaikkiaan neljä kuvaa Saharatin muuttuneesta ulkonäöstä.

Saharat on pidätetty BBC:n mukaan aiemmin ainakin kolme kertaa muun muassa huumerikoksiin liittyen. Vuonna 2022 hän onnistui välttämään pidätyksen, minkä jälkeen hän hakeutui laajaksi kuvailtuun plastiikkakirurgiseen leikkaukseen.

Poliisi onnistui kuitenkin jäljittämään Saharatin selvittämällä MDMA:n leviämistä muille kauppiaille sekä ostajille Bangkokissa. Todistajat kuvailivat häntä poliisille ”komeaksi korealaismieheksi”.

– Haluan aloittaa uuden elämän. Olen kyllästynyt Thaimaahan, Saharat kertoi poliisin julkaisemalla videolla.

Thaimaan poliisin kenraalimajuri Theeradej Thammasutee sanoi Saharatin olevan ”yksi Bangkokin MDMA-epidemian pääsyistä”.

– Hän on huumelordi, joka on tuonut MDMA:ta Euroopasta vain 25-vuotiaana. Uskomme, että lisää epäiltyjä on ulkomailla. Jatkamme tutkintaa, Theeradej sanoi.