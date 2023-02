Näillä 3 aseella on ollut mullistava merkitys Ukrainassa

Taikasanat ovat Himars, Javelin ja Bayraktar.

Kun Venäjä vuosi sitten hyökkäsi Ukrainaan, Venäjä odotti marssivansa Kiovaan muutamassa päivässä.

Näin ei tapahtunut, ukrainalaisten taistelutahto oli luja.

Lue lisää: Valko-Venäjän oppositio iloitsee iskusta lento­tukikohtaan – tutka­valvonta­koneen menetys olisi Venäjälle kova isku

Ukraina ei puolustanut maataan kuitenkaan pelkällä taistelutahdolla. Lännestä saatu aseapu oli oleellisessa osassa.

Yhdysvaltalainen CNN on nostanut esiin erityisesti kolme asejärjestelmää, jotka ovat kääntäneet sodan kulun.

Himars

Yhdysvallat toimitti ensimmäiset Himars (High Mobility Artillery Rocket System) -raketinheitinjärjestelmät Ukrainalle viime kesäkuussa, ja niillä on ollut merkittävä vaikutus sotaan.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Pekka Toveri arvioi ISTV:n Ukraina-studiossa viime syksynä, että Venäjän armeijan hyökkäyksen pysähtyminen niin idässä kuin etelässäkin johtui pääasiassa Ukrainan saamista Himars-raketinheitin­järjestelmistä.

Himarseista on ollut Ukrainalle korvaamaton apu.

Ukraina on kyennyt tuhoamaan Himarseilla venäläisten komentokeskuksia, ammus- ja polttoainevarastoja sekä huoltolinjoja. Venäjän joukot eivät enää pystyneet toimittamaan tykistön ampumatarvikkeita tuliasemiin yhtä ripeästi eivätkä kyenneet antamaan tulitukea, kun ammusvarastot oli siirrettävä kauemmas Himarsien kantomatkan ulkopuolelle.

Kuorma-autoalustaisen Himars-ajoneuvon laukaisualustassa on kuusi rakettia. Se on ampumavalmis minuuteissa, ja rakettien laukaisu tapahtuu sekunneissa. Rakettien laukaisemisen jälkeen asemasta voi ajaa nopeasti pois, joten sitä on vastatulella vaikea eliminoida.

Järjestelmässä ovat gps-ohjatut raketit, jotka osuvat tarkasti kohteeseensa. Ammuskasettiin voidaan sijoittaa myös ohjus.

Alla olevalla videolla Pekka Toveri arvioi Himars-raketinheitinjärjestelmää ISTV:n Ukraina-studiossa 9.8.2022.

Rakettien kantama on 40 kilometristä aina 300 kilometriin. Yhdysvallat on antanut Ukrainalle sellaisia ammuksia, joilla voi ampua 80 kilometrin etäisyydelle.

Nopeasti liikuteltavat Himars-heittimet osoittivat tehokkuutensa ja käyttökelpoisuutensa sodassa jo Irakissa ja Syyriassa 2015 ja 2016.

Javelin

Kannettava ja liikuteltava FGM-148 Javelin -panssarintorjuntaohjus hakeutuu maaliinsa kuvantavan infrapunahakupään avulla.

Javelin lentää aluksi noin 150 metrin korkeuteen ja iskee kohteensa ylhäältä, jossa panssarivaunun suojaus on heikoin ja ohuin. Ohjuksen ensimmäinen ontelopanos avaa tietä taisteluvaunun reaktiivisen panssaroinnin läpi, toinen panos tuhoaa vaunun.

Javelinin räjähtävän taistelukärjen kerrotaan purevan moderneimpiinkin Venäjän hyökkäyksessään käyttämiin taistelupanssarivaunuihin.

Javelin on olalta laukaistava panssarintorjuntaohjus, jota pystyy yksittäinen sotilaskin käyttämään tehokkaasti.

Javelinin kiistaton etu on ollut sen helppokäyttöisyys. Ohjus on melko kevyt (paino 28 kiloa), ja se on olalta laukaistava, eli yksittäinen sotilaskin pystyy toimimaan Javelinin kanssa. Javelinilla pystyy tuhoamaan jopa 2,5 kilometrin päässä olevia kohteita.

Laukaisija lukitsee kohteen ennen laukaisua, ja sen jälkeen ohjus hakeutuu lukittuun kohteeseen automaattisesti.

Ohjus on ”ammu ja unohda” -tyyppinen, eli lämpöhakuinen ohjus mahdollistaa ampujan välittömän suojautumisen heti laukaisun jälkeen sillä välin, kun ohjus on vielä matkalla kohteeseensa.

Javelin-ohjuksia voidaan käyttää myös ilmatorjuntaan matalalla lentäviä ilma-aluksia vastaan sekä suoraan tuleen esimerkiksi rakennusten tuhoamiseksi.

Bayraktar

Varsinkin sodan alkuvaiheessa turkkilaisen aseyhtiön Baykarin valmistamilla TB-2 Bayraktar -droneilla oli iso merkitys.

Miehittämättömillä lennokeilla Ukraina tuhosi Venäjän armeijan panssarikalustoa tehokkaasti.

Bayraktar kykenee tiedusteluun, maalinosoitukseen ja iskuihin kevyin ohjuksin tai täsmäpommein. Sen voi varustaa neljällä kauko-ohjattavalla pommilla tai ohjuksella.

Bayraktar-lennokeilla oli varsinkin sodan alkuvaiheessa iso merkitys. Ukraina tuhosi niiden avulla lukuisia Venäjän panssarikolonnia.

Bayraktar kykenee lentämään kauko-ohjauksella 300 kilometrin säteellä ja pysymään ilmassa yli 24 tuntia ilman taukoa.

Bayraktarin heikkous on se, että ne lentävät matalalla ja suhteellisen hitaasti, eli ne ovat ilmatorjunnalle kohtuullisen helppoja maaleja. Ainakin kolmannes Ukrainan hankkimista Bayraktareista on jo ammuttu alas.

Miehittämättömät lennokit olivat erinomaisen hyödyllisiä ja tärkeitä sodan alussa venäläiskolonnien pysäyttämisessä.

Alla olevalla videolla Ukraina tuhosi Bayraktareilla Venäjän ilmatorjuntajärjestelmän 28.2.2022.

Koska taisteluja on sittemmin käyty Ukrainan itäosissa, Venäjä on pystynyt tukemaan maajoukkojaan läntisen sotilaspiirinsä vahvalla ilmatorjunnalla, mikä on tehnyt Bayraktareista melkein hyödyttömiä.

Bayraktarien alkuvaiheen suosiosta kertoo se, että ukrainalainen everstiluutnantti Taras Borovok kirjoitti, sävelsi ja esitti Bayraktar-laulun, josta tuli Ukrainassa valtava hitti ja maailmanlaajuinen someilmiö viime keväänä.

Tulevat kuukaudet näyttävät, ovatko uudet taikasanat esimerkiksi Switchblade (räjähtävä ”kamikazedroni”) tai Leopard 2 (lännen Ukrainalle toimittamat taistelupanssarivaunut).