Ukraina toimii taidokkaasti Venäjää vastaan sosiaalisessa mediassa. Vitsit, irvailu ja tunteellisuus vahvistavat maanpuolustushenkeä ja herättävät maailmalla myötätuntoa.

Ukraina taistelee kirjaimellisesti verissä päin jokaisesta hehtaarista puolustaessaan alueitaan Venäjän hyökkäystä vastaan. Sosiaalisen median maailmassa on käynnissä toinen taistelu, jossa Ukraina ja sitä kannattavat käyttävät taitavasti kuvia ja tekstejä.

Julkaisuja eivät tuota vain kansalaiset, vaan esimerkiksi Ukrainan puolustusministeriökin julkaisee asiallisen aineiston ohella humoristista tai satiirista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Materiaalia syntyy runsaasti myös muualla maailmassa osoituksena solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan.

Sosiaalinen media vilisee vauhdilla leviäviä meemejä eli kuvaa ja tekstiä yhdistelevää huumoria ja vetoomuksia osana kamppailua Venäjää vastaan. Huumorin ja satiirin lisäksi välitetään joukoittain kuvia ja tekstejä ukrainalaissotilaista, sodan tuhoista, kotirintaman ponnisteluista sekä valtiojohtajista.

Yhdessä laajalti levinneessä kuvaparissa Venäjän johtaja Vladimir Putin pistää neulalla Ukrainan väreissä olevaa ilmapalloa. Pallo ei kuitenkaan mene puhki, vaan niin käy Putinille itselleen. Poks!

Viileät, coolit, tytöt eivät halua kukkia ystävänpäivänä, he haluavat hävittäjiä! Tämä sanoma levisi helmikuun puolivälissä yhdellä niistä sosiaalisen median tileistä, joilla ukrainalaiset viestivät.

Ukrainalaisten julkaisut ovat parhaimmillaan viiltävän hauskoja, nokkelia tai ilkeitä, ja niillä on eri kohdeyleisöjä.

– On sisäistä viestintää ja viestintää länsimaisille yleisöille, joilta haetaan tukea sodalle. Ja sitten on kuittailua Venäjälle, kuvailee tutkijatohtori Saara Särmä Tampereen yliopistosta.

Ukrainan sotaviestintä ei tietenkään ole pelkkää hassuttelua tai videoita italialaisten jälkiruokien valmistamisesta rintamaoloissa tai laulu- ja soittotuokioita korsuissa. Maa käy taistelua olemassaolostaan, ja se välittyy materiaalista.

Tutkijatohtori Taina Meriluoto Helsingin yliopistosta on analysoinut sosiaalisen median Ukraina-kuvastoa. Hän löytää siitä useita erilaisia viestilajeja.

– Meemit ovat tietenkin iso lajityyppi. Ukrainalaisillahan on sosiaalisen median tilikin Ukrainian Memes Forces, joka on nimetty ja valjastettu tällaiseen niin sanottuun some-sotaan.

Paljon on kuvastoa, jossa nauretaan Venäjän sotastrategian epäonnistumiselle tai kaluston kunnolle.

– Voisin ajatella, että se on myös ukrainalaiselle kotiyleisölle tarkoitettu hengennostatusgenre, jolla saadaan vastustajan pelottavuutta jotenkin hallittavammaksi.

Taina Meriluoto kertoo, että julkaisuissa on runsaasti myös reportaasikuvitusta, jossa paljastetaan sodan tuhoja ja venäläisten tekoja.

– Näin täällä on tapahtunut, tältä täällä nyt näyttää.

Lisäksi Meriluodon tutkimassa aineistossa on paljon ihmisten omia tarinoita, heidän henkilökuviaan. Kuten Meriluoto sanoo, sodan tragedia koostuu yksilöiden tragedioista.

– Omilla kasvoilla tai omilla nimillä kerrotaan vaikkapa kaatuneiden sotilaiden henkilöllisyys tai heidän taustojaan. Kerrotaan yksityiskohtaisesti ihmisen historia ja elämänkokemus, ja sillä tavalla tuotetaan meille mahdollisuuksia samaistua heidän tilanteisiinsa.

Yhtenä isona ja tärkeänä kuvallisena lajityyppinä Meriluoto nostaa esille myös elämä jatkuu -kuvat.

– Niissä näytetään, miten arki pyörii ja elämä jatkuu sodasta huolimatta. Esimerkiksi hääkuvat sodan keskellä on yksi tällainen visuaalisen vastarinnan muoto.

Sitä on vaikkapa Instagramissa hiljattain julkaistu Rakkaus voittaa -niminen kuvasarja erilaisista pariskunnista.

– On myös taidetta, monesti sellaista, jossa on keltasiniset värit, Meriluoto täydentää.

Oma lajityyppinsä ovat Ukrainaa tukevat sisällöt, joita julkaistaan sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa Ukrainan ulkopuolella. Monen suomalaisenkin some-tileillä näytetään esimerkiksi sinikeltaisia värejä eri muodoissa tai muita Ukraina-symboleja, kuten auringonkukkia tai lippuja.

– On melkoinen ilmatilan valloitus Ukrainalta, että keltainen ja sininen väri yhdistettynä tarkoittaa, että me seisomme Ukrainan tukena.

Tällaista tukikuvastoa ovat myös julkaisut aktivistitempauksista, joilla osoitetaan vastarintaa Venäjää kohtaan.

Meriluoto on kollegansa, väitöskirjatutkija Juulia Heikkisen, kanssa analysoinut tuhansittain sosiaalisessa mediassa julkaistuja Ukraina-kuvia ja niiden välittämää viestiä.

Painottamalla Ukrainan eurooppalaisuutta, Venäjän uhkaavuutta sekä sodan selkeitä moraaliasetelmia kuvat tuovat ukrainalaiset kohtalot lähemmäs ja tekevät niistä surtavia, tutkijat päättelevät.

– Näitä aineksia korostamalla Ukrainasta tehdään tuttu ja kaltainen, perheeseen kuuluva, he kirjoittivat viime keväänä sosiologisessa verkkomediassa Ilmiössä.

– Yksi hyvin voimakas viesti on Ukrainan eurooppalaisuuden korostaminen. Se on hyvin ymmärrettävä kehys, jolla Ukrainaa tehdään tiiviisti osaksi eurooppalaista yhteisöä. Siinä ääneen sanomattomana alatekstinä on, että meillä on siksi moraalinen velvollisuus auttaa ukrainalaisia, Meriluoto sanoo STT:n haastattelussa.

Tätä toteutetaan taitavasti kiinnittämällä huomiota esimerkiksi arkkitehtuuriin.

– Osoittamalla, että Kiova näyttää samalta kuin mikä tahansa muu Euroopan pääkaupunki tai näyttämällä sieltä arkisia leikkipuistoja tai koulunpihoja, joihin on tosi helppo kuvitella omat lapsensa.

Meriluoto nostaa vielä esille sen, että ukrainalaiset näyttävät samankaltaisilta kuin me. He ovat ulkonäöltään kuin naapurimme tai sukulaisemme.

– Valitettavasti näyttää olevan niin, että samannäköisiä ihmisiä on helpompi auttaa, hän toistaa kolmeen otteeseen.

Heikkinen ja Meriluoto toteavat artikkelijulkaisussaan niin ikään, että visuaalisesta materiaalista välittyy käsitys ukrainalaisista Euroopan moraalisina johtajina, jotka ovat käsien levittelyn ja korupuheiden sijaan tarttuneet toimeen eurooppalaisten arvojen ja elämäntavan puolustamiseksi.

– Molotovin cocktaileja väsäävät perheenäidit ja venäläisiä tankkeja hinaavat traktorit saavat osakseen lännen ihailun, johon sekoittuu häpeän ja syyllisyyden tunteita katsojan omasta voimattomuudesta, he kirjoittavat.

Yhtenä viestien lajina ovat kuvamuokkaukset, joita käsitellään esimerkiksi toisen maailmansodan raakuuksien henkeen muistuttamaan historian kauheuksista.

– Sitten on todella paljon kuvapareja, joilla tehdään rinnastuksia asioiden samankaltaisuuksista tai luodaan kontrastia esimerkiksi kahden erilaisen johtajan välillä. Se on yksi keino naureskella ja katsoa alaspäin Venäjää ja Putinia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on mahtavaa materiaalia kahden hyvin erilaisen johtajan vertailulle, Meriluoto sanoo.

Putinia demonisoidaan, jolloin hänet voidaan kuvata esimerkiksi Hitleriä muistuttavana hahmona.

– Tehdään ilmiselväksi, että Putin ja Venäjä ovat absoluuttinen paha. Katsojan ei tarvitse tehdä moraalipohdintaa, sillä se on tehty jo valmiiksi, Meriluoto sanoo.

Siinä, missä Putin esiintyy puvuissa ja kravatti tiukasti solmittuna, kuvataan Zelenskyi arkisessa vihreässä t-paidassa tai hupparissa keskellä sotilaitaan.

– Zelenskyi ei ole puku päällä missään tai näyttäydy kaukaisena johtajana, vaan hän viestii pukeutumisellaan ja olemuksellaan, että on vahvasti yhtenä mukana joukoista, Saara Särmä luonnehtii.

– Kuva on aika tehokas, sillä se menee yleensä suoraan tunteisiin, hän jatkaa.

Kuvalla viestitään virallisissakin yhteyksissä. Kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vieraili kuluneella viikolla Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, esiintyi Zelenskyi hänen rinnallaan tummassa collegepuserossa ja maastonvihreissä housuissa. Bidenilla puolestaan oli kaulassaan sinikeltainen solmio.

Biden matkusti Kiovaan junalla. Luonnollisesti ukrainalaisilta sosiaalisen median tileiltä löytyi Rail Force One -meemejä, joissa oli Ukrainan värein ja Yhdysvaltain lipuin koristeltu komea juna. Yhdysvaltain presidentin käytössä olevaa lentokonetta kutsutaan nimellä Air Force One.