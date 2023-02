Tietoa Berijev A-50U -valvontakoneen tuhoutumisesta ”partisaanien” droneiskussa ei ole vielä voitu vahvistaa.

Berijev A-50U kuvattuna Ivanovossa vuonna 2017. Näitä koneita Venäjän ilmavoimilla on vain seitsemän.

Valko-Venäjän oppositio riemuitsee uutisesta, jonka mukaan itsevaltaisen Aljaksandar Lukashenkan hallintoa vastustavat ”partisaanit” olisivat tuhonneet venäläisen tutkavalvontalentokoneen Matshulishtshyn lentokentällä lähellä Minskiä sunnuntaiaamuna.

”Olen ylpeä valkovenäläisistä, jotka jatkavat vastarintaa Venäjän hybridimiehitykselle maassamme & taistelevat Ukrainan vapauden puolesta”, kirjoitti maanpaossa elävä Valko-Venäjän opposition johtohahmo Svjatlana Tshihanouskaja sunnuntaina Twitterissä.

Uutista ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

The War Zone -sivuston asiantuntija Tyler Rogoway julkaisi Twitterissä satelliittikuvan Matshulishtshyn lentokentältä. Tutkavalvontakone näkyy selvästi helmikuun 19. päivänä otetussa kuvassa. Uutta kuvaa mahdollisen iskun jälkeen ei ole vielä julkaistu.

Oppositiolähteet kertoivat, että Voitto-nimeä käyttävä vastarintaryhmä olisi onnistunut vaurioittamaan pahoin Venäjän ilmavoimien Berijev A-50 -tutkavalvonta- ja taistelunjohtokonetta.

”Kaksi valkovenäläistä toteutti operaation käyttämällä droneja. He ovat jo poistuneet maasta ja päässeet turvaan. Tuhotun lentokoneen arvo on 330 miljoonaa euroa”, twiittasi Tshihanouskajan neuvonantaja Franak Viačorka.

Lue lisää: Valko-Venäjän opposition mukaan vasta­rinta­liike tuhosi venäläisen sotilas­­lentokoneen

Israelilaistaustainen sotilasilmailun asiantuntija Guy Plopsky pitää tietoa koneen tuhoutumisesta isona uutisena, jos se on totta. Venäjän ilmavoimilla on vain seitsemän modernisoitua A-50U-valvontakonetta, joista yksi on toiminut Ukrainan sodan aikana Valko-Venäjällä. Kahdeksannen koneen modernisoinnin odotetaan valmistuvan tänä vuonna, Plopsky twiittasi.

Berijev A-50U on venäläinen vastine Naton käyttämille Awacs-tutkavalvontakoneille. Lännessä koodinimellä Mainstay tunnettu A-50 perustuu Iljushin Il-76 -kuljetuskoneeseen. Palveluskäyttöön se tuli Neuvostoliitossa vuonna 1985.

Modernisoidun A-50U:n elektroniikka on vaihdettu analogisesta digitaaliseen. Rungon päälle sijoitettu tutka edustaa uutta, elektronisesti skannaavaa tyyppiä. Aviacionline-verkkosivuston mukaan digitalisointi ja vanhentuneen tekniikan korvaaminen uudella on keventänyt koneen painoa, mikä on parantanut sen suorituskykyä ja toiminta-aikaa.

Tutkavalvonta- ja taistelujohtokoneet ovat keskeisiä nykyaikaisessa sodankäynnissä. Ne näkevät ilmasta kauas, pystyvät seuraamaan suuria määriä kohteita ja ohjaamaan omien ilmavoimien taistelua.

Lue lisää: Onko Venäjä lavastamassa hyökkäystä Valko-Venäjälle? Näin asiantuntija vastaa