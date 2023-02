Zelenskyin kylmä ennustus: Sisäpiiri tappaa Putinin

Ukrainan presidentti arvioi uudessa dokumentissa, ettei hänen Venäjän virkaveljensä taival pääty ruusuisesti, jos Ukraina voittaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvioi uudessa ukrainalaisessa dokumentissa, että sisäpiiriläiset tappavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin, jos Ukraina onnistuu voittamaan sodan.

– Tulee todellakin olemaan hetki, jolloin Putinin vallan hauraus tunnetaan (Venäjän) hallinnon sisällä. Ja silloin saalistajat tulevat ahmimaan saalistajan. He löytävät syyn tappaa tappajan, Zelenskyi ennustaa Vuosi-nimisessä dokumentissa Sunday Timesin mukaan.

Putinin sisäpiiri koostuu pääasiassa kovaa linjaa noudattavista henkilöistä, kuten entisistä KGB-agenteista, jotka Putin on tuntenut vuosikymmenten ajan. Sunday Times nostaa esiin, että analyytikoiden mukaan nämä henkilöt tuskin tekevät liikkeitä Putinia vastaan.

Lue lisää: Nämä miehet pitävät Putinia vallassa - 9 todellista tukijaa

Sodan myötä Venäjällä on kuitenkin nähty jo valtataistelua. Wagner-palkka-armeijaa johtava Jevgeni Prigozhin on astunut useiden poliitikoiden varpaille. Viikonloppuna Prigozhin vaati, että puolustusministeri Sergei Shoigun vävy lähetettäisiin Wagnerin tamineissa eturintamalle, kun tämän tulkittiin tykänneen sotaa kritisoineesta julkaisusta sosiaalisessa mediassa.

Puolustusministeriö on saanut osansa myös tshetsheenijohtajalta Ramzan Kadyrovilta, joka on muun muassa haaveillut oman Wagnerin kaltaisen palkka-armeijan perustamisesta.

Putin on ensimmäinen johtaja sitten Josef Stalinin, jonka aikana toinen maa on tehnyt iskuja Venäjän alueelle. Ainakin 25 ihmistä on kuollut Ukrainan lähellä sijaitsevalla Belgorodin alueella sodan alun jälkeen.

Zelenskyi on koettanut vedota Venäjän kansalaisiin näiden omalla kielellä.

– Valitettavasti he eivät kuule. Välissämme on seinä, Zelenskyi sanoo dokumentissa.

Zelenskyin ennustuksesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.

Lue lisää: Ex-ulko­ministeri Condoleezza Rice: Lavrov ehdotti salaista sopimusta vuonna 2008

Lue lisää: Onko Venäjä lavastamassa hyökkäystä Valko-Venäjälle? Näin asiantuntija vastaa