Valan myötä esivaaleihin osallistuvat ehdokkaat sitoutuisivat tukemaan puolueen lopullista presidentinvaaliehdokasta.

Republikaanien kansallisen komitean (RNC) puheenjohtaja Ronna McDaniel haluaa puolueen esivaalien ehdokkaiden vannovan uskollisuusvalan, CNN-televisiokanava kertoo.

Valan myötä presidentinvaaliehdokkuutta tavoittelevat esivaaliehdokkaat lupautuisivat tukemaan republikaanien lopullista ehdokasta vaaleissa.

– Emme ole asettaneen [esivaaliehdokkaiden] kriteerejä vielä, mutta uskoisin valan olevan osa sitä. Se oli osa (kriteerejä) vuonna 2016. Mielestäni se on itsestäänselvyys, eikös? McDaniel sanoi CNN:n State of the Unionin -ohjelman haastattelussa.

Esivaaliehdokkaille pitäisi McDanielin mukaan asettaa myös jonkinlainen ”kynnys”.

– Väittelylavalle astelevien ihmisten pitäisi pyrkiä presidentiksi. Emme halua ihmisiä, jotka hamuava kustannussopimuksia tai mediayhteyksiä tai ministeripestejä.

Valan tarkoituksena on McDanielin mukaan muodostaa puolueen ehdokkaiden välille yhtenäisyys. Republikaanit eivät hänen mukaansa voi taistella toisiaan vastaan niin voimakkaasti, että se hämärtäisi demokraattien voittamiseen tähtäävän tarkoituksen.

– Jos en itse tukisi republikaaniehdokasta RNC:n puheenjohtajana, minut poistettaisiin tehtävästä.

Republikaaneista ehdokkuutensa ovat ilmoittaneet tähän mennessä entinen presidentti Donald Trump, Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley ja yrittäjä Vivek Ramaswamy.

Mahdollisia muita ehdokkaita ovat muun muassa Floridan kuvernööri Ron DeSantis, entinen varapresidentti Mike Pence ja Trumpin hallituksessa ulkoministerinä toiminut Mike Pompeo.

Trump on aiemmin ilmoittanut, ettei hän välttämättä sitoutuisi tukemaan presidentinvaaliehdokasta, jos se ei olisi hän itse.

– Se riippuisi. Se riippuisi siitä, kuka se ehdokas on.

Demokraattipresidentti Joe Biden kertoi aiemmin tällä viikolla hakevansa jatkokautta. Hän ei kuitenkaan ole tehnyt asiasta vielä virallista ilmoitusta.