Valko-Venäjän johtaja Lukashenka vierailee Kiinassa ensi viikolla

Vierailu tehdään Kiinan kutsusta.

Aljaksandr Lukashenka on länsimaiden laajojen pakotteiden kohteena.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka saapuu Kiinaan vierailulle ensi tiistaina, kertoi lauantaina Kiinan ulkoministeriö.

Vierailu tehdään Kiinan kutsusta. Kiinan ulkoministerin Qin Gangin mukaan maa toivoo ”syventävänsä maiden välistä poliittista luottamusta”. Kiina sanoi myös vastustavansa ”ulkovaltojen yrityksiä vaikuttaa Valko-Venäjän sisäisiin asioihin” ja pakotteiden asettamista maalle.

Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtava Lukashenka on länsimaiden laajojen pakotteiden kohteena.

Lukashenkan uskotaan hävinneen vuonna 2020 pidetyt presidentinvaalit, jotka johtivat historiallisen suureen protestiliikkeeseen maassa. Lukashenkan hallinto kuitenkin tukahdutti protestit rajuin ottein.

Lännen eristämä Lukashenka on vahvasti riippuvainen Venäjästä ja on tukenut maan hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lukashenka on sallinut Venäjän käyttää Valko-Venäjän maaperää Ukrainaan hyökkäämiseen.