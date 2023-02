Brasilian tulvissa ja maanvyörymissä kuollut yli 50 ihmistä, noin 30 yhä kateissa

Viranomaisten mukaan São Sebastiãossa satoi vuorokaudessa yhtä paljon kuin tavallisesti sataa koko helmikuun aikana.

Brasilian kaakkoisosan viime viikonlopun tulvissa ja maanvyörymissä on kuollut yli 50 ihmistä, kertovat maan viranomaiset.

São Paulon osavaltion hallituksen mukaan ainakin 54 ihmistä on kuollut, joista 15 on lapsia. Lisäksi noin 30 ihmistä on yhä kateissa.

Pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat yhä tuhoalueella, josta noin 4 000 ihmistä on joutunut poistumaan ja jättämään kotinsa.

Viranomaisten mukaan rantakaupunki São Sebastiãossa ja sen lähialueilla satoi viime viikonloppuna vuorokauden aikana saman verran kuin alueella tavallisesti sataa keskimäärin koko helmikuun aikana. Kyseessä on suurin koskaan Brasiliassa rekisteröity päivittäinen sademäärä.

Brasilian noin 215 miljoonasta asukkaasta arviolta 9,5 miljoonaa asuu alueella, jossa on suuri riski tulville ja maanvyörymille. Usein nämä alueet ovat köyhien asuttamia niin sanottuja favela-alueita.

Brasilia on viime vuosina kärsinyt useista kuolonuhreja aiheuttaneista sääkatastrofeista. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos todennäköisesti pahentaa tuhoisia sääilmiöitä.