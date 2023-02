FT: Näin Kreml vaipui kaaokseen Putinin hyökätessä Ukrainaan – vain Lavrov sai puhelun hetkeä ennen hyökkäystä

Edes Sergei Lavrov ei tiennyt, että Putin aikoo hyökätä Ukrainaan ennen hyökkäyksen aattoa.

Financial Timesin lähteiden mukaan Vladimir Putin yllätti Ukrainan valtauksella myös oman eliittinsä.

Brittilehti Financial Times (FT) uutisoi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan tulleen täytenä yllätyksenä suurimmalle osalle Vladimir Putinin lähipiiristä.

Putin ei ollut informoinut aikeistaan edes omaa ulkoministeriään. FT:n mukaan Sergei Lavrov sai Putinilta täytenä yllätyksenä tulleen puhelun kello yhden aikaan aamuyöllä helmikuun 24. päivänä. Putin kertoi aloittavansa hyökkäyksen Ukrainaan aamun aikana.

Lavrov oli yksi ainoista Venäjän johtoon kuuluvista, jotka tiesivät hyökkäyksestä etukäteen. Muut saivat tietää presidentin aikeista aamulla, kun hän ilmoitti televisiossa Venäjän aloittaneen ”sotilaallisen erikoisoperaation” Ukrainassa.

Samana päivänä kymmenet oligarkit pitivät kokouksen Kremlissä. Tiedossa oli, että alkanut sota toisi mukanaan länsimaiden laajan pakoteaallon, mikä vaikuttaisi kaikkien paikalla olleiden kukkaroihin.

– Kaikki olivat sekoamaisillaan, yksi paikalla olleista kertoi FT:lle.

Tarkoituksena oli vallata Kiova muutaman päivän pituisella salamasodalla. Todellisuus on ollut kuitenkin huomattavasti karumpaa. Sotaa on jatkunut vuoden ja yli 100 000 venäläisen arvioidaan kuolleen johtajansa ”erikoisoperaatiossa”. Samalla on mennyt maan maine ja varastot ovat tyhjentyneet tankeista sekä aseista.

– Satojen tuhansien ei ollut koskaan tarkoitus kuolla. Tämä on mennyt kauhealla tavalla pieleen, entinen johtava venäläinen virkamies sanoi FT:lle.

– Hän [Putin] sanoo häntä lähellä oleville ”näyttää siltä, että olimme täysin valmistautumattomia. Armeija on täysi sotku. Teollisuutemme on täysi sotku. Mutta on hyvä, että saimme tietää sen tällä tavalla, eikä silloin, kun Nato hyökkää meitä vastaan”, entinen virkamies jatkoi.

Sergei Lavrov sai tietää Venäjän hyökkäävän Ukrainaan vain tunteja ennen sodan alkua.

Ukrainan armeijan odotettiin taipuvan Venäjän hyökkäyksen alla nopeasti. Putin oli lahjonut venäjämielisiä ukrainalaisia ja hänelle oli viestitty, että ukrainalaiset ottaisivat Venäjän joukot avosylin vastaan.

Tavoitteena oli saada maan ilmatila haltuun, mikä olisi nopeuttanut valtausprosessia huomattavasti. Vastassa oli kuitenkin yksi suuri ongelma: Venäjä itse.

FT:n lähteiden mukaan venäläissotilaat ampuivat sodan alkukaaoksessa alas useita maan omia ilma-aluksia. Tämän seurauksena maalta loppui taistelukokemusta omaavat lentäjät sekä lentämään valmiina olleet maajoukot.

– Kyse ei ehkä ole kaksinumeroisesta määrästä, mutta useammasta kuin yhdestä tai kahdesta. Siellä tapahtui paljon veljentappoa, entinen korkea yhdysvaltalaisvirkamies sanoi.

– He ampuivat alas omia helikoptereitaan ja omia lentokoneitaan, Ukrainan sotilastiedustelun varapäällikkö Vadim Skibistky sanoi.

Maaliskuuhun mennessä Venäjä oli saanut haltuunsa suurista kaupungeista ainoastaan Hersonin. Se päätti vetäytyä Kiovan lähettyviltä ”hyväntahdon eleenä”. Putinin suunnitelma nopeasta Kiovan valtaamisesta päättyi epäonnistumiseen.

”Koko eliitti on sitä vastaan”

FT:n lähteiden mukaan Putin kuulee pääasiassa vain sen, mitä hän haluaakin kuulla. Kukaan eliitin jäsenistä ei uskalla olla presidentille rehellinen.

Valehtelu on Venäjän eliitille selviytymistaktiikka. Suurin osa eliittiin kuuluvista on kertonut läheisilleen, että he vastustavat sotaa, mutta eivät voi tehdä asialle mitään.

– Tämä on uniikki sota maailman historiassa, sillä koko eliitti on sitä vastaan, entinen korkea virkamies sanoi FT:lle.

Putinin kerrotaan kasvaneen skeptisemmäksi päätöksestään hyökätä Ukrainaan, mutta hän ei voi myöntää tehneensä virheen. Jotkut virkamiehet ovat yrittäneet suostutella presidenttiä päättämään sodan pakotteiden aiheuttamaan talouskriisiin vedoten.

Mutta yhden entisen virkamiehen mukaan Putin kuittaa nämä puheet vain sanomalla, että talouden pakotteista ottamat iskut on jo etukäteen laskettu.

– Miten voit vakuuttaa hullun miehen? Hänen aivonsa romahtavat, jos hän tajuaa sen olleen virhe. Hän ei luota kehenkään.

Aiheesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.