Asiantuntija toppuuttelee Unkarin Nato-venkoilusta: ”Kyllä Suomen jäsenyys menee läpi”

Unkarin parlamentti aikoo lähettää delegaation Suomeen ja Ruotsiin ennen kuin se käsittelee maiden Nato-hakemuksia.

Unkarin pääministeri Viktor Orban kertoo pyytäneensä Fidesz-puolueensa kansanedustajia tukemaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Orbanin mukaan kuitenkin osa Fideszin edustajista ”ei ollut erityisen innokkaita” ja kaipasi lisää keskustelua aiheesta.

Unkarin parlamentin on tarkoitus aloittaa yleiskeskustelun Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä ensi viikolla ja äänestää niistä seuraavalla viikolla.

– En usko, että Unkari enää tässä vaiheessa torppaa jäsenyyksiä, toppuuttelee Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, poliittisen historian dosentti ja itäisen Euroopan asiantuntija Katalin Miklossy.

Fideszillä on suuri enemmistö Unkarin parlamenttipaikoista. Puolueen katsotaan käytännössä olevan täysin Orbanin käsissä.

– Tämä on eräänlaista teatteria. Orban haluaa näyttää maailmalle, että kyse on demokraattisesta prosessista, jossa oma puolue voisi olla eri mieltä hänen kanssaan, sanoo Miklossy IS:lle, mutta uskoo Suomen hakemuksen menevän läpi Unkarin parlamentissa.

Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklossy uskoo Unkarin ratifioivan Suomen Nato-hakemuksen.

Orbanin mukaan osa kansanedustajista esitti, että Suomen liittyminen Natoon muodostaa liittokunnalle uuden, 1 000 kilometrin pituisen Venäjän vastaisen rajan, mikä on suuri sotapotentiaali.

Lisäksi Fideszin kansanedustajia on ärsyttänyt, että EU uhkaa leikata Unkarilta yli 12 miljardia euroa tukia maan pitkään heikentyneen oikeusvaltiokehityksen vuoksi.

– Ei ole reilua, että he pyytävät meitä hyväksymään heidät, vaikka he levittävät selviä valheita Unkarista. Unkarin laista, demokratiasta ja elämästä täällä yleensä. He (kansanedustajat) siis ihmettelevät, miksi he haluavat liittolaisiksemme sotilasliittoon samalla kun he levittävät Unkarista valheita ilman katumusta, Orban sanoi.

Orbanin mukaan hän on samaa mieltä parlamenttiryhmänsä kanssa siitä, että kaikki ei ole täysin kohdallaan.

– Olisi hyvä saada hieman lisää selvyyttä tähän. Älkää potkiko meitä jos pyydätte meiltä ratifiointia. Jos he odottavat meidän olevan reiluja, mekin odotamme heidän olevan, Orban sanoi viitaten Suomeen ja Ruotsiin.

Miklossyn mukaan oli mielenkiintoista, että Orban otti asian puheeksi, sillä Unkari on tähän saakka kiistänyt, että Nato-hyväksynnällä ja oikeusvaltiokehityksellä olisi ollut kytkös.

Myös ”Turkki-kortti”, eli Unkarin esittämä huolestuminen Turkin etujen huomioimisesta oli vain tekosyy ratifioinnin lykkäämiselle, huomauttaa Miklossy.

– Tässähän näkyy, että Fideszistä nousi esiin nimenomaan Ruotsi ja Suomi, jotka ovat kritisoineet EU:ssa Unkaria oikeusvaltiona, joten nyt ”näytämme heille närhen munat” – niin sanotusti.

– Osoitetaan suurieleisesti, että Unkarilla on valta torpata tätä prosessia. Mutta en usko heidän tekevän sitä. He vain näyttävät, että voisivat. Teatteri jatkuu kuten tähän asti.

Unkarin parlamentin delegaatiolla Suomeen ja Ruotsiin tulee kiire, sillä parlamentin on määrä aloittaa Nato-ratifiointikeskustelu jo keskiviikkona. Milossyn mielestä delegaatiolla tuskin on esittää mitään uusia vaatimuksia jäsenyyksien ehdoksi.

– Enää ei voi mitään vaatimuksia asettaa. Sellaiset olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, eikä nyt niihin ole enää liikkumatilaa, sanoo Milossy ja arvelee, että lähinnä valtuuskunta nostaa esille aiemmat Unkaria vastaan esitetyt oikeusvaltiokritiikit.

– Mutta vielä kerran: Fideszissä ja Unkarissa ei tapahdu mitään ilman Orbania eikä kukaan [Fideszissä] äänestä häntä vastaan. En usko, että Orban menisi niin pitkälle ettei ratifioisi jäsenyyksiä. Erityisesti, koska Unkari on riippuvainen Naton puolustuksesta ja sotaa käydään Unkarin naapurimaassa.

– Jos Ukrainan sotarintamalla ei tapahdu jotain yllättävää katastrofia, niin maaliskuun loppuun mennessä jäsenyydet ratifioidaan. Ainakin seuraavan kymmenen päivän sisällä sitten tiedetään miten käy, kun parlamentin on määrä äänestää. Nato ajautuisi kriisiin, jos Unkari ei ratifioi, korostaa Milossy.

Kaikki muut Nato-maat paitsi Unkari ja Turkki ovat jo ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset.

