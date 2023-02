Japani: G7-maat vetoavat tänään, ettei Venäjälle lähetettäisi sotilasapua

Pääministeri Fumio Kishida sanoi G7-maiden aikovan keskustella uusista Venäjälle asetettavista pakotteista.

G7-maat aikovat tänään virtuaalikokouksessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa vedota sen puolesta, ettei mikään maa lähettäisi Venäjälle sotilaallista apua. Asiasta kertoi pääministeri Fumio Kishida toimittajille virtuaalisesti järjestettävän kokouksen alla.

Kishida ei maininnut mitään tiettyä maata, mutta Venäjä on käyttänyt Ukrainan sodassa iranilaisia lennokkeja ja Yhdysvallat on varoittanut Kiinan harkitsevan tarvikkeiden lähettämistä Venäjälle. Kiina on kiistänyt Yhdysvaltojen väitteet.

Kishida sanoi G7-maiden aikovan keskustella uusista Venäjälle asetettavista pakotteista.

Japanilaisjohtaja ei ottanut kysyttäessä kantaa siihen, aikooko hän vierailla Kiovassa. Hän on ainoa G7-johtaja, joka ei ole vielä vieraillut Ukrainan pääkaupungissa. Japanin hallinto on perustellut asiaa muun muassa turvallisuustoimilla.

Britannian pääministerin kanslia kertoi aiemmin, että Rishi Sunak aikoo vaatia G7-liittolaisia lisäämään Ukrainalle annettavaa apua.

Japanin on kerrottu puntaroivan mahdollisuutta kutsua Zelenskyi toukokuiseen kokoukseen Hiroshimassa.