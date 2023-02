Viktor Orban: Kansanedustajat eivät ole innoissaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä – ”He levittävät selviä valheita Unkarista”

Unkarin parlamentin on määrä aloittaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien käsittely ensi viikon keskiviikkona.

Unkarin presidentti Viktor Orbanin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä tarvitaan vielä lisää keskustelua parlamentin ryhmien välillä, ennen kuin maiden jäsenyys voidaan ratifioida, kertoo uutistoimisto Reuters.

Unkarin parlamentin on määrä aloittaa keskustelu asiasta ensi viikon keskiviikkona.

Reutersin mukaan paikallisella Kossuth Rádió -kanavalla puhunut Orban kertoi pyytäneensä Fidesz-puolueensa kansanedustajia tukemaan jäsenyyttä. Orbanin mukaan osa edustajista ”ei ollut erityisen innokkaita” ja kaipasi lisää keskustelua aiheesta.

– Unkari liittyi Natoon kommunismin romahduksen jälkeen, eli emme ole perustajajäseniä. Olemme maa, joka hyväksyttiin, vaikka meidät olisi myös voitu hylätä.

Orbanin mukaan se antaa Unkarille moraalisen velvollisuuden hyväksyä hakija, kuten Unkarikin aikanaan hyväksyttiin.

– Eikä Unkarin näkökulmasta ole syytä hylätä tätä, se ei ole intressejämme vastaan. Minusta se on loogista ja humaanista näkökulmasta, moraalisesta näkökulmasta oikein. Pyysin siis puoluetta tukemaan Ruotsin ja Suomen liittymistä Naatoon ja hallitus esitti parlamentille ehdotuksensa ja pyytää kansanedustajia ratifioimaan sen, mutta kansanedustajat eivät ole erityisen innostuneita siitä, Orban sanoi.

Orbanin mukaan osa kansanedustajista esitti, että Suomen liittyminen Natoon muodostaa liittokunnalle uuden, 1 000 kilometrin pituisen Venäjän vastaisen rajan.

– Ukrainan tilanne huomioon ottaen tässä on suuri sotapotentiaali. He sanovat, että meidän täytyy miettiä tätä huolella, onko se meidän intresseissämme. Tässä on siis geopoliittinen kysymys. Omasta mielestäni meillä on päteviä argumentteja siitä, miksi tämä voisi toimia. Tämä keskustelu voidaan voittaa, Orban sanoi.

Osa kansanedustajia kehotti käymään vielä keskustelua Suomen ja Ruotsin kanssa, Orban jatkoi.

– Ei ole reilua, että he pyytävät meitä hyväksymään heidät, vaikka he levittävät selviä valheita Unkarista. Unkarin laista, demokratiasta ja elämästä täällä yleensä. He (kansanedustajat) siis ihmettelevät, miksi he haluavat liittolaisiksemme sotilasliittoon samalla kun he levittävät Unkarista valheita ilman katumusta, Orban sanoi.

– Keskustellaan asiasta ja kysytään heiltä, miten tämä onnistuu. Minusta näyttää siltä, että parlamentti menee tähän suuntaan.

Orbanin mukaan hän on samaa mieltä parlamenttiryhmänsä kanssa siitä, että kaikki ei ole täysin kohdallaan.

– Olisi hyvä saada hieman lisää selvyyttä tähän. Älkää potkiko meitä jos pyydätte meiltä ratifiointia. Jos he odottavat meidän olevan reiluja, mekin odotamme heidän olevan.

Fideszillä on enemmistö Unkarin parlamenttipaikoista. Puolueen katsotaan käytännössä olevan täysin Orbanin käsissä.

Uutistoimisto Bloomberg taas kertoi perjantaina, että Unkarin parlamentti aikoo lähettää Suomeen delegaation keskustelemaan asiasta.

Loppujen lopuksi on selvää, että Unkari tukee Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, Orban sanoi. Orban kuitenkin lisäsi, että Turkin huolia Ruotsin liittymisen suhteen on kuunneltava tai muuten liittyminen voi epäonnistua.

Turkki on toistuvasti esittänyt Ruotsin Nato-jäsenyyden ongelmallisena siksi, että Ankaran mukaan Ruotsi sallii terroristiryhmien toimia maassa.

Unkari taas on kertonut jäsenyyksien ratifioinnin viivästyneen, sillä sen on täytynyt tehdä kiireellisiä muutoksia lainsäädäntöön varmistaakseen Euroopan unionilta saamansa rahoituksen.

EU uhkaa leikata Unkarilta yli 12 miljardia euroa tukia maan pitkään heikentyneen oikeusvaltiokehityksen vuoksi. Toistaiseksi EU on jo jäädyttänyt Unkarilta 5,8 miljardin euron suuruisen koronaelvytyspaketin ja kolmanneksen vuosille 2021–2027 varatuista koheesiovaroista, 6,3 miljardia euroa.