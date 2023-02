Kiina ei halua, että Nato laajentuu – tästä on kyse 12-kohtaisessa rauhan­ehdotuksessa Ukrainaan

Kiina tuomitsee Venäjän uhittelun ydinaseiden käytöllä mutta vastustaa ”yksipuolisia” pakotteita Venäjää vastaan. Linjapaperin muotoilu Naton laajentumisesta voi koskea myös Suomea ja Ruotsia.

Kiina julkisti perjantaina oman 12-kohtaisen rauhanohjelmansa, jossa se esittää keinoja aselepoon ja rauhaan Ukrainaan. Samaan aikaan Kiinan kerrotaan tiivistävän yhteistyötään Venäjän kanssa ja jopa valmistautuvan myymään Venäjälle tappavaa aseistusta.

Rauhanohjelman otsikko on Kiinan kannanotto Ukrainan kriisiin poliittiseen ratkaisuun. Sen englanninkielinen versio on luettavissa kokonaisuudessaan Kiinan ulkoministeriön verkkosivuilla.

Linjapaperissa on kappaleita, jotka voidaan tulkita Venäjän tuomitsemiseksi hyökkäyssodasta. Kiina asettuu useissa kohdissa myös Venäjän puolelle.

IS purkaa seuraavassa Kiinan rauhanehdotuksen osiinsa.

Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alkamisesta tuli perjantaina kuluneeksi vuosi. Ukraina on koonnut tuhottua venäläistä sotakalustoa yleisön nähtäville Kiovassa.

1. Valtioiden suvereniteettia pitää kunnioittaa

Tässä Kiina vetoaa YK:n peruskirjaan ja yleisesti tunnustettuun kansainväliseen lakiin, jonka mukaan valtioiden suvereniteettia, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava.

”Kaikki maat, suuret ja pienet, vahvat ja heikot, rikkaat ja köyhät, ovat tasavertaisia kansainvälisen yhteisön jäseniä”, linjapaperissa kirjoitetaan.

Linjapaperin avauksen voi tulkita Venäjän tuomitsemiseksi Ukrainan suvereniteetin, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta. Samaan aikaan Kiina kuitenkin pidättäytyi äänestämästä, kun YK:n yleiskokous vaati torstaina äänin 141–7 Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainan alueelta. Tässä on selkeä ristiriita.

Kotikentällään Kiina pitää tavoitteenaan demokraattisesti hallitun Taiwanin ”palauttamista” osaksi kansantasavaltaa. Kiina myös käyttää sotilaallisia keinoja Taiwanin painostamiseksi. Kiina ei kuitenkaan pidä Taiwania suvereenina valtiona vaan kapinallisena maakuntanaan.

” Kaikki maat, suuret ja pienet, vahvat ja heikot, rikkaat ja köyhät, ovat tasavertaisia kansainvälisen yhteisön jäseniä.

2. Kylmän sodan mentaliteetista pitää luopua

Kiinan linjapaperin mukaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria pitäisi rakentaa niin, että lopputulos on tasapainoinen, tehokas ja kestävä.

”Valtion ei pitäisi pyrkiä lisäämään turvallisuuttaan muiden kustannuksella. Alueellista turvallisuutta ei pidä saavuttaa vahvistamalla tai laajentamalla sotilaallisia blokkeja.”

Tämän kohdan voi tulkita niin, ettei Kiina hyväksy puolustusliitto Naton laajentumista – ainakaan Ukrainan mahdollista Nato-jäsenyyttä. Mutta koskeeko linjaus täysjäseniksi pyrkiviä Suomea ja Ruotsia? Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi asiaa ohimennen Yle Radio 1:n Ykkösaamussa perjantaina:

– Siitä saattaa näinkin tulkita, Haavisto sanoi.

Yhdysvallat ja Nato ovat antaneet Ukrainalle vahvaa tukea puolustustaistelussa. Presidentit Volodymyr Zelenskyi ja Joe Biden tapasivat Kiovassa 20. helmikuuta.

3. Vihollisuuksien lopettaminen

”Konflikti ja sota eivät hyödytä ketään”, linjapaperi toteaa. ”Kaikkien osapuolten pitäisi tukea Venäjää ja Ukrainaa, jotta ne voisivat edetä yhdessä samaan suuntaan ja aloittaa suora dialogi mahdollisimman pian, tavoitteena purkaa tilannetta vähitellen ja saavuttaa lopulta kattava tulitauko.”

Suoran dialogin aloittaminen osapuolten kesken on äärimmäisen vaikeaa, sillä yritykset edes paikallisten tulitaukojen ja siviilien ”turvakäytävien” muodostamiseksi ovat useimmiten epäonnistuneet pahasti. Ukraina ei kerta kaikkiaan luota siihen, että venäläisen osapuolen sana pitää.

4. Rauhanneuvottelujen aloittaminen

”Dialogi ja neuvottelut ovat ainoa toteuttamiskelpoinen tapa ratkaista Ukrainan kriisi. Kaikkia yrityksiä edistää rauhanomaista ratkaisua kriisiin pitää rohkaista ja tukea... Kiina pyrkii edelleen toimimaan rakentavasti tässä suhteessa.”

Ukrainan ja länsimaisen yhteisön kanta rauhanneuvottelujen suhteen on selvä: Ainoa rauhanratkaisu on se, että Venäjä vetää joukkonsa kaikilta valtaamiltaan alueilta ja tunnustaa tekemänsä sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan.

Kiina on tuskin valmis painostamaan Venäjää tähän. Pikemminkin Kiina haluaa pitää Venäjän strategisena kumppaninaan länttä vastaan ja on sen vuoksi edelleen valmis tukemaan Venäjää.

5. Humanitaarisen kriisin ratkaiseminen

Kiinan mukaan humanitaarisen avun toimittamisessa pitäisi noudattaa puolueettomuuden periaatetta, eikä humanitaarisia kysymyksiä pitäisi politisoida.

”YK:ta pitäisi tukea, jotta se voisi ottaa koordinoivan roolin humanitaarisen avun kanavoimisessa konfliktialueille.”

Tässä Kiina on oikeilla linjoilla – inhimillinen hätä ei katso sitä, missä sitä tarvitseva siviili asuu tai millä kannalla hän on poliittisesti. YK on kuitenkin toimijana täysin halvaantunut, sillä Venäjä voi turvaneuvoston pysyvänä jäsenmaana estää kaikki sille epämieluisat päätöslauselmat.

Sodan keskelle joutuneen siviiliväestön suojeleminen ja ”turvakäytävien” luominen evakuoinneille ovat osoittautuneet äärimmäisen vaikeiksi tehtäviksi Ukrainassa. Kuva Irpinistä 7. maaliskuuta 2022.

6. Siviilien ja sotavankien suojelu

”Molempien osapuolten pitäisi noudattaa tarkasti kansainvälistä humanitaarista lakia, välttää hyökkäyksistä siviiliväestöä ja siviilikohteita, suojella naisia, lapsia ja muita konfliktin uhreja ja kunnioittaa sotavankien perusoikeuksia.”

Tämän voi tulkita Venäjän tuomitsemiseksi silmittömästä väkivallasta Ukrainan siviiliväestöä kohtaan. Lausunto on kuitenkin muotoiltu neutraaliksi ja se on tarkoitettu koskemaan myös Ukrainaa.

Zaporizzjan ydinvoimalaitos on hyökkäyssodan aikana joutunut useasti vaaraan taisteluiden ja lähelle osuneen tulituksen vuoksi.

7. Ydinlaitosten turvallisuus

Kiina vastustaa aseellisia hyökkäyksiä ydinvoimaloita ja muita rauhanomaisia ydinlaitoksia vastaan ja tukee Kansainvälistä atomienergiajärjestöä IAEA:ta sen työssä ydinlaitosten turvallisuuden takaamiseksi.

8. Strategisten riskien vähentäminen

”Ydinaseita ei pidä käyttää eikä sotia tule käydä ydinasein. Uhkailua ydinaseiden käytöllä pitää vastustaa.”

Tässä Kiinan linja on jämäkkä ja selkeä. Viesti on suunnattu presidentti Vladimir Putinille, joka on toistuvasti viitannut puheissaan uhkaavaan sävyyn Venäjän ydinaseisiin. Ydinaseen käyttö Ukrainassa saisin Kiinalta jyrkän tuomion ja johtaisi jopa maiden suhteiden katkeamiseen. Se ei olisi Venäjän etu.

Lue lisää: CNN: Venäjä teki ”Saatanalla” epä­onnistuneen ohjuskokeen Bidenin Ukrainan-vierailun aikana

Venäjän puolustusministeriö julkaisi viime vuoden huhtikuussa kuvan mannertenvälisen Sarmat-ydinohjuksen koelaukaisusta Plesetskissä.

9. Viljanviennin helpottaminen

Kaikkien osapuolten tulisi Kiinan mukaan panna toimeen Venäjän, Turkin, Ukrainan ja YK:n solmima sopimus viljankuljetusten toteuttamisesta Mustallamerellä. Sopimus helpotti maailmaa uhannutta elintarvikekriisiä.

10. Yksipuoliset pakotteet pitäisi purkaa

Kiinan linjapaperin mukaan yksipuolisesti julistetut sanktiot ja ”maksimaalinen painostus” eivät voi ratkaista kriisiä, ne vain aiheuttavat lisää ongelmia. ”Kiina vastustaa yksipuolisia pakotteita, jotka eivät ole YK:n turvaneuvoston valtuuttamia.”

Tässä Kiina asettuu selkeästi Venäjän puolelle ja yrittää samalla suojata omaa selustaansa. Kiina voi joutua Yhdysvaltain pakotetoimien kohteeksi, jos se ryhtyy tukemaan Venäjää asetoimituksin. Kiinaa vastaan voisi syntyä laaja pakoterintama myös siinä tapauksessa, että hyökkää Taiwaniin tai saartaa saarivaltion sotilaallisin keinoin.

” Kiina vastustaa yksipuolisia pakotteita, jotka eivät ole YK:n turvaneuvoston valtuuttamia.

11. Teollisuustuotanto ja toimitusketjut

Kaikkien osapuolten pitäisi Kiinan mukaan pyrkiä ylläpitämään maailman talousjärjestelmää ja vastustamaan maailmankaupan käyttämistä ”aseena poliittisiin tarkoituksiin”. Ukrainan kriisin ei pitäisi antaa läikkyä kansainväliseen yhteistyöhön energian, rahoituksen, elintarvikekaupan ja kuljetusten alueilla.

Tämäkin kannanotto pelaa sekä Venäjän että Kiinan pussiin. Venäjä on jo pitkälti eristetty taloudellisesta yhteistyöstä lännen kanssa. Globaalin kauppajärjestelmän toimivuus on Kiinan elinehto. Kiinan vienti takaa kansalaisten elintason kasvun ja pitää väestön tyytyväisenä kommunistiseen hallintoon.

Raunioita Venäjän miehittämässä Mariupolin kaupungissa 5. helmikuuta 2023.

12. Jälleenrakennus

Kansainvälisen yhteisön pitäisi ryhtyä toimiin, jotka tukevat jälleenrakennuksen aloittamista konfliktin päätyttyä. ”Kiina on valmis antamaan apua ja toimimaan rakentavassa roolissa tässä urakassa”, linjapaperi lausuu.

Kiina voisi varmasti rahoittaa Ukrainan jälleenrakennusta ja tarjota apua käytännön työssä maan infrastruktuurin korjaamiseksi. Kiinan on kuitenkin nähty käyttävän suuria kehitys- ja rakennushankkeita oman poliittisen vaikutusvaltansa kasvattamiseen eri puolilla maailmaa. Todennäköisintä on, että Ukraina kääntyy jälleenrakennuksessa luontevimpien kumppaniensa Yhdysvaltain ja Euroopan unionin puoleen. Kumpikin on jo tukenut Ukrainaa voimakkaasti puolustustaistelussa Venäjän aggressiota vastaan.

