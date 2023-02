Sekä TikTokissa että YouTubessa Pohjois-Korean fantastisuutta vakuuttelevat käyttäjätilit väittävät videoiden muodossa, että kommunistisessa maassa riittää jäätelöä ja sateenvarjoja.

Sometilien on ilmeisesti tarkoitus vakuutella länsimaille, että elämä Pohjois-Koreassa ei eroa juuri muista maista.

Pohjois-Koreasta ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen somevaikuttajien paratiisi kauniine maisemineen ja aurinkoisine ihmisineen.

Kiinalaiseen somealusta TikTokiin on tässä kuussa liittynyt ”Life In North Korea” (elämää Pohjois-Koreassa) -niminen tili, joka esittelee hyvin erilaista paikkaa kuin mitä kansainvälisessä mediassa maasta ja sen ihmisten elinoloista on maalailtu.

Yhdellä TikTok-tilin videolla esitellään tanssivia opiskelijoita koulupuvuissaan, toisessa videossa taas näytetään pääkaupunki Pjongjangin iltavalaistusta.

Yhdellä erikoisimmista videoista näytetään ihmisiä kävelemässä vesisateessa ja videon yhteydessä vakuutellaan, että lähes jokaiselta kansalaiselta löytyy sateenvarjo.

TikTok-tilillä mainostetaan, että lähes kaikilla pohjoiskorealaisilla on sateenvarjo.

Myös kännyköitä ja niihin liittyviä pelejä vakuutellaan löytyvän.

Tili on ehtinyt saada vain kahdessa viikossa lähes 200 000 seuraajaa ja videot kaikkiaan reippaasti yli kolme miljoonaa tykkäystä.

Monet TikTok-käyttäjät eivät ole purematta nielleen videota, vaan ovat suhtautuneet niihin osana kommunistisen maan hallinnon ja sen diktaattorin Kim Jong-unin propagandaa.

Esimerkiksi sateenvarjo-video kerää sarkastisia kommentteja.

– Kunpa meillä Pohjois-Korean ulkopuolellakin olisi varaa sateenvarjoihin, eräs käyttäjä surkuttelee ironisesti.

– Vau, tämä muuttaa koko pelin täysi, toinen leukailee.

– Kunpa voisin asua Pohjois-Koreassa.

– Upeeta, en ole koskaan nähnyt Yhdysvalloissa sateenvarjoja, koska ne ovat niin kalliita.

YouTube-tilillä seurataan, kuinka 11-vuotias Sally Parks -niminen tyttö tekee erinäisiä juttuja. Tässä kuvassa hän valmistaa munakokkelia.

Ilmiselvät propagandavideot eivät ole rajoittuneet ainoastaan TikTokiin, vaan videoalusta YouTubessa 11-vuotias Sally Parks -niminen hahmo esittelee videoillaan ihanaa elämäänsä.

Videoillaan hän leikkii muun muassa vesipuistossa, syö jäätelöä sekä kokkailee munakasta.

Käyttäjätilillä on hieman alle 25 000 tilaajaa. Myös videoiden kommentointi on estetty.

Siinä missä TikTok-tilin kaikki videot ovat helmikuulta, on YouTubessa olevat vanhimmat videot niinkin kaukaa kuin yhdeksän kuukauden takaa.

Myös kännyköitä ja niihin liittyviä pelejä löytyy Pohjois-Koreasta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya uskoo, että videoiden on määrä lähettää viesti maasta paenneille pohjoiskorealaisille, eikä suinkaan länsimaille.

– Melko järjetöntä se silti on, Zavadskaya viestittää videot nähtyään.

Autoritäärisiin valtioihin perehtynyt Zavadskaya toteaa, että videot antavat samalla ymmärtää, että Pohjois-Korea on moderni yhteiskunta, jossa lapsetkin voivat tehdä omia some-kanaviaan, kuten länsimaissa.

Toinen selitys propagandavideoille on hänen mukaansa pelkkä julkisten varojen käyttö.

– Valtio antoi virastolle tehtävän sekä rahoituksen siihen ja viraston piti raportoida, että he tekivät työnsä, eivätkä vain kavaltaneet valtiolta saatuja varoja, ruotii Zavadskaya.

Joukkomielenosoituksiin sekä yleisen mielipiteen tutkimukseen suuntautunut asiantuntija muistuttaa, että jos kyse todella on vain pelkästä valtion varojen käytöstä, on sen motiivi olla vain osa valtion hallinnolle suunnattua raporttia ilman sen suurempaa propagandatarkoitusta.