Mikä oli Trumpin rooli kongressin valtauksessa? Tytär ja vävy on kutsuttu todistamaan, mitä työhuoneessa tapahtui

Yhdysvaltain entisen presidentin tytär Ivanka Trump ja vävy Jared Kushner on haastettu todistamaan liittovaltion suurelle valamiehistölle Trumpin pyrkimyksistä pysyä vallassa vaalitappion jälkeen.

Erityinen oikeusavustaja on haastanut Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tyttären Ivanka Trumpin ja vävyn Jared Kushnerin todistamaan liittovaltion suurelle valamiehistölle Trumpin pyrkimyksistä pysyä vallassa vuoden 2020 vaalitappion jälkeen, uutisoi New York Times. Avioparin on määrä todistaa myös Trumpin roolista Trumpin kannattajien hyökkäyksessä Capitoliin 6. tammikuuta 2021.

Kaksi viikkoa sitten erityisasianajaja Jack Smith haastoi Trumpin entisen varapresidentin Mike Pencen todistamaan valamiehistön edessä. On epäselvää, aikooko Trump pyrkiä estämään tyttärensä ja vävynsä todistamisen, kuten hän on yrittänyt tehdä joidenkin toisten todistajien kohdalla.

Ivanka Trump oli presidentin työhuoneessa, kun hänen isänsä soitti Pencelle painostaakseen häntä estämään tai viivästyttämään kongressin vahvistusta Joe Bidenin voittoa osoittaville vaalituloksille. Pence torjui Trumpin vaatimukset. Hänen oli määrä olla seremoniallisessa roolissa prosessia valvomassa sinä päivänä.

Ivanka Trump myös saattoi isänsä tämän kannattajien kokoontumiseen Ellipse-kadulle lähelle Valkoista taloa. Sadat kannattajat siirtyivät sieltä Capitolille ja hyökkäsivät rakennukseen. Jotkut mellakoijista huusivat: ”hirttäkää Pence!”, koska tämä kieltäytyi toimimasta, kuten Trump toivoi, New York Times kuvailee.

Kushner puolestaan palasi samana päivänä Lähi-idästä ja meni Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun Trump-myönteisen väkijoukon mellakka oli kestänyt jo tunteja. Kushner ja hänen vaimonsa osallistuivat ponnisteluihin, joiden tarkoituksena oli saada mellakoijat menemään kotiinsa ja sitoutumaan vallan rauhanomaiseen siirtämiseen Bidenille.

Yhdysvaltain kongressin tutkintakomitea on esitellyt aiemmin hätkähdyttäviä todisteita siitä, miten Donald Trump yritti toistuvasti hyväksikäyttää oikeusministeriötä pysyäkseen vallassa. Trump yritti maanitella ministeriön johtohenkilöitä kumoamaan vaalien tuloksen ja uhkaili heitä erottamisella, jos he eivät toimisi hänen tahtonsa mukaan.

Lopulta suurin osa ministeriön työntekijöistä uhkasi erota, kun Trump yritti korvata vt. oikeusministerin tukijallaan, joka levitti perättömiä väitteitä vaalivilpistä.