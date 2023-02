Ukrainan presidentti­pari on Venäjän ykköskohde – näin heidän vuotensa on edennyt

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja maan ensimmäinen nainen, käsikirjoittaja Olena Zelenska ovat Ukrainan mukaan Venäjän ensisijaiset kohteet. Vakavien turvallisuusuhkien keskellä he yhä edistävät Ukrainan puolustussotaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt 12 kuukauden ajan esiintynyt Ukrainan taistelutahtoa uhmakkaasti julistavana sota-ajan presidenttinä.

Hän organisoi Ukrainan puolustusta maan johtoportaan kanssa ensimmäkseen pääkaupunki Kiovasta.

Siellä hän myös esiintyi aamun sarastaessa koko maailmalle, joka seurasi herkeämättä Venäjän terrorin laskeutumista Ukrainaa. Panssariajoneuvot vyöryivät Ukrainaan pohjois-, itä- ja etelärajojen ylitse ja venäläisohjuksia alkoi sataa kaupunkeihin.

– Kuulkaa, olen täällä. Me emme laske aseita, Zelenskyi lausui aamutuimaan pääkaupungin kaduilla kuvatussa kuuluisassa videoviestissään 26. helmikuuta.

Ukrainan poliittinen johto päätti jäädä pääkaupunkiin organisoimaan maanpuolustusta, vaikka esimerkiksi Turkin, Britannian ja Yhdysvaltojen valtionjohto kehottivat heitä pakenemaan.

Esimerkiksi Yhdysvallat tarjoutui evakuoimaan Zelenskyin perheineen. Presidentti ei halunnut lähteä maanpakoon.

– Taistelu käydään täällä. Minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä, kuului legendaarinen lause.

Zelenskyi ja hänen hallituksensa edustajat vahvistivat Ukrainan kansalle 25. helmikuuta lähetetyssä videoviestissä, että he ovat yhä Kiovassa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on sanonut aiemmin, että Zelenskyin päätös on osaltaan saattanut olla ratkaiseva syy sille, miksi Venäjän sotatoimet eivät ole levinneet Ukrainaa pidemmälle.

Venäjän sotamenestys olisi Aaltolan mukaan muuttanut epävakaaksi koko Itämeren alueen ja Suomen ja Ruotsin Nato-tie olisi saattanut olla hyvinkin toisenlainen.

Ukrainan Presidentti on Venäjän keskeisin kohde, valtion tiedustelutiedot kertovat. Zelenskyihin on kerrottu kohdistuneen läpi sodan lukuisia salamurhayrityksiä. Ne hän on välttänyt muun muassa vaihtamalla tiuhasti olinpaikkaansa.

Time-lehden mukaan venäläiset joukot yrittivät jo sodan ensimmäisenä yönä kaksi kertaa rynnätä taloon, jossa Zelenskyi perheineen oli vielä sisällä.

Tulitaistelujen puhjettua hallintokorttelissa vartijat sammuttivat valot ja toivat Zelenskyille ja tämän avustajille luodinkestävät liivit sekä rynnäkkökiväärin.

Hyökkäys epäonnistui ja päivän valjetessa Zelenskyi piti kuuluisan ensimmäisen videopuheensa. Murhayritys sai hänet ymmärtämään, minkälainen rooli hänellä sodassa olisi.

– Olet symboli. Silloin on toimittava niin kuin valtionpäämiehen täytyy, hän kertoi.

Zelenskyi on koulutukseltaan juristi, joka ei ole kahden kuukauden harjoittelua lukuun ottamatta työskennellyt alalla. Sen sijaan hän suuntautui viihdealalle. Presidentti on lainannut ennen poliittista uraansa äänensä esimerkiksi suurisydämiselle Karhuherra Paddingtonille.

Vielä muutama vuosi sitten Zelenskyi viihdytti kansaa suositussa poliittisessa satiirisessa tv-sarjassa Kansan palvelija, jonka käsikirjoittajista yksi on hänen vaimonsa. Sarjassa hän esittää historianopettajaa, joka valitaan sattumalta presidentiksi. Päähahmo antaa vallassa ollessaan kyytiä korruptiolle.

Vuonna 2019 näyttelijänä, tv-tuotantoyhtiön omistajana ja koomikkona tunnettu Zelenskyi voitti yllättäen presidentinvaalit. Ennen valintaansa hänellä ei ollut minkäänlaista poliittista taustaa. Silti hän voitti äänestyksen toisella kierroksella musertavasti maata vuodesta 2014 johtaneen Petro Poroshenkon. Zelenskyi sai äänistä yli 70 prosenttia.

Hänet valittiin presidentiksi ilman varsinaista vaalikampanjaa, samoin kuin hänen esittämänsä fiktiivinen hahmo. Niin ikään hänen edustamansa puoleen nimi on Kansan palvelija (Sluha narodu). Ehkä humoristinen tv-sarja upotti itsestään ukrainalaisten tajuntaan vision maata johtavasta korruption kitkijästä.

Zelenskyi ja hänen puolisonsa Olena Zelenska saapuivat äänestämään presidentinvaaleissa suuren mediahuomion saattelemana heinäkuussa 2019. Pari on seurustellut yliopisto-opinnoistaan asti.

Vielä alkuvuodesta 2022 Zelenskyi ei puhunut juurikaan mahdollisesta täydestä sodasta Venäjän kanssa, ennen kuin raja pakkautui venäläisjoukoista.

Hän on kuitenkin sodan aikana myöntänyt Washington Post-lehdelle tienneensä Venäjän hyökkäysaikeista kuukausia etukäteen, mutta pitäneensä tiedon julkisuudesta, ettei Ukrainan puolustuskyky kärsisi taloudellisesti.

Sodan aikana presidentin edustusasu on vaihtunut kauluspaidasta ja puvuntakista reisitaskuhousuihin ja luotiliiviin.

Hyvin valaistujen kabinettikuvien sijaan presidentti on ikuistettu esimerkiksi sotilassairaaloissa tervehtimässä haavoittuneita sotilaita, murtuneena Butshan verilöylyn äärellä ja vastaanottamassa korkea-arvoisia valtiovieraita Kiovassa. Hän on vieraillut useamman kerran myös etulinjassa, esimerkiksi joulukuussa Bahmutin kaupungissa.

Zelenskyi on nähty usein vierailemassa sotilassairaaloissa tapaamassa taisteluissa haavoittuneita. Ukrainan presidentinkanslian jakamassa kuvassa Zelenskyi ja haavoittunut sotilas ottavat yhteiskuvaa sotilassairaalassa Harkovassa viime joulukuussa.

Presidentti Zelenskyi vieraili Donetskissa lähellä eturintamaa joulukuussa.

Kansalaiskyselyt näyttävät, että Zelenskyi on ollut äärimmäisen pidetty presidentti sota-aikana, vaikka hänen kannatuksensa olikin laskussa ennen laajamittaista sotaa esimerkiksi korruptio-syytösten ja ratkaisemattoman Itä-Ukrainan sotakonfliktin takia.

Myös maailman sympatiat ovat olleet laajalti Ukrainan ja sen johtajan puolella. Ukraina ja Zelenskyi ovat sodan aikana profiloituneen eurooppalaisten ja länsimaisten arvojen puolustajaksi.

Time-lehti nimitti joulukuussa Zelenskyin ”vuoden henkilöksi” eli tahoksi, jonka katsotaan vaikuttaneen eniten maailmanlaajuisiin tapahtumiin edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Yhtenä Venäjän presidentti Vladimir Putinin suurimmista epäonnistumisista voitaisiinkin pitää sitä, että Zelenskyi on tiivistänyt länsimaiden rivejä poikkeuksellisella tavalla. Zelenskyin johtamana entisestä neuvostomaasta on sodan aikana tullut EU:n ehdokasmaa ja kansa on ilmeisestä syystä kääntynyt hyvin Nato-myönteiseksi.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola piteli Zelenskyin kanssa EU-lippua Zelenskyin vieraillessa hiljattain Brysselissä.

Sota nosti suurpolitiikan keskiöön myös Ukrainan ensimmäisen naisen, josta sodan ensimmäisinä kuukausina kuultiin vain vähän.

Zelenskyi on naimisissa arkkitehti ja käsikirjoittaja Olena Zelenskan (ent. Kiyashko), 45, kanssa. Heillä on kaksi lasta: 18-vuotias Oleksandra ja 10-vuotias Kyrylo.

– Tiedustelumme saamien tietojen mukaan minut on merkattu [Venäjän] kohteeksi numero yksi, ja perheeni kohteeksi kaksi, Zelenskyi kertoi 26. helmikuuta julkaistussa videoviestissään.

– Niin se oli ensimmäisestä päivästä lähtien ja näin se on yhä, Zelenska vahvisti BBC:n pitkässä haastattelussa loppuvuonna 2022.

Zelenska on keskittynyt sodan aikana ukrainalaisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Hän johtaa aloitetta mielenterveysalan ammattilaisten ja ensiapuhenkilöiden kouluttamiseksi tarjoamaan parasta psykologista traumahoitoa Venäjän sodan aikana.

BBC:n haastattelussa kerrotaan, ettei Zelenska ollut ensiksi innoissaan ensimmäisen naisen roolista hänen miehensä noustua presidentiksi.

Naisen kerrotaan vierastaneen julkista esiintymistä. Sota on kuitenkin nostanut hänet kirkkaaseen valokeilaan myös kansainvälisesti ja tehnyt hänestä erityisesti siviiliuhrien äänitorven.

Lukemattomien muiden ukrainalaisten perheiden tavoin myös presidenttiperhe on elänyt sodan takia erillään. Eräiden mediatietojen mukaan Zelenska ja lapset elävät Länsi-Ukrainassa lähellä Puolan rajaa.

– Minä asun lasten kanssa muualla ja mieheni työpaikallaan, Zelenska sanoi BBC:lle ja lisäsi miehensä työn olevan lähes ympärivuorokautista.

Pariskunta tapasi lukiossa heidän kotikaupungissaan Kryvyi Rihissä Kaakkois-Ukrainassa. Vuonna 2003 he loivat tuotantoyhtiö Kvartal 95:n ja tuottivat suositun satiirisen ohjelman Evening Kvartal, jossa Zelenskyi oli tähti ja Zelenska käsikirjoittaja.

Perhe on sodan aikana nähnyt varsinkin ensimmäisinä kuukausina harvoin. Zelenska kertoo kaivanneensa esimerkiksi yhteisiä päivällisiä perheen kesken.

– Eniten kaipaamme pieniä asioita. Kuten sitä, että saisimme istuskella katsomatta ajankulua – niin pitkään kuin haluamme.

Presidenttipariskunta on pitänyt yhtä lukiosta asti ja Zelenska on toiminut käsikirjoittajana osassa TV-projekteja, jossa hänen aviomiehensä on näytellyt. Seurustelu alkoi yliopistossa ja he avioituivat vuonna 2003.

Laajamittaisen hyökkäyksen alettua Zelenska ja lapset elivät ensimmäiset kuukaudet julkisuudelta piilossa. Heidän asuinpaikkansa on yhä hyvin salattua tietoa.

Ukrainan ensimmäinen nainen ilmestyi näyttävästi ensimmäisen kerran sodan aikana julkisuuteen äitienpäivänä 8. toukokuuta, kun hän isännöi Yhdysvaltain ensimmäisen naisen Jill Bidenin vierailua läntiseen Uzhorodin kaupunkiin Slovakian rajalla.

Naiset vierailivat koulussa, joka oli muutettu tilapäiseksi majoituskeskukseksi äideille ja lapsille.

Zelenska myös Ukrainan ensimmäinen valtionjohtoa edustava henkilö, joka saapui sodan aikana Yhdysvaltain maaperälle valtiovierailulle ja esiintymään suurvallan kongressille. Hänen aviomiehensä oli puhunut kongressille aiemmin videoyhteyden välityksellä jo sodan alussa.

Heinäkuussa tunteikkaan esityksensä aikana Zelenska kehotti Yhdysvaltoja lähettämään kotimaahansa lisää ja paljon tehokkaampi aseita. Puhe tulkattiin englanniksi.

Esityksen yhteydessä hän esitti kongressille kuvia ukrainalaisista lapsista, jotka olivat kuolleet Venäjän ohjusiskuissa ja pommituksissa eri puolilla maata.

– Pyydän teiltä nyt jotain, mitä en koskaan haluaisi pyytää, Zelenska lausui.

– Pyydän teiltä aseita. Sellaisia, joita ei käytetä sodan käymiseen jonkun toisen maassa, vaan suojellakseen kotejamme. Pyydän ilmapuolustusjärjestelmiä, jotta raketit eivät tappaisi meitä.

Ensimmäinen nainen sai kongressilta seisovat aplodit. Vierailullaan Zelenska osallistui myös kahdenvälisiin kokouksiin yhdysvaltalaisten virkamiesten kanssa.

Zelenska esiintyy tätä nykyä säännöllisesti puhumassa sodasta ja hän on antanut useita haastatteluita kansainväliselle medialle. Hän on tuonut sosiaalisessa mediassa ja haastatteluissa toistuvasti esiin sodan kauhuja siviilien ja etenkin lasten näkökulmasta.

– Nämä ovat olleet elämäni kamalimmat kuukaudet ja myös jokaisen ukrainalaisen. Rehellisesti sanottuna en usko, että kukaan on tietoinen siitä, kuinka olemme selviytyneet henkisesti. Odotamme voittoa, hän kertoi heinäkuussa Britannian Vogue-lehdessä.

Zelenskyit vastaanottivat helmikuussa Kiovaan vierailulla Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin. Vierailun aikana pääkaupungissa ulvoi ilmahälytyksiä.

Heinäkuussa Zelenskyit antoivat ensimmäisen yhteisen kansainvälisen televisiohaastattelunsa hallituksen rakennuksessa Kiovassa brittitoimittaja Piers Morganille. Pariskunta kertoi, että Ukrainan sota on tehnyt heidän parisuhteestaan entistä vahvemman, vaikka he ovat joutuneet viettämään kuukausia paljon erillä toisistaan ja huolestuneina toistensa turvallisuudesta.

– Sota tekee suhteestamme vahvemman, se on varmaa, Zelenskyi kommentoi.

– Me taidamme pärjätä, Zelenska sanoi.

Lähteet: Uutistoimistot AP ja Reuters, CNN, CNBC, BBC, Yle, Guardian