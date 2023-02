Helsingin Salt-neuvottelujen hengellä olisi taas käyttöä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Olipa kerran kylmä sota ja 1960-luvun loppu. Marraskuussa 1969 maailman huomio keskittyi Suomeen, joka isännöi Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton valtuuskuntien ydinaseneuvotteluja. Meneillään oli suurvaltojen ensimmäinen muodollinen neuvottelukierros strategisia aseita rajoittavasta Salt-sopimuksesta.

Valtuuskuntien lisäksi neuvottelut toivat Helsingin majoitus- ja ravitsemusliikkeisiin paljon nälkäisiä reporttereita.

”Marski on laatinut erityisen kaikilla suurilla kielillä painetun Salt Club -ruokalistan”, tiesi IS kertoa 18. marraskuuta 1969.

”Sen erikoisuutena on on SALT-voileipä, 9 markkaa: Kaksinkertaisen paahtoleivän välissä kinkkua ja kanaa, päällä salaattia ja mustaherukkahyytelöä.”

Leonid Brezhnev, Nikolai Podgornyi ja Richard Nixon kilistivät laseja Kremlissä toukokuussa 1972, kun johtajat olivat allekirjoittaneet supevaltojen välisen julistuksen ydinsodan estämiseksi.

Salt-neuvottelujen ilmapiiri oli hyvä. Valtuuskunnat ymmärsivät, että supervaltojen näkemykset olivat pikemminkin yhtenevät kuin vastakkaiset. Kiihtyvä ydinasevarustelu piti saada kuriin.

Loppu on historiaa.

Neuvottelut johtivat siihen, että presidentti Richard Nixon ja Neuvostoliiton johtaja Leonid Brezhnev allekirjoittivat Salt-sopimuksen ja torjuntaohjuksia rajoittavan ABM-sopimuksen Moskovassa 1972. Salt-1:stä supervallat etenivät Salt-2:een ja sen kautta Start-1:een, joka tuli voimaan 1993. Jokainen sopimus vähensi ydinaseita maailmasta.

Vuonna 2010 solmittu New Start -sopimus umpeutui 2021, mutta osapuolet päättivät jatkaa sen voimassaoloa helmikuuhun 2026 saakka.

Vladimir Putin piti liittovaltion tilaa käsitelleen puheen tiistaina Moskovassa.

Tilanne on nyt muuttunut. Presidentti Vladimir Putin ilmoitti tiistaina, että Venäjä keskeyttää osallistumisensa New Start -sopimukseen. Venäjä ei kuitenkaan irtisano sopimusta.

Putinin ilmoitus on pitkälti symbolinen, sillä New Startin kuolinkamppailu oli jo käynnissä. Venäjä keskeytti sopimuksen sallimat tarkastuskäynnit alueellaan viime elokuussa, Ukrainassa riehuvan hyökkäyssodan hapatettua suurvaltasuhteet. Edellisinä vuosina tarkastuksia ei voitu tehdä koronapandemian vuoksi.

Käytännössä Putinin puhe merkitsee sitä, että koko suurvaltojen välisten aserajoitussopimusten arkkitehtuuri on nyt kokonaan rikki.

Osaltaan sitä on purkanut kumpikin osapuoli.

ABM-sopimus kuoli jo 20 vuotta sitten, kun Yhdysvallat sanoi sen yksipuolisesti irti. Perusteluna oli Yhdysvaltain tarve suojautua ”roistovaltioiksi” kutsumiensa maiden kehittämiltä ballistisilta ohjuksilta. Historiallinen INF-sopimus vuodelta 1987 on sekin jo haudassa. INF-sopimus lopetti maalta laukaistavien lyhyen ja keskipitkän matkan ohjusten sijoittamisen Eurooppaan. Sekä Yhdysvallat että Venäjä ilmoittivat irtautuvansa siitä vuonna 2019.

Ja nyt sitten ollaan tässä. New Start ei ole vielä kokonaan kuollut, mutta se kituu jo terminaalivaiheessa.

Lue lisää: Naton Stoltenberg Putinin ydinase­puheista: ”Koko ase­valvonnan arkki­tehtuuri on purettu”

Tilanne ei ole hyvä, sillä Venäjän ja Yhdysvaltain suhteet ovat aallonpohjassa. Ei ole näköpiirissä, että New Start -sopimuksen soveltamisesta voitaisiin taas neuvotella. Kaiken lisäksi molemmat maat ovat modernisoimassa ydinaseitaan.

Onneksi New Startin määrittämä kauhun tasapaino, ydinaseiden pariteetti, on kuitenkin vielä olemassa. Kumpikin on ilmeisesti myös edelleen sitoutunut ilmoittamaan toisilleen ohjuskokeista.

New Start määrittää strategisten ydinkärkien enimmäismääräksi 1 550 kappaletta. Nämä aseet on sijoitettu mannertenvälisiin ohjuksiin maalla ja sukellusveneissä sekä strategisiin pommituskoneisiin. Yhdysvalloilla näitä ydinkärkiä on noin 1 420, Venäjällä 1 549. Venäjä ilmoitti Putinin puheen jälkeen, ettei se ole ylittämässä sopimuksen määrittämiä ylärajoja.

Nixon määritti Salt-sopimuksen tavoitteeksi Yhdysvaltain ”riittävän iskukyvyn” säilyttämisen. Vaikka jokainen rajoitussopimus on sittemmin vähentänyt ydinkärkien määrää, on kummallakin suurvallalla yhä edelleen tämä ”riittävä iskukyky”.

Eikä iskukyky lopu strategisiin, tuomiopäivän aseisiin.

Strategisten ydinaseiden lisäksi Venäjällä arvioidaan olevan varastoissaan pari tuhatta ”taktista”, ei-strategista ydinasetta. Yhdysvalloilla niitä on noin sata, sijoitettuina lentotukikohtiin Euroopassa. Pienimpien ”taktisten” ydinaseiden räjähdysvoima vastaa muutamaa sataa tonnia tnt:tä. Voimakkaimmat ovat kuitenkin tuhovoimaisempia kuin Hiroshiman ja Nagasakin atomipommit.

Lue lisää: Mitä Putin sanoi ydin­aseista ja ”erikois­operaatiosta”? Käänsimme puheen oleelliset kohdat sanasta sanaan

Putin arvosteli tiistaina Natoa erityisen voimakkaasti siitä, että puolustusliitto vaati helmikuussa Venäjää noudattamaan New Startin velvoitteita ja sallimaan taas tarkastuskäynnit strategisissa kohteissaan. Hän kutsui vaatimusta ”absurdin teatteriksi”.

Samassa yhteydessä Putin syytti Yhdysvaltoja tarkastusten kieltämisestä omalla alueellaan. Natoa hän syytti siitä, että liittokunnan ”asiantuntijat” olisivat auttaneet Ukrainaa iskemään Venäjän strategisten pommituskoneiden tukikohtaan Engelsissä joulukuussa.

– He haluavat aiheuttaa meille strategisen tappion ja tunkeutua ydinasekohteisiimme, Putin sanoi.

Valvontakameravideo räjähdyksistä Engelsin lentotukikohdasta levisi viestipalvelu Twitteriin joulukuussa:

Toisin sanoen Putin siis pitää selvänä, että länsi yritti käyttää New Startin tarkastusvelvoitteita Venäjän strategisten kohteiden tiedustelemiseen. Nämä tiedustelutiedot länsi sitten välittäisi Ukrainalle ja avustaisi ukrainalaisia iskemään kohteisiin.

Tällä tavalla Putin leimasi pariteetin säilyttämiseen ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseen pyrkineen New Startin vihollistensa kavalaksi työkaluksi.

” Putin leimasi pariteetin säilyttämiseen ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseen pyrkineen New Startin vihollistensa kavalaksi työkaluksi.

On selvää, etteivät Yhdysvallat ja Venäjä pääse neuvotteluihin uuden kilpavarustelun estämisestä ja New Startin elvyttämisestä vielä pitkään aikaan. Todennäköisesti ei ennen hallinnon vaihtumista Moskovassa.

Paluu aserajoitusten ja neuvottelujen tielle olisi kuitenkin myös Putinin etu. Hyökkäyssota Ukrainassa käy Venäjälle niin kalliiksi, ettei sillä ole varaa aloittaa uutta ydinasevarustelun kierrettä. Silloin Venäjää uhkaisi sama kohtalo kuin Neuvostoliittoa, jonka voimavarat hullu kilpavarustelu söi.