Hiekkarannan mysteeripallo hämmentää Japanissa

Viranomaisilla ei ole aavistustakaan, mistä suuressa metallikuulassa on kyse.

Ufo, vakoilupallo – vai jotain aivan muuta?

Tyynenmeren ääreltä löytynyt mysteerinen metallipallo on saanut spekulaatiot laukalle Japanissa. Halkaisijaltaan noin 1,5 metrin kokoinen rautakuula löytyi hiekkarannalta Hamamatsun kaupungista.

Japanilaismedioiden lisäksi löydöstä kertoo muun muassa brittiläinen The Guardian.

Palloa on tutkittu alkuviikosta lähtien, jolloin paikallinen nainen löysi sen makaamasta aivan rantaviivan läheisyydestä.

Selittämätön rautapallo on aiheuttanut suurta hämmennystä. Viranomaiset ovat myöntäneet, ettei heillä ole aavistustakaan, mikä suuri metallikuula on tai mistä se on tullut.

Varmaan on ainoastaan se, ettei kuula ole räjähtämässä. Pelot siitä, että esine olisi merimiina hälvenivät, kun pallon havaittiin olevan ontto.

NHK World News -sivusto jakoi pallosta videon tiistaina Twitter-tilillään.

Arvoituksellisuus on saanut ihmisten mielikuvituksen liikkeelle.

Kuulan on jo aprikoitu olevan ufo tai vakoilupallo. Onpa ilmaan heitetty myös teorioita, että pallo muistuttaisi jotain suositusta Dragon Ball -mangasarjasta.

Näyttäisi kuitenkin, ettei outo pallo liittyisi esimerkiksi Pohjois-Korean tai Kiinan tekemään vakoiluun, josta Japanissa on esitetty vakavia epäilyjä.

Pallo on väriltään oranssinruskea ja siinä on tummempia ruostelaikkuja. Siitä otetut valokuvat on toimitettu muun muassa viranomaisille lisätutkimuksia varten.

Japanin yleisradioyhtiön haastattelema paikallinen mies tosin hämmästelee pallosta aiheutunutta kohua.

– Se on ollut siellä jo kuukauden. Yritin työntää sitä, mutta se ei liikkunut, rannalla säännöllisesti lenkkeilevä mies kertoi.