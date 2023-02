Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Kiinalaisdiplomaatti tapaa Lavrovin Moskovassa – saattaa päästä myös Putinin puheille

Kiina on pysytellyt Ukrainassa käytävän sodan osalta neutraalina, mutta on samaan aikaan ylläpitänyt läheisiä suhteita Venäjään. Länsi on epäillyt Kiinan aikovan toimittaa maalle aseita.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Ex-ulkoministeri Wang Yi toimii johtajana Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean ulkosuhteita valvovassa toimikunnassa.