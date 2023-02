Putinin tiistainen puhe sisälsi paljon Venäjän propagandasta tuttuja väitteitä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiistainen puhe oli poikkeuksellisen pitkä, se kesti noin tunnin ja 45 minuuttia.

Asiantuntijat pitivät puhetta jopa yllätyksettömänä. Putin syytti puheessaan länttä ja Ukrainan hallintoa. Puhe sisälsi paljon Venäjän propagandasta aiemmin tuttuja väitteitä.

Ilta-Sanomat keskittyi kääntämään erityisesti Ukrainan sotaa käsitteleviä kohtia pitkästä puheesta. Puheen on Ilta-Sanomille kääntänyt Anitta Hyvönen.

Puhetta kommentoiviin ja analysoiviin asiantuntija-artikkeleihin pääsee puheen yhteydessä olevista linkeistä.

Näin Vladimir Putin puhui:

Hyvät liittokokouksen edustajat – senaattorit, valtionduuman edustajat!

Arvoisat Venäjän kansalaiset!

Tämän päivän puheeni pidän vaikeana aikana – me kaikki tiedämme tämän erittäin hyvin – maamme virstanpylväsaikana, kaikkialla maailmassa tapahtuvien kardinaalien, peruuttamattomien muutosten aikana, tärkeimpien historiallisten tapahtumien aikana, jotka määräävät maamme ja kansamme tulevaisuuden, kun meillä jokaisella on valtava vastuu.

Vuosi sitten ihmisten suojelemiseksi historiallisilla maillamme, maamme turvallisuuden takaamiseksi, Ukrainassa vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen nousseen uusnatsihallinnon aiheuttaman uhan poistamiseksi päätettiin järjestää sotilaallinen erikoisoperaatio. Ja askel askeleelta, huolellisesti ja johdonmukaisesti ratkaisemme edessämme olevat tehtävät.

Vuodesta 2014 lähtien Donbas taisteli, puolusti oikeutta asua omalla maallaan, puhua äidinkieltään. Taisteli eikä antanut periksi saarron ja jatkuvan pommituksen, peittelemättömän vihan oloissa Kiovan hallintoa kohtaan, uskoi ja odotti Venäjän tulevan apuun.

Sillä välin – ja tiedätte tämän hyvin – teimme kaikkemme, todella kaikkemme ratkaistaksemme tämän ongelman rauhanomaisin keinoin, neuvottelimme kärsivällisesti löytääksemme rauhanomaisen tien ulos tästä vakavasta konfliktista.

Mutta selkämme takana valmisteltiin täysin erilaista skenaariota. Läntisten hallitsijoiden lupaukset, heidän vakuutuksensa rauhanhalusta Donbasissa osoittautuivat, kuten nyt näemme, väärennökseksi, julmaksi valheeksi. He yksinkertaisesti pelasivat aikaa, saivartelivat, sulkivat silmänsä poliittisilta salamurhilta, Kiovan hallinnon tukahduttamistoimilta vastenmielisiä henkilöitä vastaan, uskovien pilkkaamiselta ja rohkaisivat yhä enemmän ukrainalaisia uusnatseja toteuttamaan terroritoimia Donbasissa. Länsimaisissa akatemioissa ja kouluissa koulutettiin kansallismielisten pataljoonien upseereja ja toimitettiin aseita.

Vladimir Putin väitti puheessaan, että Venäjän selän takana veljeillään.

Haluankin erityisesti korostaa, että jo ennen erikoisoperaation alkamista Kiova neuvotteli lännen kanssa ilmapuolustusjärjestelmien, taistelulentokoneiden ja muun raskaan kaluston toimittamisesta Ukrainaan. Muistamme myös Kiovan hallinnon yritykset saada ydinaseita, siitähän puhuttiin julkisesti.

Yhdysvallat ja Nato sijoittivat nopeasti armeijan tukikohtansa ja salaiset biologiset laboratorionsa lähelle maamme rajoja, perehtyivät sotaharjoitusten aikana tuleviin sotanäyttämöihin, valmistelivat vallassaan olevaa Kiovan hallintoa ja orjuuttamaansa Ukrainaa suureen sotaan.

Ja tänään he myöntävät sen – he myöntävät sen julkisesti, avoimesti, epäröimättä. He näyttävät olevan ylpeitä, hekumoivat petollisuudellaan ja kutsuvat sekä Minskin sopimuksia että Normandian formaattia diplomaattiseksi näytökseksi, bluffiksi.

On käynyt ilmi, että koko ajan, kun Donbas oli tulessa, kun verta vuodatettiin, kun Venäjä vilpittömästi – haluan korostaa tätä, vilpittömästi pyrki rauhanomaiseen ratkaisuun, he leikkivät ihmisten elämillä, he leikkivät, itse asiassa kuten tunnetuissa piireissä sanotaan, merkityillä korteilla.

Tätä inhottavaa petosmenetelmää on kokeiltu jo monta kertaa aiemminkin. He käyttäytyivät yhtä häpeämättömästi, kaksinaamaisesti tuhoten Jugoslavian, Irakin, Libyan ja Syyrian. Tätä häpeää ne eivät koskaan saa pestyä pois. Sellaisia käsitteitä kuten kunnia, luottamus, säädyllisyys ei heille ole olemassa.

Vladimir Putin puhui tiistaina Moskovassa.

Lännen eliitti ei salaile päämääräänsä: aiheuttaa – kuten he sanovat, tämä on suoraa puhetta – "Venäjälle strateginen tappio". Mitä se tarkoittaa? Mitä se meille on? Tämä tarkoittaa meidän tuhoamistamme kerralla ja lopullisesti, toisin sanoen he aikovat siirtää paikallisen konfliktin globaalin vastakkainasettelun vaiheeseen. Juuri näin me ymmärrämme tämän kaiken ja reagoimme sen mukaisesti, koska tässä tapauksessa puhumme maamme olemassaolosta.

Olen ylpeä – luulen, että olemme kaikki ylpeitä – siitä, että monikansallinen kansamme, valtaosa kansalaisista on ottanut periaatteellisen kannan erikoisoperaatioon, ymmärtäneet toimiemme merkityksen, tukeneet niitä Donbasin suojelemiseksi. Tässä tuessa ilmeni ensinnäkin todellinen isänmaallisuus – tunne, joka on historiallisesti luontainen kansallemme. Se hämmästyttää arvokkuudellaan, jokaisen syvällä tietoisuudella omasta erottamattomasta kohtalostaan isänmaan kohtalosta.

Hyvät ystävät, haluan kiittää kaikkia, kaikkia Venäjän ihmisiä heidän rohkeudestaan ja päättäväisyydestään, kiittää sankareitamme, armeijan ja laivaston sotilaita ja upseereita, kansalliskaartia, erikoispalveluiden jäseniä ja kaikkia lainvalvontaviranomaisia, Donetskin ja Luhanskin joukkojen sotilaita, vapaaehtoisia, patriootteja, jotka taistelevat riveissä reserviläisarmeijassa.

Kumarran syvään vanhemmille, vaimoille, puolustajiemme perheille, lääkäreille ja ensihoitajille, lääkintäohjaajille, sairaanhoitajille, jotka pelastavat haavoittuneita, rautatietyöntekijöille ja kuljettajille, jotka varustavat rintamaa, rakentajille, jotka pystyttävät linnoituksia ja kunnostavat asuntoja, teitä, siviilitiloja, puolustustarviketehtaiden työntekijöille ja insinööreille, jotka työskentelevät nyt lähes kellon ympäri, useissa vuoroissa, maaseututyöntekijöille, jotka varmistavat luotettavasti maan ruokaturvan.

Kiitän opettajia, jotka vilpittömästi välittävät Venäjän nuorista sukupolvista, erityisesti niitä opettajia, jotka työskentelevät vaikeimmissa, itse asiassa etulinjan oloissa. Kulttuurihenkilöitä, jotka tulevat sota-alueelle, sairaaloihin tukemaan sotilaita ja upseereita. Vapaaehtoisia, jotka auttavat rintamaa ja siviilejä. Toimittajia, ennen kaikkea tietysti sotakirjeenvaihtajia, jotka ottavat riskejä etulinjassa kertoakseen totuuden koko maailmalle, venäläisten perinteisten uskontojen pastoreita, sotilaspappeja, joiden viisas sana tukee ja inspiroi ihmisiä, valtion virkamiehiä ja yrittäjiä – kaikkia niitä, jotka suorittavat ammatillisia, kansalaisia ja yksinkertaisesti inhimillisiä velvollisuuksiaan.

Lähes kahden tunnin puhe televisioitiin suorana lähetyksenä kokonaisuudesssaan.

Erikoissanat Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen, Zaporizzjan ja Hersonin alueiden asukkaille. Te itse, rakkaat ystävät, itse päätitte tulevaisuudestanne kansanäänestyksessä, teitte vankan valinnan uusnatsien uhkauksista ja terrorista huolimatta oloissa, jolloin taisteluja käytiin hyvin lähellä, mutta ei ollut silloin eikä ole nyt mitään vahvempaa kuin päättäväisyytenne olla Venäjän kanssa, isänmaanne kanssa.

(Suosionosoituksia.)

Haluan korostaa, että tämä on yleisön reaktio Donetskin ja Luhanskin kansantasavallan, Zaporizzjan ja Hersonin asukkaille. Vielä kerran: syvä kumarrus heille kaikille.

Olemme jo aloittaneet ja jatkamme laajamittaista ohjelmaa elvyttääksemme ja kehittääksemme näiden federaation uusien subjektien sosioekonomisia oloja. Tähän kuuluu yritysten ja työpaikkojen elvyttäminen, jälleen Venäjän sisämereksi muodostuneen Azovanmeren satamien ja uusien nykyaikaisten teiden rakentaminen, kuten teimme Krimillä, jolla on nyt luotettava maayhteys koko Venäjään. Tulemme varmasti toteuttamaan kaikki nämä suunnitelmat yhdessä.

Nykyään maan alueet tarjoavat suoraa tukea Donetskin ja Luhanskin kansantasavallan, Zaporizzjan ja Hersonin alueen kaupungeille, alueille ja kylille, ne tekevät sen vilpittömästi kuin todelliset veljet ja sisaret. Nyt olemme taas yhdessä, mikä tarkoittaa, että olemme tulleet entistä vahvemmiksi ja teemme kaikkemme, jotta kauan odotettu rauha palaisi maahamme, jotta ihmisten turvallisuus taattaisiin. Tämän puolesta, esi-isiensä puolesta, lasten ja lastenlasten tulevaisuuden puolesta, historiallisen oikeuden palauttamisen puolesta, kansamme yhdistämisen puolesta, taistelijamme, sankarimme taistelevat tänään.

Rakkaat ystävät, pyydän teitä kunnioittamaan asetoveriemme muistoa, jotka antoivat henkensä Venäjän puolesta, siviilien, vanhusten, naisten, lasten, jotka kuolivat pommituksissa uusnatsien ja rankaisijoiden käsissä.

(Hiljaisuus.)

Velvollisuutemme on tukea perheitä, jotka ovat menettäneet sukulaisensa, läheisensä, auttaa heitä kasvattamaan, kasvattamaan lapsiaan, antamaan heille koulutus ja ammatti. Jokaisen Special-sotaoperaation osallistujan perheen tulisi olla jatkuvan huomion alueella, huolen ja kunnian ympäröimänä. Heidän tarpeisiinsa on vastattava välittömästi ilman byrokratiaa.

Ehdotan valtion erityisrahaston perustamista. Sen tehtävänä on kohdennettu, henkilökohtainen avustaminen erikoisoperaation kaatuneiden sotilaiden ja veteraanien omaisille. Se koordinoi sosiaalisen, lääketieteellisen, psykologisen tuen antamista, ratkaisee parantolahoitoon ja kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä, auttaa koulutuksessa, urheilussa, työllistymisessä, yrittäjyydessä, jatkokoulutuksessa ja uuden ammatin hankkimisessa. Säätiön erillinen tärkein tehtävä on pitkäaikaisen kotihoidon järjestäminen, korkean teknologian proteesien takaaminen kaikille sitä tarvitseville.

Pyydän hallitusta yhdessä valtioneuvoston sosiaalipoliittisen toimikunnan ja alueiden kanssa ratkaisemaan kaikki organisatoriset kysymykset mahdollisimman pian.

Presidentin puhetta mainostettiin etukäteen suurilla banderolleilla.

Valtionrahaston työn tulee olla avointa, ja avunantomenettelyn tulee olla yksinkertainen, "yhden luukun” -periaatteella, ilman virallisuuksia ja byrokratiaa. Jokaiselle perheelle, korostan, jokaiselle vainajan perheelle, jokaiselle veteraanille tulisi määrätä henkilökohtainen sosiaalityöntekijä, koordinaattori, joka henkilökohtaisen reaaliaikaisen viestinnän aikana ratkaisee esiin tulevat ongelmat. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että jo tänä vuonna rahaston rakenteet pitäisi ottaa käyttöön kaikilla Venäjän federaation alueilla.

Meillä on jo tukitoimia suuren isänmaallisen sodan veteraaneille, taisteluveteraaneille ja paikallisten konfliktien osallistujille. Uskon, että mainitsemani valtionrahasto voi tulevaisuudessa myös käsitellä näitä tärkeitä asioita. Meidän on selvitettävä se, ja pyydän hallitusta tekemään sen.

Haluan korostaa, että erityisrahaston perustaminen ei poista vastuuta muilta hallinnon rakenteilta ja tasoilta. Odotan, että kaikki liittovaltion osastot, alueet ja kunnat kiinnittävät jatkossakin erityistä huomiota veteraaneihin, sotilaisiin ja heidän perheisiinsä. Ja tässä suhteessa haluan kiittää liiton aiheiden johtajia, kaupunkien pormestareita, alueiden johtajia, jotka tapaavat jatkuvasti ihmisiä, käyvät kontaktilinjalla ja tukevat maanmiehiä.

Mitä haluaisin erityisesti korostaa. Nykyään ammattisotilaat, mobilisoidut ja vapaaehtoiset kestävät yhdessä rintaman koettelemuksia - puhumme tarvikkeista ja varusteista, rahakorvauksista ja vakuutusmaksuista haavoittumisen yhteydessä, sairaanhoidosta. Kuitenkin vetoomukset, jotka tulevat minulle ja kuvernööreille – he raportoivat minulle myös tästä – sotilassyyttäjälle, ihmisoikeusvaltuutetulle osoittavat, että kaikkia näitä asioita ei ole vielä ratkaistu. Se on ymmärrettävä jokaisessa erityistapauksessa.

Ja vielä yksi asia: palvelu erikoisoperaation vyöhykkeellä – kaikki ymmärtävät tämän erittäin hyvin – liittyy valtavaan fyysiseen ja psyykkiseen stressiin, jokapäiväisiin terveyteen ja elämään kohdistuviin riskeihin. Siksi katson tarpeelliseksi säätää mobilisoiduille, yleensä koko sotilashenkilöstölle, kaikille erikoisoperaatioon osallistuville, mukaan lukien vapaaehtoisille, säännöllinen loma, joka kestää vähintään 14 päivää ja vähintään kerran kuudessa kuukaudessa matka-aikaa lukuun ottamatta, jotta jokaisella sotilaalla olisi mahdollisuus vierailla perheissä, olla lähellä sukulaisia ja ystäviä.

Kuten tiedätte, olemme presidentin asetuksella hyväksyneet puolustusvoimien rakentamis- ja kehittämissuunnitelman vuosille 2021-2025. Työ sen toteuttamiseksi on käynnissä, tarvittavia muutoksia tehdään. Ja haluan korostaa, että jatkotoimemme armeijan ja laivaston vahvistamiseksi, puolustusvoimien nykyisen ja tulevan kehityksen tulee luonnollisesti perustua erikoisoperaation aikana saatuun todelliseen taistelukokemukseen. Se on meille äärimmäisen tärkeä, voisi jopa sanoa, aivan korvaamaton.

Baarissa ei katsottu tiistaina iltapäivällä urheilua vaan presidentin puhetta. Kuva on Pietarista.

Nyt esimerkiksi Venäjän ydinvoimien varustaminen uusimmilla järjestelmillä on yli 91 prosenttia, 91,3 prosenttia. Ja nyt toistan, että saamamme kokemus huomioon ottaen meidän on saavutettava sama korkea laatutaso kaikissa puolustusvoimien osissa.

Laajennamme lupaavia ulkomaantaloudellisia suhteita ja rakennamme uusia logistiikkakäytäviä. Moskovan ja Kazanin välisen pikatien jatkamisesta Jekaterinburgiin, Tsheljabinskiin ja Tjumeniin sekä jatkossa Irkutskiin ja Vladivostokiin, josta pääsee Kazakstaniin, Mongoliaan ja Kiinaan, on jo tehty päätös, mikä muun muassa laajentaa merkittävästi taloussuhteitamme Kaakkois-Aasian markkinoilla.

Kehitämme Mustanmeren ja Azovanmeren satamia. Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota – kuten jo teemmekin, joka päivä tässä mukana olevat sen tietävätkin – kiinnitämme erityistä huomiota kansainväliseen käytävään pohjoisesta etelään. Jo tänä vuonna alukset, joiden syväys on vähintään 4,5 metriä, voivat kulkea Volgan ja Kaspianmeren kanavan läpi. Tämä avaa uusia väyliä yritysyhteistyölle Intian, Iranin, Pakistanin ja Lähi-idän maiden kanssa. Jatkamme tämän käytävän kehittämistä.

Suunnitelmiimme kuuluu rautateiden itäsuunnan, Trans-Siperian rautatien ja BAM:n nopeutettu modernisointi sekä Pohjanmeren reitin kyvykkyyden laajentaminen. Tämä ei ole vain lisärahtiliikenne vaan myös perusta Siperian, arktisen alueen ja Kaukoidän kehityksen kansallisten tehtävien ratkaisemiselle.

Tarkoituksena on seuraavien viiden vuoden aikana kouluttaa noin miljoona ammattilaista elektroniikka-, robotiikka- ja konepajateollisuuteen, metallurgian alalle, lääketeollisuuteen, maatalouteen ja puolustusteollisuuteen, rakennusalalle, liikenteeseen, ydinteollisuuteen ja muille turvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeille aloille Venäjän suvereniteetin ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Tämän vuoden helmikuun alussa Pohjois-Atlantin liitto antoi julkilausuman, jossa vaadittiin, että Venäjä, kuten sanotaan, palaa strategisen hyökkäysasesopimuksen täytäntöönpanoon, mukaan lukien meidän ydinpuolustuskohteidemme tarkastusten hyväksyminen. Mutta en edes tiedä, miksi sitä kutsuisin. Tämä on absurdin teatteria.

Tiedämme, että länsi on suoraan mukana Kiovan hallinnon yrityksissä iskeä strategiseen ilmapuolustukseemme. Tähän käytetyt droonit oli varustettu ja modernisoitu Naton asiantuntijoiden avustuksella. Ja nyt he haluavat myös tarkastaa puolustuslaitoksemme? Nykyaikaisissa vastakkainasettelun olosuhteissa tämä kuulostaa jonkinlaiselta hölynpölyltä.

Puhetta ei päässyt karkuun edes päiväkävelyllä, siitä pitivät huolen kaupunkien videotaulut. Kuva on Venäjän miehittämältä Krimin niemimaalta Sevastopolista.

Samaan aikaan – ja haluan kiinnittää tähän erityistä huomiota – emme saa suorittaa täysimittaisia tarkastuksia tämän sopimuksen puitteissa. Toistuvat hakemuksemme tiettyjen esineiden tarkastamiseksi jäävät vastaamatta tai hylätään muodollisin perustein, emmekä voi tarkastaa toiselta puolelta mitään.

Haluan korostaa, että Yhdysvallat ja Nato sanovat suoraan, että niiden tavoitteena on saada strateginen tappio Venäjälle. Ja mitä, sen jälkeen he aikovat ajaa ympäri puolustuskohteitamme, mukaan lukien uusimmat, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut? Esimerkiksi viikko sitten allekirjoitin asetuksen uusien maalle sijoitettujen strategisten järjestelmien asettamista taisteluvalmiuteen. Aikovatko he panna nenänsä sinnekin? Ja he ajattelevat, että se on niin helppoa – päästämmekö heidät sisään?

Antamalla kollektiivisen lausunnon Nato itse asiassa teki tarjouksen päästäkseen osapuolena strategisiin hyökkäysasesopimuksiin. Tästä olemme samaa mieltä. Lisäksi uskomme, että tällainen kysymyksen muotoilu on jo kauan odotettu, koska haluan muistuttaa, että Natoon ei kuulu pelkästään yksi ydinvoimavaltio, Yhdysvallat. Myös Isolla-Britannialla ja Ranskalla on ydinasearsenaalit, joita parannetaan, kehitetään ja kehitetään, nekin on suunnattu meitä vastaan – nekin ovat Venäjää vastaan. Heidän johtajiensa viimeisimmät lausunnot vain vahvistavat tämän, kuunnelkaahan vain.

Emme yksinkertaisesti voi sivuuttaa tätä, meillä ei ole oikeutta varsinkaan tänään, samoin kuin siihen, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat tekivät alun perin vuonna 1991 ensimmäisen strategisia hyökkäysaseita koskevan sopimuksen täysin erilaisessa tilanteessa: jännitteiden vähentämisessä ja keskinäisen luottamuksen vahvistamisessa. Jatkossa suhteemme saavuttivat tason, jossa Venäjä ja Yhdysvallat ilmoittivat, etteivät ne enää pidä toisiaan vihollisina. Hienoa, kaikki oli erittäin hyvää.

Nykyinen sopimus vuodelta 2010 sisältää tärkeimmät määräykset turvallisuuden jakamattomuudesta sekä strategisten hyökkäys- ja puolustusaseiden välittömästä suhteesta. Kaikki tämä on unohdettu pitkään, Yhdysvallat vetäytyi ABM-sopimuksesta, kuten tiedätte, kaikki on mennyttä. Suhteemme, mikä on erittäin tärkeää, ovat huonontuneet, ja tämä on täysin Yhdysvaltojen "ansio".

Juuri he alkoivat Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen tarkistaa toisen maailmansodan tuloksia, rakentaa amerikkalaistyylistä maailmaa, jossa on vain yksi isäntä, yksi herra. Tätä varten he alkoivat tuhota töykeästi kaikkia toisen maailmansodan jälkeen luotuja maailmanjärjestyksen perustuksia, jotta sekä Jaltan että Potsdamin perinnöstä erottuisi. Askel askeleelta he alkoivat tarkistaa olemassa olevaa maailmanjärjestystä, purkaa turva- ja asevalvontajärjestelmiä, suunnitella ja toteuttaa useita sotia ympäri maailmaa.

Gostovnyi Dvorin konferenssikeskukseen pääsi paikan päälle muutama sata kuuntelemaan puhetta livenä.

Ja kaikki, toistan, yhdellä tavoitteella: murtaa toisen maailmansodan jälkeen luotu kansainvälisten suhteiden arkkitehtuuri. Tämä ei ole puhekuva – näin kaikki käytännössä ja elämässä on tapahtunut: Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen he pyrkivät ikuisesti vahvistamaan globaalia valta-asemaansa modernin Venäjän ja myös muiden maiden eduista huolimatta.

Tietenkin tilanne maailmassa vuoden 1945 jälkeen muuttui. Uusia kehitys- ja vaikutuskeskuksia on muodostunut, ja ne kehittyvät nopeasti. Tämä on luonnollinen, objektiivinen prosessi, jota ei voida sivuuttaa. Mutta ei voida hyväksyä, että Yhdysvallat alkoi muokata maailmanjärjestystä vain itseään varten, yksinomaan omien, itsekkäiden etujensa mukaisesti.

Nyt he antavat Naton edustajien kautta signaaleja ja itse asiassa esittävät uhkavaatimuksen: sinä, Venäjä, toteuta kaikki, mistä olette sopineet, Start-sopimus mukaan lukien, kiistatta, ja me toimimme kuten haluamme. Ikään kuin Start-kysymyksen ja vaikkapa Ukrainan konfliktin, muiden lännen vihamielisten toimien välillä maatamme vastaan ei ole mitään yhteyttä, kuten ei myöskään ole äänekkäitä lausuntoja siitä, että he haluavat aiheuttaa meille strategisen tappion. Tämä on joko tekopyhyyden ja kyynisyyden huippu tai tyhmyyden huippu, mutta et voi kutsua heitä idiooteiksi. He eivät silti ole tyhmiä ihmisiä. He haluavat aiheuttaa meille strategisen tappion ja tunkeutua ydinasekohteisiimme.

Tältä osin minun on pakko ilmoittaa tänään, että Venäjä keskeyttää osallistumisensa strategiseen hyökkäysasesopimukseen. Toistan, se ei vetäydy sopimuksesta. Ei, vaan se keskeyttää osallistumisensa. Mutta ennen kuin palaamme keskustelemaan asiasta, meidän on itse ymmärrettävä, mitä sellaiset Pohjois-Atlantin liiton maat, kuten Ranska ja Iso-Britannia, vielä väittävät, ja kuinka otamme huomioon niiden strategiset arsenaalit, eli liiton yhdistetyn iskupotentiaalin.

Eturiviin pääsivät kaikista läheisimmät ja luotetuimmat: vasemmalta Yhtenäinen Venäjä -puolueen pääsihteeri Andrei Turtshak, Venäjän liittoneuvosto puhemies Valentina Matvienko, pääministeri Mikhail Mishustin, duuman puhemies Vjatsheslav Volodin ja Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

He ovat nyt antaneet lausuntonsa, itse asiassa hakemuksen osallistuakseen tähän prosessiin. No, luojan kiitos, tulkaa, emme vastusta. Ei tarvitse vain yrittää uudelleen valehdella kaikille, rakentaa itsestäsi rauhan ja liennyttämisen mestareita. Tiedämme kaikki yksityiskohdat: tiedämme, että Yhdysvaltojen tietyntyyppisten ydinammusten taistelukäytön takuuajat ovat päättymässä. Ja tässä suhteessa, kuten tiedämme varmasti, jotkut Washingtonin hahmot ajattelevat jo mahdollisuutta testata luonnossa ydinasettaan, mukaan lukien sen, että Yhdysvallat kehittää uudentyyppisiä ydinammuksia. Sellaista tietoa on.

Tässä tilanteessa Venäjän puolustusministeriön ja Rosatomin on varmistettava valmius testata venäläistä ydinasetta. Emme tietenkään ole ensimmäisiä, jotka tekevät tämän, mutta jos Yhdysvallat suorittaa testejä, teemme mekin niin. Kenelläkään ei pitäisi olla vaarallista illuusiota, että globaali strateginen pariteetti voidaan tuhota.