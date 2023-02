Wagner-johtaja Prigozhin syyttää Venäjän sotilasjohtoa petoksesta

Jevgeni Prigozhin syytti tiistaina Venäjän sotilasjohtoa siitä, ettei se toimita Wagner-ryhmälle ampumatarvikkeita ja että se yrittää tuhota ryhmän.

Prigozhinin yksityinen palkkasotilasarmeija on avainasemassa, kun Venäjä taistelee Bahmutin kaupungista Ukrainan itäosassa. Tämä on paljastanut jännitteitä Wagner-ryhmän ja Venäjän armeijan välillä, vaikka Kreml on kiistänyt välirikon.

Prigozhin sanoi lehdistöpalvelunsa jakamassa ääniviestissä, että yleisesikunnan päällikkö ja puolustusministeri eivät määrää antamaan ampumatarvikkeita Wagner-ryhmälle eivätkä auttamaan sitä lentokuljetuksissa.

Prigozhin on arvostellut Venäjän vakinaista armeijaa Ukrainassa. Äskettäin hän teilasi Venäjän ”hirviömäisen byrokratian”, joka hänen mukaansa hidastaa sotilaallisen voiton saamista.