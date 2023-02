Ruotsissa suhtaudutaan myönteisesti Turkin ilmoitukseen jatkaa neuvotteluja Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu ilmoitti maanantaina, että maa on valmis uusiin neuvotteluihin Ruotsin ja Suomen kanssa. Cavusoglu kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa, jonka hän piti yhdessä Yhdysvaltain ulkoministerikollegansa Antony Blinkenin kanssa.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström suhtautuu myönteisesti Turkin ilmoitukseen.

– Ennen kaikkea näen sen Turkin haluna jatkaa neuvotteluja, ja se on tietysti positiivista.

Hänen mukaansa uudet ministerimatkat eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä asialistalla. Neuvottelut käydään sen sijaan virkamiestasolla.

– Odotamme Turkilta viestiä, että heillä on kiinnostusta neuvotteluihin virallisella tasolla. Nyt asiasta puhuttiin vasta lehdistötilaisuudessa. Jos aiomme jatkaa neuvotteluja, on niiden on tapahduttava nykyisissä raameissa. Se ei tarkoita ensisijaisesti ministerivierailuja tai ministerikeskusteluja, vaan on olemassa neuvottelumekanismi, joka liittyy laatimaamme muistioon, kertoi Billström Expressenille tiistaina.

Turkin hallitusta lähellä oleva uutiskanava A Haber kertoi, että Turkki olisi jatkamassa kolmenvälisiä neuvotteluja Suomen ja Ruotsin kanssa Brysselissä. Toistaiseksi ei ole vielä tiedossa, koska keskustelujen Brysselissä olisi määrä jatkua.

Vuoden 2023 alkua on leimannut turbulenssi Ruotsin Nato-hakemuksen ympärillä. Turkin suurlähetystön ulkopuolella poltetun Koraanin ja Tukholman kaupungintalon ulkopuolelle ripustetun Erdogan-nuken jälkeen Tukholman, Helsingin ja Ankaran väliset neuvottelut jäivät tauolle.

Sen jälkeen Turkki on toistanut useita kertoja, ettei Ruotsin hakemusta hyväksytä.

Ulkoministeri Billströmin mukaan hallituksen tavoitteena on edelleen, että Ruotsi liittyisi Natoon samaan aikaan Suomen kanssa.

– Suhtaudumme erittäin myönteisesti siihen, että aloitamme neuvottelut uudelleen.