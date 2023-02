Kommentti: Vladimir Putin viittasi erikoisella tavalla vuoteen 2024 – tätä se tarkoittaa

Vladimir Putinin linjapuheeseen sisältyi kohta, jossa hän viittasi jo vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Kun siitä lukee rivien välitkin, johtopäätöksiä voi olla vain yksi, Arja Paananen kirjoittaa.

Venäjän itsevaltainen presidentti Vladimir Putin piti tiistaina linjapuheen, johon sisältyi hyvin vähän yllätyksiä tai uutisia.

Strategisia ydinaseita koskevan Uuden Start-sopimuksen noudattamatta jättämisenkin Putin ilmoitti niin epämääräisin ja ehdollisin sanankääntein, että julistuksen todellisesta sisällöstä on vaikea ottaa tolkkua.

Jonkinlaiseksi positiiviseksi yllätykseksi lienee sen sijaan laskettava se, että Putin ei tällä kertaa uhkaillut tai vihjaillut suoranaisesti ydinaseiden käytöllä Ukrainan sodassa.

Puhe oli rakennettu kauttaaltaan samalle vanhalle putinilaiselle kertomukselle, jonka mukaan länsi on suoranainen pahuuden ruumiillistuma ja syyllinen kaikkeen mahdolliseen.

Venäjä on puolestaan itse viattomuus ja kaiken hyvän puolustaja, joka ei suin surminkaan haluaisi käyttää sotavoimaansa, mutta kun on yksinkertaisesti pakko.

Muussa tapauksessa Venäjä lakkaisi nimittäin kokonaan olemasta, länsi sanelisi venäläisille omia pedofiilinormejaan ja jopa Jumalasta tehtäisiin sukupuolineutraali.

– Lännen eliitti ei salaile sitä, että he haluavat tehdä Venäjästä lopun ikuisiksi ajoiksi, Putin julisti.

Putin kiersi puheessaan koko ajan samaa kehää, joka päätyi aina eri tavoilla vakuutteluun siitä, että länsi on yksin syyllinen Ukrainan sotaan.

Tällä kertaa Putin jopa käytti Venäjällä kiellettyä sota-sanaa itse.

– Haluan toistaa: he aloittivat sodan, ja me käytimme ja me käytämme voimaa lopettaaksemme sen.

Syntyi jopa vaikutelma, että Putinilla oli suorastaan hätäinen tarve esittää oman kansansa edessä syytöntä ja vierittää syytä yhä verisemmäksi käyvästä ”erikoisoperaatiosta” lännen niskaan.

– Vastuu Ukrainan konfliktin leimahtamisesta, sen kärjistymisestä ja kasvavasta uhrimäärästä on täysin lännen eliitin, ja tietenkin myös Kiovan vallanpitäjien harteilla, Putin sanoi yhdessä kohtaa.

– He olivat ne, jotka päästivät pullon hengen ulos ja ajoivat kokonaiset alueet kaaokseen, Putin valitti toisessa kohtaa.

– Kuten jo sanoin, länsi on avannut meitä vastaan sekä sotilaallisen rintaman että myös informaatiorintaman ja taloudellisen rintaman, Putin valitti kolmannessa kohtaa.

Ammattimaiselle rikostutkijalle Putinin epätoivoinen syyttömyysvakuuttelu kuulosti todennäköisesti samalta kuin alitajuntainen syyllisyyden tunnustaminen.

Ainakin maallikon korviin se kuulosti siltä kuin Putin olisi suorastaan huutanut syyllisyyttään tuhansien ja taas tuhansien syyttömien venäläisten ja ukrainalaisten kuolemaan.

Vladimir Putinin tapa viitata vuoden 2024 vaaleihin oli yksi linjapuheen kiinnostavimmista kohdista.

Putinin puheen yksi mielenkiintoisimmista kohdista oli tapa, jolla hän viittasi vuoteen 2024.

Putinin tämänhetkinen virkakausi päättyy tuolloin, ja Venäjän on järjestettävä näillä näkymin maaliskuussa 2024 ainakin jonkinlainen presidentinvaalirituaali.

Tiistain puhetta voikin tulkita niin, että se oli käytännössä Putinilta jo omanlaisensa vaalipuhe ja hän toi ilmi aikeensa jatkaa vallassa vielä vuoden 2024 jälkeenkin.

Putin aloitti asian pohjustamisen vetoamalla ensin kauniilla sanankäänteillä siihen, että nimenomaan Venäjän kansa on Venäjän itsenäisyyden tae sekä Venäjän vallan alkulähde. Tämän jälkeen hän vakuutti, että ”Venäjän kansan oikeudet ja vapaudet ovat loukkaamattomia”.

– Niiden takeena on perustuslaki, ja huolimatta ulkoisista haasteista ja uhkista, me emme niistä horju, Putin julisti.

Tosiasiassa Venäjällä on tietenkin vain yksi henkilö, jonka ”oikeudet ja vapaudet” maan perustuslaki takaa takuuvarmasti. Se henkilö on Putin, joka muutatti perustuslakia vuonna 2020 varta vasten sen vuoksi, että hänellä itsellään on mahdollisuus jatkaa vallassa vielä vuoden 2024 jälkeenkin valtakausien laskurin nollauksen ansiosta.

Tämän jälkeen tarvitaan enää vain pieni annos vanhaa kremlologista rivien välistä lukemista – ja siinähän se vuoden 2024 jatkoaie on sanottuna aivan selvästi.

Putin sanoi ensin näin:

– Haluan korostaa, että tämän vuoden syyskuussa pidettävät aluevaalit ja presidentinvaalit vuonna 2024 pidetään tiukasti lakien mukaan, noudattaen kaikkia demokraattisia ja perustuslaillisia prosesseja, Putin vakuutti.

Putinin mukaan vaaleissa esitetään aina erilaisia vaihtoehtoja, mutta Venäjän poliittiset voimat ovat nyt yhdistyneet ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ”tärkeintä Venäjälle on turvallisuus, kansan hyvinvointi, itsenäisyys ja kansalliset edut”.

– Haluan kiittää teitä tästä vastuullisesta ja vahvasta näkemyksestä, Putin sanoi ja siteerasi sitten vielä kaiken huipuksi pienen pätkän ihailemaansa Pjotr Stolypinia:

– Hän sanoi: ”Venäjän puolustamisessa meidän kaikkien on oltava yhtenäisiä, on keskitettävä voimamme, velvollisuutemme ja oikeutemme tukemaan yhtä historiallisesti korkeinta oikeutta – Venäjän oikeutta olla vahva.”

Jäikö vielä jotain epäselväksi?

Putinhan siis aivan selvästi sanoi, että hän aikoo järjestää vuoden presidentinvaalit 2024 juuri niin kuten hän itse tahtoo ja Venäjän koko eliitin velvollisuus on yhdistyä tukemaan häntä, sillä ”vahva Venäjä” on yhtä kuin hän itse.