Vladimir Putin pitää kauan odotetun linjapuheensa Gostinyi Dvorin rakennuksessa Kremlin edustalla kello 12 Moskovan aikaa. Puhetta kuulemaan on tulossa myös Ukrainan sotaan osallistuneita ”erikoisoperaation” sotilaita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tiistaina pitkään odotetun linjapuheensa liittokokoukselle. Puhe alkaa kello 11 Suomen aikaa eli kello 12 Moskovan aikaa.

Venäjän valtiolliset kanavat ovat varanneet puhetta varten yhden tunnin mittaisen lähetysajan, mutta Kremlin mukaan siihen kannattaa suhtautua vain ohjeellisesti. Esimerkiksi vuonna 2018 Putinin puhui liittokokoukselle liki kaksi tuntia: 1 tunnin ja 55 minuuttia.

Paikalle on kutsuttu käytännössä koko Venäjän ylin eliitti: parlamentin molemmat kamarit, hallitus, presidentinhallinto, aluejohtajat, ylimmät virkamiehet, tärkeimmät liikemiehet sekä eri uskontokuntien ylimmät edustajat.

Kremlin mukaan paikalle on tulossa myös ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon” osallistuneita henkilöitä eli Ukrainan sodassa tavalla tai toisella kunnostautuneita venäläisiä sotilaita. Tiedossa ei ole ennakkoon, nähdäänkö paikalla myös niin kutsuttujen yksityisarmeijoiden rahoittajia eli esimerkiksi Wagnerin Jevgeni Prigozhin ja Redutin Gennadi Timtshenko.

Izvestija-lehden mukaan uutta on tänä vuonna se, että paikalle ei päästetä tiedotusvälineiden edustajia niin kutsutuista ”epäystävällisistä maista” eli käytännössä maista, jotka tukevat Ukrainaa Venäjän aggressiota vastaan. Kreml on kehottanut näiden maiden toimittajia seuraamaan puhetta suorien tv-lähetysten avulla.

Venäjän kansanedustajat ovat kertoneet julkisuuteen myös poikkeuksellisista turvatoimista, jotka koskevat Putinin lähelle päästettäviä henkilöitä.

Kansanedustajien täytyy antaa ennakkoon kolme negatiivista PCR-testiä koronaviruksesta. Viimeinen testi otetaan kansanedustajilta duuman rakennuksessa – eli näin varmistetaan heidän menonsa turvallisessa ”koronaputkessa” kohti Gostinyi Dvorin rakennusta.

Tähän mennessä testeissä on paljastunut jo 15 tartunnan saanutta kansanedustajaa, jotka joutuvat jäämään pois tilaisuudesta. Kun viimeinen negatiivinen testi on annettu, edustajat viedään Putinin luo bussikuljetuksella suoraan duuman rakennuksesta, kertoo uutistoimisto Regnum.

Kommunistien kansanedustaja Mihail Matvejev kertoi myös, että puhetta seuraamaan meneviä on kielletty viemästä saliin laukkuja, salkkuja sekä kameroita. Matvejevin ilmoituksesta saa sen käsityksen, että myös älypuhelimet ovat kiellettyjä, sillä hänen mukaansa ”puhelimiin mahtuu nykyisin yhtä ja toista”.

Kremlin edustalla oleva Gostinyi Dvorin rakennus on kertoman mukaan valittu tällä kertaa puheen pitopaikaksi siksi, että se on suurempi kuin esimerkiksi Kremlin Yrjönsali. Liikenne Gostinyi Dvorin ympäristöstä on katkaistu jo hyvissä ajoin.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on kertonut etukäteen, että Putinin puheesta iso osa tulee käsittelemään tavalla tai toisella ”erikoisoperaatiota” eli Ukrainan sotaa.

Venäjän mediassa on arveltu, että Putin ilmoittaa uusista taloudellisista tukitoimista sotilaille ja heidän perheilleen. Lisäksi odotetaan, että Putin kertoo uusista konkreettisista toimista, joilla Venäjä aikoo kytkeä itseensä niin kutsuttuja ”uusia alueita” eli Ukrainalta jo osittain vallattuja alueita.

Venäjän mediassa on myös spekuloitu, aikooko Putin julistaa puheessaan sotatilan tai uuden liikekannallepanon. Kremlin edustajat ovat kuitenkin pyrkineet hillitsemään näitä veikkailuja julkisuudessa.

Venäjän duuma on kutsuttu jo ylimääräiseen täysistuntoon keskiviikolle 22. helmikuuta kello 12 ja Venäjän liittokokous kello 15. Tämän arvellaan liittyvän siihen, että Putin ilmoittaa puheessaan joistakin uusista ukaaseista, joiden täytäntöönpano halutaan varmistaa heti seuraavana päivänä.

Liittoneuvoston puheenjohtaja Valentina Matvjienko on kuitenkin selittänyt, että kyseessä on vain normaali lainsäädännöllinen prosessi ja se liittyy siihen, että tiettyjen lakien voimaan tulo on suunniteltu alkavaksi 1. maaliskuuta.