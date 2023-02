Mediat: Venäjä aikoo ottaa Valko-Venäjän täysin haltuunsa lähivuosina

Asiakirjan perusteella Venäjä aikoo ottaa vuosikymmenen loppuun mennessä Valko-Venäjän poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset osa-alueet.

Venäjä aikoo ottaa Valko-Venäjän täysin haltuunsa ja poistaa jälkimmäisen itsenäisyyden, kertoo muun muassa The Kyiv Independent, joka on saanut haltuunsa asiaa koskevan asiakirjan osana kansainvälistä mediaryhmää.

Asiakirjan perusteella Venäjä aikoo ottaa vuosikymmenen loppuun mennessä Valko-Venäjän poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset osa-alueet. Suunnitelman mukaan muun muassa Valko-Venäjän ja Venäjän välillä tulee olemaan yhteisvaluutta ja verotusjärjestelmä.

Lisäksi Valko-Venäjän media tulee olemaan venäläisten hallussa ja sen asevoimien täytyy noudattaa venäläisiä säädöksiä. Maiden asevoimille perustettaisiin suunnitelman mukaan myös yhteinen komentojärjestelmä.

Kaikki tärkeimmät asevalmistuskohteet tulee lisäksi siirtää Valko-Venäjän hallusta Venäjän haltuun.

Valko-Venäjä tuotti jo viime vuonna yhteensä yli 40 miljoonan dollarin edestä varaosia ja palveluita Venäjän asevoimille. Summan odotetaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 64 miljoonaan dollariin.

Suunnitelman mukaan Valko-Venäjä joutuisi myös käyttämään venäläisiä satamia kaupankäynnissään Baltian maiden tai Puolan satamien sijaan.

Asiakirjan luomisessa ovat länsimaisen tiedusteluviranomaisen mukaan olleet mukana useat venäläiset tiedusteluviranomaiset. Lähteen mukaan asiakirja luotiin jo vuonna 2021.

Asiakirjan aitoutta ei ole voitu varmistaa, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) -suurlähettilään Michael Carpenterin mukaan asiakirjan suunnitelmat noudattelevat Venäjän tavoitteita liittyen Valko-Venäjään.

– Valko-Venäjän kohdalla se (Venäjä) luottaa pakottamiseen sodan sijaan. Lopputavoite on silti täysimittainen liittäminen.

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on ollut Putinin läheinen liittolainen.

Vuoteen 2030 mennessä toteutettava liitos perustuu asiakirjan mukaan jo olemassa olevaan Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliittoon, joka perustettiin vuonna 1999.

Lyhyen aikavälin tähtäimiin kuului muun muassa Valko-Venäjän perustuslain muokkaaminen Venäjän tavoitteiden mukaiseksi. Kyseiset muutokset otettiin käyttöön viime vuoden alkupuolella.

Samoin lyhyellä aikavälillä Venäjä on halunnut Valko-Venäjän luovan venäläismyönteistä ilmapiiriä korkea-arvoisten poliitikkojen ja asevoimien edustajien parissa.

Tällä Venäjä on halunnut vähentää länsimielisyyttä Valko-Venäjällä.

Venäjä on pyrkinyt myös vahvistamaan venäläistä kulttuuria ja tiedettä Valko-Venäjällä. Tätä varten on perustettu liittovaltion viraston Rossotrudnitshestvon alaisia keskuksia. Yleensä vastaavia keskuksia on yksi per maa, mutta Valko-Venäjällä näitä on jo kolme, minkä lisäksi kolme uutta keskusta on määrä avata.

Oman osansa Venäjän suunnitelmista saa myös valkovenäjän kieli, joka pitää asiakirjan mukaan asettaa alisteiseksi venäjälle vuoteen 2030 mennessä.