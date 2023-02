Kiina on syvästi huolissaan sodasta Ukrainassa – ulko­ministeri tarjoaa ”kiinalaisia viisauksia” sodan sopimiseksi

Ministeri myös peräänkuulutti, että muut maat lakkaisivat aiheuttamasta sekasortoa huutamalla "tänään Ukraina, huomenna Taiwan".

Kiina on sanonut aikovansa julkaista tällä viikolla oman ehdotuksensa poliittisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainassa riehuvaan sotaan. Kiinan ulkoministeri Qin Gang piti puheen konferenssissa Pekingissä tiistaina.

Kiina on syvästi huolissaan sodasta Ukrainassa, sanoo Kiinan ulkoministeri Qin Gang, joka kuvailee konfliktin kiihtyvän ja jopa riistäytyvän hallinnasta. Ulkoministeri kommentoi sotaa kansainvälistä turvallisuutta käsittelevässä puheessaan.

Kiina on sanonut aikovansa julkaista tällä viikolla oman ehdotuksensa poliittisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainassa riehuvaan sotaan, jonka Venäjä aloitti viime vuoden helmikuussa. Venäjän laajan hyökkäyksen alkamisesta tulee perjantaina kuluneeksi vuosi.

Kiinalaisministerin mukaan Kiina jatkaa rauhanneuvotteluiden edistämistä sekä kiinalaisten viisauksien tarjoamista kriisin poliittiseksi sopimiseksi.

Qinin mukaan Kiina aikoo myös tehdä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa muun muassa edistääkseen vuoropuhelua, käsitelläkseen kaikkien osapuolten huolenaiheita ja etsiäkseen yhteistä turvallisuutta.

– Samalla kehotamme asianomaisia maita lakkaamaan lisäämästä bensaa liekkeihin niin pian kuin mahdollista ja lopettamaan syyn vierittämisen Kiinalle, Qin jatkoi.

Yhdysvallat on aiemmin väittänyt, että Kiina saattaa harkita toimittavansa aseita Venäjälle.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin sanoi maanantaina, ettei Kiina hyväksy syyttelyä tai painostusta Yhdysvalloilta.

– Se on Yhdysvallat eikä Kiina, joka lähettää loputtomasti aseita taistelukentälle, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kiinalaisdiplomaatti ripitti Yhdysvaltoja lauantaina

Kiinan hallinnon sisäpiiriin kuuluva Wang Yi sanoi lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa, että Kiina vastustaa iskuja ydinvoimalaitoksiin ja biokemiallisten aseiden käyttöä. Hän sanoi Kiinan myös olevan halukas tekemään työtä kaikkien osapuolten kanssa.

Wang varoitti lauantaina maailmaa ajautumasta kylmän sodan kaltaiseen nollasummapeliin ja blokkiutumiseen. Puheensa päätteeksi hän päätyi kuitenkin itse antamaan täyslaidallisen Yhdysvalloille.

Ulkoministerin paikalta väistyneen Wang Yin mukaan Kiina vastustaa iskuja ydinvoimalaitoksiin ja biokemiallisten aseiden käyttöä.

Wang siirtyi vuodenvaihteessa pois Kiinan ulkoministerin tehtävästä, jota hän hoiti noin yhdeksän vuoden ajan. Nyt hän on johtajana Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean ulkosuhteita valvovassa toimikunnassa.

Wangin retoriikka Yhdysvaltoja kohtaan koveni, kun häneltä kysyttiin niin sanotusta vakoilupalloskandaalista. Yhdysvallat ampui aiemmin tässä kuussa alas taivaalla leijailleita kappaleita, joista yhtä se pitää Kiinan vakoilupallona. Kiinan mukaan Yhdysvallat ampui alas eksyneen sääpallon.

Kiina pyysi Wangin mukaan Yhdysvaltoja hoitamaan tilanteen rauhallisesti ja ammattimaisesti sekä Kiinan kanssa keskustellen. Tästä huolimatta Yhdysvallat käytti hävittäjiään ja ampui pallon alas, hän sanoi.

Kiinalaisdiplomaatin on määrä vierailla Venäjällä, joka on viimeinen etappi hänen Euroopan-kiertueellaan. Hän on vieraillut myös Ranskassa, Italiassa, Unkarissa ja Saksassa.

"Ulkopuolelta tuleva painostus voimistuu"

Wang kommentoi lauantaisessa puheessaan myös Taiwanin tilannetta.

– Taiwan on osa Kiinan aluetta. Se ei ole koskaan ollut valtio, eikä se tule olemaan, Wang sanoi.

Münchenissä samaisella lavalla nähtiin hetkeä myöhemmin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka varoitti siitä, että tämän päivän tapahtumat Ukrainassa voivat tapahtua Aasiassa huomenna. Stoltenberg varoitti, että Kiinan kanssa ei saa tehdä samoja virheitä kuin Venäjän kanssa.

Tiistaina ulkoministeri Qin kommentoi vuorostaan Taiwania, jota Kiina pitää omana kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilasvoimin.

Ministeri peräänkuulutti puheessaan, että muut maat lakkaisivat aiheuttamasta sekasortoa huutamalla "tänään Ukraina, huomenna Taiwan".

– Ulkopuolelta tuleva painostus ja pyrkimykset Kiinan hillitsemiseksi voimistuvat ja voimistuvat, ne pahenevat pahenemistaan ja muodostavat vakavan uhan Kiinan suvereniteetille ja turvallisuudelle, Qin sanoi.

– Vastustamme jyrkästi kaikenlaista hegemonismia ja valtapolitiikkaa sekä kylmän sodan mentaliteettia ja leirien vastakkainasettelua, ja vastustamme jyrkästi kaikkea ulkoista sekaantumista Kiinan sisäisiin asioihin.