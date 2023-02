Venäjällä tunnetun Igor Korottshenkon kommentti eurooppalaisista naisjohtajista on levinnyt Twitterissä maanantaina.

Venäjällä puolustusasiantuntijana ja suosittuna kommentaattorina tunnettu Igor Korottshenko on syyttänyt Venäjän valtiontelevisiossa pääministeri Sanna Marinia ja Viron pääministeri Kaja Kallasta Venäjä-vihasta Rossija 1-kanavan ajankohtaisohjelmassa.

Hän puhui samassa yhteydessä vaaleista arjalaisnaisista, jotka ”lähettivät juutalaiset krematorioihin” toisen maailmansodan aikaan.

Korottshenkon kommentti on levinnyt englanninkielisillä tekstityksillä Twitterissä maanantaina. Ilta-Sanomat on tarkistanut käännöksen paikkansapitävyyden.

Videoklippi on peräisin 20. helmikuuta lähetetystä keskusteluohjelmasta jonka nimi kääntyy suomeksi 60 minuuttia. Päivän ohjelmassa keskusteltiin erityisesti Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin virkamatkasta Puolaan ja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, jossa hän tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.

Reilu kaksituntinen ohjelma kääntyi hieman ennen puoltaväliä eurooppalaisiin naisjohtajiin, kun Korottshenko kritisoi Marinia ja Kallasta vihamielisiksi Venäjää ja venäläisiä kohtaan.

Sekä Kallas että Marin käyttivät viime viikonloppuna Münchenin turvallisuuskokouksessa laajaa huomiota saaneita puheenvuoroja liittyen Venäjään ja Ukrainaan.

– Olen hämmästynyt näistä eurooppalaisista naispoliitikoista. He näyttävät suloisilta – Kaja Kallas tai se Suomen pääministeri. Voisikin kysyä, mistä nämä suloiset ja ilmeisesti hurmaavat naiset ammentavat vihansa, russofobiansa ja himonsa tuhota venäläiset ja Venäjän federaation?

– Syynä on luultavasti sama menettely, mitä ”suvaitsevassa” lännessä harjoitetaan nyt kun valtioita johtavat tällaiset neidit, joiden todellinen tavoite on raivokas Venäjäviha. Tässä ei ole minkäänlaista eroa sellaisten historiallisten hahmojen kanssa kuin senaattori [Joe] McCarthy.

McCarthy oli 1950-luvulla Yhdysvaltain kommunismivainojen keulakuva. Toisinaan puhekielessä "mccarthyismiksi" kutsutaan hysteeristä ja mahdollisesti perusteetonta syytöstä maanpetoksesta.

Korottshenko singahti ohjelmassa kuitenkin vielä kovemmille kierroksille.

– Juurikin vaaleat arjalaisnaiset keskitysleireillä olivat ne, jotka lähettivät juutalaiset, venäläiset, mustalaiset ja muut Euroopan etniset ryhmät krematorioon. Tänä päivänä heillä on erilainen valeasu. He ovat vallassa, mutta he tahtovat täysin samaa asiaa: tuhota ja paloitella Venäjän.

Korottshenkoa kuullaan yhtenään kommentoimassa ulkopoliittisesti polttavia kysymyksiä Venäjän tiedotusvälineissä. Hänet on nähty valtiontelevisiossa myös vitsailemalla teoreettisella hyökkäyksellä Ruotsiin ja Baltiaan.

Korottshenko on tiedettävästi myös viime marraskuussa puhunut keskusteluohjelmassa ”aggressiivisesta eurooppalaisnaisten sukupolvesta”. Esimerkkinä mainittiin niin ikään Viron ja Suomen pääministerit sekä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Korottshenkon marraskuisia puheita kommentoi tuolloin myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Surkuhupaisaa, että kaiken muun ohella tilanteeseen sotketaan myös aimo annos naisvihaa/pelkoa, Aaltola kirjoitti.

Venäjä-tutkija Hanna Smith totesi aiemmin helmikuussa ISTV:n haastattelussa, että Suomeen kohdistuva valeuutisointi ja mielikuvitukselliset väitteet ovat odotettavassa varsinkin nyt, kun Suomen Nato-jäsenyys ei ole vielä ratifioitu. Tarkoitus on heikentää Suomi-kuvaa kansan keskuudessa.

Smithin mukaan Venäjän retoriikan trendi ei ole uusi, mutta se on saanut vähän uusia kierroksia.

– Mistä pitää huolestua hiukan enemmän, on että tällaista tarinaa syötettiin Ukrainastakin jo useampia vuosia. Eli lähdettiin tekemään määrätynlaista viholliskuvaa, hän arvioi.