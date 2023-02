Kreml joutui Venäjällä irvailun kohteeksi Bidenin vierailun jälkeen – ”Enpä yllättyisi, jos pappa tuotaisiin Bahmutiin”

Korkean profiilin sota-analyytikot arvostelivat Venäjän hallintoa, kun Bidenin vierailua Kiovaan ei estetty.

Venäläiset sotabloggarit ja journalistit ovat kritisoineet kovin sanankääntein Venäjän hallintoa, joka ei kyennyt ”estämään” Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailua Ukrainan pääkaupunkiin maanantaina. Asiasta kertoo CNN.

Venäläinen sotaveteraani ja entinen FSB-upseeri Igor Girkin tuhahti, että Biden voitaisiin viedä Bahmutin eturintamalle Donetskissa, eikä hänelle näyttäisi tapahtuvan mitään.

– Enpä yllättyisi, jos pappa tuotaisiin Bahmutiin (hän ei muutenkaan kelpaa kuin yksinkertaisiin provokaatioihin) – eikä hänelle tapahtuisi mitään!

Girkin tuomittiin Haagissa poissaolevana Malaysian Airlinesin lennon MH17 pudottamisesta ja 298 ihmisen murhasta heinäkuussa 2014. Kuvassa Girkin mielenilmauksessa Moskovassa 17. maaliskuuta 2019.

Girkin, joka käyttää itsestään taistelijanimeä Strelkov eli ”ampuja”, muistetaan Itä-Ukrainan sodan alkumetreiltä. Hän toimi heinäkuussa 2014 Kremlin-mielisten kapinallisten muodostaman Donetskin ”kansantasavallan” puolustusministerinä.

Mies on nykyään esillä raivokkaana sotakriitikkona.

Hän on aiemmin kritisoinut Venäjän hallintoa ja puolustusvoimia liian ”pehmeästä” otteesta Ukrainassa.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan hän on maansa sotabloggareiden valtavirrasta poiketen syyttänyt suoraan Venäjän presidentti Vladimir Putinia ja tämän kabinetin siviilitoimijoita Venäjän kehnosta menestyksestä rintamalla.

Venäläistoimittaja Sergeyi Mardan puolestaan kutsui Telegram-kanavallaan Bidenin maanantaista vierailua Venäjän nöyryytykseksi.

– Sadut taianomaisista hypersoonisista ohjuksista voidaan jättää lasten korville – samoin kuin lorut pyhästä sodasta, jota käymme lännen kanssa, hän kirjoitti Bidenin vierailusta.

– Ilmeisesti pyhässä sodassa on lounastaukoja.

Mardan on niin ikään tunnettu kovasanaisesta propagandasta. Hän on esimerkiksi ihmetellyt, miksei Ukrainan presidentinlinnaan ole tehty ohjusiskua ja toivonut, että Kiova pommitettaisiin asuinkelvottomaksi. Hän on päässyt esittämään näkemyksiään tv-ohjelmissa Venäjällä.

Venäjän armeijan laivaston sotilaiden jakamalla Telegram-kanavalla irvailtiin sille, että Biden saapui Kiovaan ennen Putinia, CNN kertoo.

Osa venäläisistä sotakommentaattoreista tyytyi arvostelemaan Bidenin vierailun näytöksellisyyttä ja väittämään, että esimerkiksi vierailun aikana soinut ilmahälytys oli ”huijausta”.

Ilmahälytykset soivat vierailun aikana, mutta mahdollisista iskuista ei ollut tietoa. Yhdysvaltain tiedustelukoneet tarkkailivat vierailun ajan Kiovan ilmatilaa Puolasta käsin.

Ukraina-vastainen propagandisti Boris Rozhin kirjoitti CNN:n mukaan, että Biden uskalsi vierailla Kiovassa, koska hän oli saanut takeet turvallisuudestaan.

– On syytä muistaa, että Yhdysvaltain presidentit vierailivat nukkehallitsijansa luona Vietnamissa, Irakissa ja Afganistanissa. Tiedämme, miten se Yhdysvalloille päättyi.

Myös Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, presidenttinä ja pääministerinä toiminut Dmitri Medvedev on väittänyt, että Biden uskaltautui lopulta Kiovaan saatuaan asiasta ”turvatakuut”.

– Hän lupasi paljon aseita ja vannoi uskollisuutta uusnatsihallinnolle hautaan asti, Reuters kertoo Medvedevin kirjoittaneen Telegram-viestiin.

Valkoinen talo on kertonut, että se antoi Venäjälle ennakkovaroituksen Bidenin vierailusta Kiovaan. Kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Jake Sullivanin mukaan syynä oli halu välttää mahdollisia konflikteja tai väärinkäsityksiä.

Sullivan ei kertonut, mitä Venäjä oli vastannut ilmoitukseen.