Yhdysvaltain presidentin vierailua Ukrainaan oli valmisteltu kuukausia, Valkoisesta talosta kerrottiin. Viimeinen sinetti matkalle saatiin vasta viime perjantaina.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vieraili Ukrainassa maanantaina ensimmäistä kertaa sodan alkamisen jälkeen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli kutsunut Bidenin Kiovaan jo vuosi sitten, mutta tuolloin vierailu ei turvallisuus­syihin vedoten toteutunut.

Maanantainen vierailu pidettiin myös turvallisuussyistä johtuen etukäteen visusti salassa.

Julkisuuteen oli ainoastaan kerrottu, että presidentti vierailee Puolassa 20.–22. helmikuuta. Valkoinen talo kiisti, että Biden olisi matkustamassa myös Ukrainaan tai ylipäätään tapaamassa Zelenskyiä.

Sunnuntaina Valkoinen talo tiedotti toimittajille tarkemmin presidentin aikataulusta. Aikataulun mukaan Biden olisi vielä maanantaipäivän Yhdysvalloissa ja lähtisi vasta illalla Puolaan, saapuen sinne tiistaiaamuna. Todellisuudessa Biden oli kuitenkin jo tuolloin matkalla kohti Ukrainaa.

Biden ja Zelenskyi kävelivät Kiovan keskustassa.

Valkoisen talon mukaan Bidenin matkaa Ukrainaan oli suunniteltu kuukausien ajan kaikessa hiljaisuudessa. Bidenille esitettiin erilaisia vaihtoehtoja tapaamispaikalle, mutta presidentti valitsi lopulta Kiovan.

Viime perjantaina Biden antoi viimeisen sinetin matkalle saatuaan turvallisuuspäivityksen.

– Hän oli tyytyväinen siihen, että riski oli hallittavissa, Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan sanoi.

Lauantai-iltana Biden nähtiin vaimonsa kanssa päivällisellä ravintolassa. Sunnuntaina aamuyöllä Biden matkasi pimeyden turvin Andrewsin lentotukikohtaan Marylandiin ja kello 4.15 aamuyöllä presidentin lentokone Air Force Once nousi kohti Puolaa, CNN kertoo.

New York Timesin mukaan Puolaan saavuttuaan presidentti matkusti vielä ”tunteja” junalla ennen kuin pääsi Kiovaan. Valkoisen talon edustajat eivät ole vahvistaneet tietoa.

Bidenin on kerrottu saapuneen Kiovaan jo aamukahdeksalta maanantaina Suomen aikaa, joskaan tuolloin ei julkisuuteen vielä kerrottu vierailusta mitään.

Biden vieraili Ukrainassa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan lähes vuosi sitten.

Valkoisen talon mukaan matkasta kerrottiin kuitenkin etukäteen Venäjälle.

– Me teimme niin muutamaa tuntia ennen hänen lähtöään konfliktin välttämiseksi ja tämän viestinnän arkalaatuisuuden vuoksi en avaa sitä, kuinka he vastasivat tai, mikä meidän viestimme luonne tarkalleen ottaen oli, mutta voin vahvistaa, että me annoimme sen ilmoituksen.

Moni toimittaja twiittasi maanantaiaamuna, että osa Kiovan keskustan kaduista oli suljettu liikenteeltä ja ”korkean profiilin” vierasta odotettiin paikalle. Myös apulaisulkoministeri Andri Melnyk sanoi, että yksi Ukrainan ”pääkumppaneista” oli vierailemassa Kiovassa maanantaina. Hän ei kuitenkaan sanonut, kenestä on kyse, Ukrainan Pravda uutisoi.

Hieman ennen puolta päivää uutisoitiin, että Biden oli Kiovassa. Pian myös Valkoinen talo ja Zelenskyi vahvistivat vierailun.

– Joseph Biden, tervetuloa Kiovaan! Vierailusi on äärimmäisen tärkeä tuen merkki kaikille ukrainalaisille, Zelenskyi kirjoitti Telegramissa.

Biden ja Zelenskyi keskustelivat länsimaiden tuesta Ukrainalle ja tilanteesta taistelukentällä. Biden myös vieraili ukrainalaisten sotilaiden muistomerkillä, Pyhän Mikaelin kultakupolisessa luostarissa, presidentinpalatsissa sekä tapasi Ukrainan johtoa.

Biden ja Zelenskyi halasivat Ukrainan sodassa kuolleiden ukrainalaissotilaiden muistomerkillä.

Zelenskyi sanoi Bidenin vierailun olleen ”tärkein Ukrainan ja Yhdysvaltojen suhteiden historiassa.”

– Tämä keskustelu tuo meidät lähemmäs voittoa, Zelenskyi lausui puhuessaan Bidenin kanssa Kiovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuus oli tallenne eikä tilaisuutta esitetty suorana.

Kello 14 maissa Suomen aikaa Bidenin kerrottiin lähteneen Kiovasta.