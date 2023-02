Ramzan Kadyrov on Vladimir Putinin äänekäs tukija.

Tshetshenian päämies Ramzan Kadyrov aikoo perustaa oman yksityisarmeijansa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kadyrov ihailee kovasti ”Putinin kokiksi” kutsuttua Jevgeni Prigozhinia sekä tämän perustamaa Wagner-palkka-armeijaa.

Sekä Kadyrov että Prigozhin ovat ottaneet Ukrainan sodan aikana paljon kantaa sodan johtamiseen Venäjän osalta ja kritisoineet maan valtaeliittiä eli silovikkejä.

Kadyrov on samalla myös presidentti Vladimir Putinin kuuliainen tukija.

Telegram-tilillään Kadyrov kertoo Wagnerin saavuttaneen Ukrainassa ”merkittäviä” tuloksia ja lisää, että yksityisarmeijat ovat välttämättömiä.

– Wagner on osoittanut voimansa sotilaallisessa mielessä ja vetänyt rajan sille, tarvitaanko yksityisiä palkkasotilasyhtiöitä, Kadyrov kirjoittaa.

Vuodesta 2007 Tshetsheniaa johtanut Kadyrov ei säästele ylisanoja kirjoittaessaan Prigozhinista.

– Kun palvelukseni valtiolle on päättynyt, aion vakavasti kilpailla rakkaan veljemme, Jevgeni Prigozhinin kanssa ja luoda oman yksityisen palkkasotilasyhtiön.

– Tällaiset ryhmät (yksityisarmeijat) ovat sekä tarpeellisia että välttämättömiä, Kadyrov näkee.

”Putinin kokki” Prigozhin on noussut Ukrainan sodan aikana merkittäväksi tekijäksi, mutta viime aikoina hänen tähtensä on ollut himmenemään päin.

Venäläistoimittaja Mihail Zygar kirjoitti taannoin New York Timessa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että Prigozhin voisi lähitulevaisuudessa haastaa jopa itse Putinin.

Nyttemmin Putinin ja Kremlin on kerrottu pyrkineen tietoisesti vähentämään Wagnerin ja Prigozhinin saavutuksia ja näkyvyyttä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila totesi IS:lle viime viikolla, että Prigozhin ja Kadyrov ovat molemmat osa Venäjän sisäistä valtapeliä, jossa hyökätään kovin sanoin eliitin edustajia kohtaan, mutta vakuutetaan lojaaliutta Putinille.

Gennadi Timtshenko (vas.) ja Roman Rotenberg (oik.) ostivat vuonna 2013 silloisen Hartwall Areenan, nykyisen Helsinki-hallin liikemies Harry ”Hjallis” Harkimolta.

Vaikka Prigozhinin Wagner onkin vienyt suurimmat otsikot, ei kyseessä ole ainoa palkka-armeija, joka huseeraa Venäjän puolesta Ukrainassa.

Venäjällä kerrotaan olevan jopa toistakymmentä yksityisarmeijaa.

IS kertoi aiemmin tällä viikolla, että Redut-nimisen palkka-armeijan taustalla on oligarkki Gennadi Timtshenko, jolla on myös Suomen passi.

Timtshenko tuli tunnetuksi suomalaisille, kun hän osti yhdessä Roman Rotenbergin kanssa silloisen Hartwall-areenan Harry Harkimolta (liik) vuonna 2013.

Hallikauppojen myötä Jokerit siirtyi Venäjälle KHL-liigaan, jossa se pelasi aina Ukrainan sodan alkuun asti.