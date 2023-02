Unkarin pääministeri Orban varoitti Eurooppaa ajautumasta sotaan Venäjän kanssa – vakuutti maansa säilyttävän taloussuhteet Kremliin

Orbanin mukaan ainoa vaihtoehto on pysyä poissa sodasta. Unkari ei ole tukenut Ukrainaa aseellisesti.

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoo, että Unkari aikoo pitää yllä taloussuhteita Venäjään Ukrainan sodasta huolimatta. Orban puhui asiasta vuotuisessa kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan Budapestissa.

Orban myös varoitti Eurooppaa ajautumasta suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

Unkari on tapansa mukaan vetänyt epämääräistä linjaa Venäjän hyökkäyssodan suhteen. Yhtäältä Orban on tuominnut hyökkäyksen Ukrainaan ja Unkari on ollut mukana EU:n pakotepaketeissa Venäjää kohtaan, mutta toisaalta Unkari on kieltäytynyt tukemasta Ukrainaa aseellisesti ja pyrkinyt ylläpitämään suhteita myös Kremliin. Orban on Ukrainan tukemisen sijaan peräänkuuluttanut rauhanneuvotteluja ja syyttänyt EU:n pakotteita Unkarin korkeasta inflaatiosta.

Ennen sotaa Unkarilla oli läheiset suhteet Venäjään, ja maan talous on rakennettu pitkälti halvan venäläisen energian varaan.

– Aiomme säilyttää taloudelliset suhteemme Venäjään, ja tätä suosittelemme myös liittolaisillemme, Orban sanoi ja totesi sodan osoittaneen, ettei Venäjästä ole vastusta Natolle.

– Unkarin hallitus ei pidä realistisena sitä väitettä, että Venäjä olisi uhka Unkarin tai Euroopan turvallisuudelle.

Orbanin mukaan Eurooppa on kuitenkin vaarassa ajautua sotaan.

– Tosiasiassa Eurooppa on jo epäsuorassa sodassa Venäjän kanssa, Orban latasi.

Hän varoitti, että sota voi jatkua vuosia ja muuttua yhä julmemmaksi.

– Meillä on vain yksi vaihtoehto: pysyä poissa sodasta. Se ei ole helppoa Naton ja EU:n jäsenenä, koska siellä kaikki muut ovat sodan kannalla, Orban väitti.

Puheessaan Orban ei maininnut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosesseja, mutta vakuutti Unkarin pysyvän uskollisena Naton jäsenenä. Unkari on Turkin ohella ainoa Nato-maa, joka ei ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Se on toistuvasti lykännyt asian käsittelyä parlamentissa.