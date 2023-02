Yhdysvallat lopetti kiinalaispallon jäänteiden etsinnän

Viimeiset löytyneet jäänteet on toimitettu tutkittavaksi FBI:n laboratorioon Virginiaan, Yhdysvaltain asevoimat kertoi lausunnossaan.

Yhdysvallat kertoi perjantaina lopettaneensa mereen alasammutun kiinalaisen ilmapallon jäänteiden etsinnän. Yhdysvallat on epäillyt, että Kiina on käyttänyt palloa vakoiluun. Kiina on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Lisäksi Yhdysvallat kertoi, että se on lopettanut viime viikonloppuna Alaskassa ja Huronjärvellä alasammuttujen lentävien kohteiden jäänteiden etsinnät.

Yhdysvaltojen asevoimien mukaan systemaattisissa etsinnöissä ei ole onnistuttu löytämään alasammuttujen kohteiden jäänteitä.

Kiinan korkea-arvoisin diplomaatti, entinen ulkoministeri Wang Yi kutsui lauantaina Yhdysvaltojen reagointia palloon hysteeriseksi ja absurdiksi.