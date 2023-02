Tällainen on Aleksei Navalnyin rangaistus­selli – ”Navalnyi ulos, Putin sisään”

Aleksei Navalnyin Oleg-veljen ideoima venäläisen rangaistusselin kopio seisoo vielä muutaman päivän Berliinissä Venäjän lähetystön ulkopuolella. Saksasta selli lähtee kiertueelle Euroopan muihin kaupunkeihin, mutta seuraavaa kohdetta ei vielä paljasteta.

Berliini, Saksa

Tammikuun lopulla Berliinin pääkadulle Unter den Lindenille ilmestyi harmaa pieni bunkkeri, joka seisoo vastapäätä Venäjän suurlähetystöä.

Kyseessä on tyypillisen venäläisen rangaistussellin kopio, jonka on tarkoitus muistuttaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kärsimyksistä vankileirillä.

Rangaistusselli liittyy Navalnyin tukijoiden käynnistämään suureen kampanjaan, jolla pyritään kiinnittämään maailman huomiota Vladimir Putinin hallintokoneiston harjoittamaan Navalnyin henkiseen ja fyysiseen tuhoamiseen ”hiipivällä sellikidutuksella”.

– Navalnyi ulos, Putin sisään, lukee harmaan sellibunkkerin ulkoseinään kirjoitetussa graffitissa.

– Venäjä on terroristivaltio, julistaa puolestaan toinen teksti sellin ulkoseinässä.

Berliinissä Navalnyin sellin näköiskopion ulkoseinälle on ilmestynyt graffiti, jossa lukee ”Navalnyi ulos, Putin sisään”.

Oleg Navalnyillä on itsellään myös 3,5 vuoden kokemus venäläisistä vankiloista ja niiden rangaistusjärjestelmistä. Olegilla on kuvassa yllään toppatakki, joka muistuttaa ulkonäöltään tyypillistä venäläisen vangin toppatakkia.

Berliinin eristysselli on Navalnyin veljen Oleg Navalnyin ideoima, ja sen toteuttaja on Navalnyin perustama Korruption vastainen säätiö.

Oleg Navalnyi ehti itse istua Venäjällä vankilassa 3,5 vuotta niin ikään tekaistujen syytteiden vuoksi siinä vaiheessa, kun Putinin hallinto yritti vielä vain pelotella Aleksei Navalnyitä tämän veljeen kohdistetulla rangaistuksella.

Tähän mennessä Aleksei Navalnyi on istunut Venäjällä vankilassa jo reilut kaksi vuotta sen jälkeen, kun hän palasi takaisin Moskovaan tammikuussa 2021 toivuttuaan sitä ennen Novitshok-myrkytyksestä berliiniläisessä sairaalassa. Vankeusajastaan hän on viettänyt yhteensä jo reilut kolme kuukautta suljettuna Shizo-eristysselliin, joka on venäläisten vankiloiden rankin koppi.

Putinin Venäjälle ei toisin sanoen riitä se, että Navalnyi on suljettu keksittyjen rikosten vuoksi vuosikausiksi vankileirille, vaan häntä kidutetaan leirillä sulkemalla hänet erilaisten keksittyjen syiden vuoksi pieneen eristysselliin.

Syyksi rangaistusselliin joutumiselle on kelvannut esimerkiksi se, että Navalnyi on peseytynyt väärään aikaan, hänen vankihaalarinsa nappi on ollut auki, hän ei ole tervehtinyt oikeaoppisesti vartijaa tai ei ole laittanut käsiään tarpeeksi nopeasti selän taakse.

Rangaistussellin sänky sidotaan päivän ajaksi kettingillä seinään niin, ettei vanki voi levätä siinä päivisin.

Tyypillisessä venäläisessä rangaistusselissä on kyykkyvessa ja karu lavuaari, johon tulee kylmää vettä.

Berliinissä jokainen halukas kadunkulkija pääsee tutustumaan Navalnyin erityssellin olosuhteisiin poikkeamalla sisään aktivistien pystyttämään koppiin.

Yksi aktivisteista kertoi IS:lle nimettömänä, että selli on mahdollisimman samanlainen kuin Navalnyin aito eristysselli. Se perustuu Navalnyin suullisiin kertomuksiin olosuhteista, tämän Oleg-veljen omiin kokemuksiin rangaistusselleistä sekä Venäjän vankilaviranomaisten virallisiin eristyssellien standardeihin.

Sellissä on kyykkyvessa ja karu peti, joka kiinnitetään päivän ajaksi kettingillä seinää vasten. Sängyn riistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vanki ei voi levätä päivällä, koska sellin lattiat ovat kylmät ja kosteat. Tyypillisesti selleissä on myös liki olematon ilmanvaihto, talvisin niissä on usein kalsean kylmä ja kesäisin tukahduttavan kuuma.

Aleksei Navalnyi kuvattuna helmikuussa 2020 Boris Nemtsovin murhan muistomielenosoituksessa Moskovassa.

Rangaistussellin venäjänkielinen lyhenne on Shizo. Se on kirjoitettu punaisin kirjaimin niin, että teksti näkyy suoraan Venäjän Berliinin-lähetystön ikkunoista pääkadulle katsottaessa.

Berliinin rangaistusselli on esillä vielä helmikuun 23. päivään saakka Venäjän lähetystön edustalla. Navalnyin juristi Ivan Zhdanov on jo ilmoittanut, että selli lähtee sen jälkeen kiertueelle muihin Euroopan kaupunkeihin.

– Seuraavaa kohdetta ei kerrota etukäteen julkisuuteen, mutta selli ilmestyy pian näytille jonnekin päin Eurooppaa, Navalnyin tukijoihin kuuluva venäläisaktivisti kertoi IS:lle.

Navalnyin tukijat kertovat saaneensa Berliinissä paljon huomiota sellilleen. Heidän tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä auttamaan Ukrainaa taistelussa Venäjää vastaan ja vakuuttaa maailmalle, että läheskään kaikki venäläiset eivät tue Putinin järjestelmää.

– Venäjän lähetystö Berliinissä ei ole pyrkinyt vaikeuttamaan meidän läsnäoloamme, mutta muuten heiltä ei ole tullut mitään virallista reaktiota selliprojektiimme, aktivisti kertoi IS:lle.