Kim Jong-unin tytär kuvattiin yllättävässä tilanteessa

Marraskuun jälkeen diktaattorin tytär on esiintynyt julkisuudessa ahkerasti.

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin tytär on nähty ensimmäisen kerran ei-sotilaallisessa tapahtumassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Aiemmin tytär, jota Pohjois-Korean valtionmedia KCNA on kuvaillut ”rakkaaksi lapseksi” ja ”kunnioitetuksi lapseksi” on nähty isänsä seurassa ainoastaan sotilaallisissa tapahtumissa. Perjantaina tytär nähtiin isänsä kanssa seuraamassa jalkapallo-ottelua.

Tyttärestä tiedetään hyvin vähän, eikä häntä ole nimetty pohjois­korealaisessa mediassa. Etelä-Korean tiedustelu­viran­omaisten mukaan tytär on nimeltään Kim Ju-ae. ABC Newsin mukaan tyttären arvioidaan olevan noin kymmenenvuotias. KCNA:n mukaan tytär toi otteluun ”iloa ja innostusta”.

Ennen marraskuuta Kim Jong-un piti perheensä visusti poissa julkisuudesta. Tytär nähtiin ensimmäisen kerran julkisuudessa tilaisuudessa, jossa testattiin mannerten­välisiä ohjuksia. Helmikuussa tytär osallistui isänsä kanssa pääkaupunki Pjongjangissa järjestettyyn sotilas­paraatiin.