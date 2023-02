Lentokone teki yllättäen u-käännöksen – matkustajat istuivat koneessa lähes 17 tuntia

Syynä oli määränpäässä syttynyt sähköpalo.

Air New Zealandin kone joutui tekemään u-käännöksen. Arkistokuva.

Uudesta-Seelannista Aucklandista Yhdysvaltojen New Yorkiin matkalla ollut kone joutui kääntymään takaisin Tyynen valtameren yllä, kun New Yorkissa John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla syttyi sähköpalo, New Zealand Herald uutisoi.

Air New Zealandin kone oli ehtinyt jo lentää kaksi kolmasosaa matkasta, kun se joutui tekemään u-käännöksen.

Lentoyhtiön edustaja sanoi, että mikäli kone olisi laskeutunut Yhdysvalloissa toiselle kentälle, se olisi joutunut pysymään paikoillaan monta päivää, mikä olisi vaikuttanut lukuisiin asiakkaisiin ja aikataulutettuihin palveluihin.

Lento Aucklandista New Yorkiin on ABC Newsin mukaan yksi pisimmistä kaupallisista lennoista. U-käännös pidensi matka-aikaa entisestään. Lento kesti lopulta lähes 17 tuntia.