Taleban kielsi ehkäisy­pillerit – tämä kaikki on nyt kielletty naisilta ja tytöiltä

Ehkäisypillereiden kieltäminen on jälleen yksi asia lisää pitkälle listalle asioita, jotka ovat tytöiltä ja naisilta kiellettyjä Afganistanissa.

Talebanin kerrotaan kieltäneen ehkäisyn myymisen ja jakelun naisille ja tytöille ainakin kahdessa kaupungissa Afganistanissa, The Guardian uutisoi.

Virallisella tasolla asiasta ei ole vielä tiedotettu, mutta useat lehden haastattelemat apteekkien työntekijät ja kätilöt kertovat, että myynti on kielletty Taleban-taistelijoiden määräyksestä.

Ehkäisyn on väitetty olevan länsimaiden salaliitto muslimiväestön hallitsemiseksi.

– He tulivat kahdesti liikkeeseeni aseiden kanssa ja uhkailivat minua, jotta en pitäisi ehkäisymenetelmiä myynnissä. He säännöllisesti tarkistavat jokaisen apteekin Kabulissa ja me olemme lopettaneet näiden tuotteiden myynnin, erään liikkeen omistaja kertoi.

Pääkaupunki Kabulin lisäksi ehkäisymenetelmien myyminen on kielletty Mazar-i-Sharifissa. Tämän sai havaita kaksi vuotta naimisissa ollut 17-vuotias Zainab, jolla on 1,5-vuotias tytär.

– Käytin salaa ehkäisyä välttääkseni tulemasta heti raskaaksi. Haluan kasvattaa tyttäreni hyvin, kunnon terveydenhuollon ja koulutuksen puitteissa, mutta unelmani rikkoutuivat, kun kätilö kertoi minulle viime viikolla, ettei hänellä ollut tarjota minulle ehkäisypillereitä tai -injektioita, Zainab kertoi The Guardianille.

– Luovuin koulutuksesta mennäkseni naimisiin enkä halua tyttärelleni saamaa kohtaloa. Haluan erilaisen tulevaisuuden tyttärelleni. Viimeinen toivo suunnitella elämääni on sammunut.

Afganistanissa on korkea äitiyskuolleisuus. Se on 638 kuolemaa 100 000:ta synnytystä kohden. Suomessa kuoli vuonna 2020 kaksi naista synnytykseen tai raskauteen liittyvistä syistä.

Afganistanilaisten naisten media Rukhshana Media kertoo, että länsimaiden tukeman hallinnon aikana erilaisia ehkäisymenetelmiä oli laajasti saatavilla kansainvälisten järjestöjen ja avustustyön kautta ja niitä käytettiin perhesuunnittelussa. Julkaisun mukaan edellisen hallinnon terveysministeriö jakoi ehkäisymenetelmiä ilmaiseksi naisille hallituksen alaisissa keskuksissa.

Toimien tarkoituksena oli alentaa äitiyskuolleisuutta ja ajatuksena oli, että pidempi aikaväli synnytysten välillä olisi yksi helpoimmista tavoista vaikuttaa äitien kuolemiin.

Nämä asiat ovat tytöiltä ja naisilta kiellettyjä Kansalaisjärjestöille työskenteleminen. Kielto on vaikeuttanut kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Yliopistossa opiskeleminen. Joulukuun loppupuolella Taleban kielsi yliopisto-opinnot naisilta. Aiemmin naisten oli sallittu opiskella tiettyjä aineita niin, etteivät he olleet tekemisissä miesten kanssa.

Ehkäisymenetelmien käytön kieltämisestä on kerrottu Kabulissa ja Mazar-i-Sharifissa.

Lukio ja peruskoulun ylemmät luokat. Tytöt saavat käydä koulua kuudennelle luokalle, mutta pääosin eivät pidemmälle.

Poliittinen osallistuminen. Taleban lakkautti pian valtaannousunsa jälkeen naisasioiden ministeriön. Tällä hetkellä hallinnossa ei ole ainoatakaan naista.

Kasvojen näyttäminen julkisesti. ”Kypsien” naisten on pukeuduttava täysin peittäviin vaatteisiin kuten burkaan tai pitkään, mustaan kaapuun, joka peittää kaiken muun paitsi naisen silmät. Toukokuussa annetussa määräyksessä ei sanota, minkä ikäisiä se tarkalleen ottaen koskee.

Tarpeettomasti kotoa poistuminen. Taleban määräsi toukokuussa, että naisten tulisi pysyä kotona ja käytävä ulkona vain, jos se oli tarpeellista.

Työnteko miesten kanssa. Pääsääntöisesti Taleban sallii naisten työskentelyn, jos heidän korvaajakseen ei ole miestä saatavilla tai jos työ ei ole ”miehen työtä”. Taleban on kuitenkin määrännyt, että naisten on lähtökohtaisesti työskenneltävä erillään miehistä. Lisäksi esimerkiksi terveydenhuollossa työskentelevät naiset eivät saa hoitaa miespotilaita.

Liikkuminen ilman miessaattajaa. Talebanin mukaan naisilla on oltava läheinen, miespuolinen perheenjäsen mukanaan, jos he matkustavat maateitse yli 72 kilometriä. Saattaja vaaditaan myös Afganistanin sisäisille sekä ulkomaille suuntautuville lennoille. Käytännössä naiset voidaan pysäyttää kuitenkin koska tahansa, liikkuessaan ulkona ilman saattajaa.

Kuntosalit ja julkiset kylpylät.

Tivolit ja puistot.

Musiikki, ulkomaalaiset uutisohjelmat, elokuvat ja tv-sarjat. Kielto koskee myös miehiä. Lista ei välttämättä ole kattava.

