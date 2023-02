Ville Haapasalo myöntää tulkinneensa Venäjää väärin: ”Tunnustan virheeni”

Näyttelijä Ville Haapasalo on antanut vastikään haastattelut sekä Aleksei Navalnyin että Mihail Hodorkovskin YouTube-tiimeille. Haapasalo myöntää nyt myös suoraan, että hän teki aikanaan virheen Krimin valtausta koskevissa kommenteissaan.

Ville Haapasalon uusin aluevaltaus on Ukraina-ruokakärry, joka on ollut koekäytössä Helsingin rautatieaseman edustalla helmikuun alusta alkaen.

Näyttelijä Ville Haapasalo on käynnistänyt äskettäin projektin, jossa hän työllistää Suomeen saapuneita ukrainalaisia pakolaisia ja myy heidän valmistamaansa ruokaa Ukraina-kärrystä. Osa tuotosta lähetetään hyväntekeväisyyteen ukrainalaisten lasten auttamiseksi Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Haapasalon Ukraina-apu on herättänyt Venäjällä laajaa huomiota – puolesta ja vastaan.

Kremlin-mielisessä propagandassa Haapasaloa on arvosteltu ankarasti muun muassa hänen venäläisten katsojiensa ”pettämisestä”. IS kertoi Haapasalon kohtaamasta kritiikistä aiemmin tässä artikkelissa.

Presidentti Vladimir Putinin vastainen oppositio on puolestaan ottanut Haapasalon sodanvastaiset kannanotot vastaan tyytyväisenä. Vastikään Haapasalo antoi esimerkiksi yhden haastattelun maanpaossa asuvan ex-oligarkki Mihail Hodorkovskin rahoittamalle Hodorkovski live -kanavalle ja toisen haastattelun vankilassa viruvan Aleksei Navalnyin tutkitiimin pyörittämälle Populjarnaja politika -kanavalle.

Hodorkovski livessä Haapasalolle esitettiin myös kysymys hänen taannoisista Krim-lausunnoistaan, joiden vuoksi Haapasaloa on kritisoitu Suomen mediassa.

– Se liittyy yhteen minun kirjaani. Maailma oli silloin toisenlainen. En odottanut silloin, että asiat menevät näin pitkälle, Haapasalo sanoo haastattelussa.

– Ilman muuta tunnustan virheeni. Ihmiset tekevät virheitä, Haapasalo jatkaa.

(Alla on Ville Haapasalon haastattelu Hodorkovski livessä.)

Haapasalon kohua aiheuttaneet Krim-lausunnot ovat Et muuten tätäkään usko… -kirjassa (Docendo), joka ilmestyi 2014 eli samana vuonna kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta.

– [Krimin valtaus] oli täysin odotettavissa oleva asia. [...] Kaikki tiesivät, että jotain tulee tapahtumaan. [...] Historiallisesti Krim ei ole koskaan kuulunut Ukrainalle, ja [Vladimir] Putinilla oli täysi kansan tuki puolellaan. Mutta meistähän se on väärin, Haapasalo sanoo Kauko Röyhkän kirjoittamassa kirjassa.

Kun Röyhkä kysyy Haapasalolta, mitä suunnitelmia Venäjällä on Ukrainan varalle, ja aikooko Venäjä jarruttaa maan kehitystä, Haapasalo vastaa kirjassa:

– En usko. Ukraina on itse aiheuttanut omat kriisinsä. Veikkaan, että Venäjä tulee jossain vaiheessa auttamaan sitä.

Populjarnaja politikan tuoreessa videohaastattelussa Haapasalo muistelee myös helmikuun 24. päivää keväällä 2022. Hän itse sattui olemaan juuri tuolloin Moskovassa, ja Venäjä aloitti silloin aamuyöllä laajamittaisen sodan Ukrainaa vastaan.

– Uskoin viimeiseen asti, että se ei tapahdu. Olin jostain syystä varma, että se ei ala. Tuona aamuna maailma kääntyi ylösalaisin päässäni, Haapasalo kuvailee sokkireaktiotaan ja käyttää myös sota-sanaa avoimesti.

Hodorkovski livelle Haapasalo korostaa lisäksi, että hän ”ei ole koskaan tukenut Venäjää eikä tue”.

(Alla on Ville Haapasalon haastattelu Populjarnaja politikalle.)

Haapasalo kertoo miettineensä sodan alusta lähtien koko ajan, kuinka hän voisi auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia. Päällimmäisenä on ollut kuitenkin tunne siitä, että hän on yksittäisenä ihmisenä voimaton.

” On tietenkin helppoa sanoa vapaasta Suomesta käsin, että vaatikaa vallanvaihtoa.

Nyt keksityn Ukraina-ruokakärryn konseptiin Haapasalo kuitenkin uskoo, sillä se mahdollistaa myös ukrainalaisten ja suomalaisten lähentämisen tuomalla Ukrainan keittiötä tunnetuksi Suomessa. Yksi päätuotteista on borssikeitto, joka on itse asiassa alkujaan ukrainalainen eikä venäläinen ruoka.

– Olemme lähettäneet jo liki 2 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Ideana on antaa myös Suomeen tulleille ukrainalaispakolaisille töitä, sillä he haluavat päästä tekemään jotain, Haapasalo kuvailee.

Ukraina-ruokakärryn vastaanotto Helsingin rautatieasemalla on ollut Haapasalon mukaan niin hyvä, että hän aikoo laajentaa niiden toimintaa. Uusia kärryjä on tarkoitus ottaa käyttöön neljä.

Hodorkovski livessä Haapasaloa pyydetään välittämään myös jokin viesti niille venäläisille, jotka ovat sotaa vastaan, mutta jotka eivät jostain syystä voi poistua Venäjältä tai jotka eivät halua poistua maasta.

– Kärsivällisyyttä ja rohkeutta. On tietenkin helppoa sanoa vapaasta Suomesta käsin, että vaatikaa vallanvaihtoa tai jotain muuta sellaista. Meillä on täällä helppoa, minä voin sanoa täällä, mitä haluan. Mutta joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin täytyy taistella, se on väistämätöntä, jos haluamme toisenlaista puolta.

Entä mitä Ville sanoisi niille venäläisille, jotka kannattavat sotaa?

– Ajatelkaa aivoillanne eikä muilla paikoilla.