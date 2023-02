Soros näkee, että Venäjän tappio Ukrainassa olisi erityisen paha paikka Kiinan presidentti Xi Jinpingille. Suursijoittajan suurin huoli ei kuitenkaan koskenut sotia.

Amerikkalainen suursijoittaja George Soros arvioi, että Ukrainan voitto sodassa johtaisi Venäjän ”imperiumin hajoamiseen”. Soroksen mukaan tämä olisi suuri harppaus parempaan suuntaan Euroopassa ja muualla maailmassa, kun suurvalta ei uhkaisi niiden turvallisuutta.

Hän jakoi näkemyksensä torstaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa Saksassa.

– Entisen neuvostoimperiumin maat tuskin malttavat odottaa venäläisten häviötä Ukrainassa, koska ne haluavat vahvistaa omaa itsenäisyyttään. Ukrainan voitto johtaisi Venäjän imperiumin hajoamiseen. Näin se ei enää uhkaisi Eurooppaa ja muuta maailmaa. Se olisi suuri harppaus parempaan suuntaan, hän lausui.

Soros arvioi, että Ukrainan armeijan saatua käyttöönsä luvatut aseet länneltä, se voisi keväällä aloittaa mahdollisen vastahyökkäyksen. Tämä vastahyökkäys voisi hänen mukaansa määrittää Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan ”kohtalon”.

Soros on unkarilaissyntyinen miljonääri, joka tunnetaan esimerkiksi pitkäjänteisestä kansalaisjärjestöjen ja demokratiaa edistämään pyrkivien instituuttien tukemisesta.

Läntisten tiedustelutietojen mukaan Venäjä on viime aikoina hyökännyt aggressiivisesti Donetskin ja Luhanskin alueella. Soros on huomannut, että Venäjä hyödyntää numeerista ylivoimaa erityisesti yrittäessään piirittää Bahmutin kaupunkia, mutta sen onnistuminen on hänen mukaansa epätodennäköistä.

Soroksen mukaan Venäjän hajoaminen toisi valtavan helpotuksen avoimille, yksilövapautta vaaliville yhteiskunnille. Vastaavasti se loisi ”suuria ongelmia” suljetuille yhteiskunnille, jossa yksilön tulisi vaalia valtion etua.

– Ukrainassa on käynnissä aito sota, joka on muuttanut kaiken, Soros lausui.

Hän näkee, että Venäjän tappiossa ilmeinen häviäjä olisi Kiinaa johtava Xi Jinping, joka on keskittänyt hallituskaudellaan rajusti valtaa itselleen.

Venäjän tappiossa ilmeinen häviäjä olisi Kiinaa johtava Xi Jinping, arvioi George Soros.

– Hänen läheinen yhteistyönsä [Venäjän presidentti] Vladimir Putinin kanssa muuttuisi hänelle haitalliseksi. Kiinassa saattaa kuitenkin jo kyteä vallankumous, Soros arvioi.

– Suurin osa Xin ongelmista on itseaiheutettuja. Hän aloitti talouden huonon hoitamisen heti kautensa alussa tehdessään kaikkensa kumotakseen Deng Xiaopingin reformistiset saavutukset.

Soros näkee Xin huonontuneen kansansuosion vaikuttaneen siihen, että tämä oli valmis taktisesti myöntymään Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Balilla tekemään ehdotukseen lievittää kitkaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Yhdysvaltojen halki kulkenut kiinalainen vakoilupallo näyttää kuitenkin nyt myrkyttävän jälleen suurvaltojen välejä.

Lue lisää: Kommentti: Vakoilu­pallo jäädytti suurvalta­suhteet – kärsijä voi olla Ukraina

Soros uskoo Xin pysyvän vallassa toistaiseksi, koska tämä hallitsee ”kaikkia sorron välineitä”.

– Olen silti vakuuttunut siitä, ettei Xi ole virassaan koko elämäänsä, ja että hänen valtansa alla Kiinasta ei tule sitä hallitsevaa sotilaallista ja poliittista voimaa, johon hän tähtää.

Puheessa Soroksen suurin huoli koski geopolitiikan sijaan ilmastonmuutoksen kiihtymisestä, jonka aiheuttamaan muuttoliikkeeseen maailma ei hänen mukaansa ole valmistautunut. Valtioiden taistellessa ”maailman herruudesta” sivilisaatio on vaarassa romahtaa ilmastonmuutoksen edetessä ja joistain alueista maapallolla tulee elinkelvottomia, hän varoitti.

– Nykyhetkellä käytännössä kaikki ilmastonmuutoksen torjunnan keinot keskittyvät hillintään ja sopeutumiseen. Molemmat ovat välttämättömiä, mutteivät riitä.

– Ilmastojärjestelmä on hajonnut, ja se on korjattava. Tämä on tärkein viesti, jonka haluan tänä iltana teille välittää.

Ratkaisuksi hän tarjosi ilmastotieteilijä David Kingin kehittämää suunnitelmaa, jonka mukaan arktinen ilmasto saataisiin tasapainotettua luomalla tieteellisin keinoin ”pilviä korkealle maankamaran yläpuolelle” ja palauttamalla albedo-ilmiö.

Albedolla tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osuus saapuvasta auringonsäteilystä heijastuu takaisin ilmakehään ja avaruuteen. Teorian mukaan albedon avulla ilmaston lämpeneminen ja koko ilmastojärjestelmä pysyisivät kurissa.

Soroksen mukaan kansainvälisten rahalaitokset, erityisesti Maailmanpankki, tulisi "uudelleenohjata ilmastonmuutokseen keskittyviksi”.

Soros on unkarilaissyntyinen miljonääri, joka tunnetaan esimerkiksi pitkäjänteisestä kansalaisjärjestöjen ja demokratiaa edistävien instituuttien tukemisesta. Hän on Soros Fund Management -yhtiön sekä Open Society Foundation -säätiön puheenjohtaja.

1990-luvulla Soros tuli tunnetuksi ”miehenä, joka mursi Englannin pankin”, kun hän myi yli 10 miljardin dollarin arvosta puntia arvioituaan punnan arvon heikkenevän. Hän veti mukaansa myös muita suursijoittajia. Soros ansaitsi tämän tapahtumaketjun vaikutuksesta yli miljardi Yhdysvaltain dollaria.