Tutkimus: Miesten penikset kasvoivat selvästi vain 29 vuodessa – tutkija huolissaan

Tutkijoiden mukaan muutoksen syy ei ole vielä tiedossa, mutta saattaa liittyä esimerkiksi kemikaaleille altistumiseen.

Miesten penisten pituus erektiossa on kasvanut selvästi viimeisen 29 vuoden aikana, tuoreessa tutkimuksessa havaittiin.

The World Journal of Men’s Healthin julkaisemassa tutkimuksessa oli tarkasteltu 75:ttä tutkimusta, jotka oli tehty vuosien 1942 ja 2021 välillä ja, joissa oli kerrottu yli 55 000 miehen peniksen pituudesta.

Stanfordin yliopiston urologian professori Michael Eisenbergin johdolla tutkijat havaitsivat, että miehen peniksen keskipituus erektiossa oli kasvanut 29 vuoden aikana 24 prosentilla 12,27:stä senttimetristä 15,23:een senttimetriin.

Tutkimuksen mukaan Saharan eteläpuolisista maista kotoisin olevilla afrikkalaisille on pisimmät penikset, eurooppalaisilla, eteläaasialaisilla ja pohjoisafrikkalaisilla penisten pituus oli asteikon keskivälin tienoilla ja itäaasialaisilla oli lyhimmät. Tutkijat eivät tiedä, minkä takia tällaisia eroja on. Se oli kuitenkin havaittavissa, että penisten pituus erektiossa oli pidennyt riippumatta siitä, missä tutkimus oli tehty.

Eisenbergin mukaan tutkijat eivät tiedä, mikä on aiheuttanut penisten pidentymisen.

– Kasvu on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Kaikki yleiset muutokset kehityksessä ovat huolestuttavia, koska lisääntymiselimistömme on yksi tärkeimmistä osista ihmisbiologiassa. Jos näemme näin nopeaa muutosta, se tarkoittaa, että jotain voimakasta on tapahtumassa kehoissamme. Meidän pitäisi yrittää vahvistaa nämä löydökset ja, jos ne vahvistetaan, selvittää muutosten syy, Eisenberg sanoi Stanfordin blogissa.

Eisenbergin mukaan useat tekijät ovat voineet vaikuttaa muutokseen kuten altistuminen kemikaaleille, joita on esimerkiksi ympäristössä, elintarvikkeissa, hygieniatuotteissa ja hyönteismyrkyssä, jotka vuorovaikuttavat hormonijärjestelmän kanssa.

– Altistumista kemikaaleille on esitetty syyksi myös poikien ja tyttöjen varhaisempaan murrosikään, mikä voi vaikuttaa sukupuolielinten kehittymiseen, Eisenberg sanoi.

Suomessa tutkimuksesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.