Transnuori Brianna surmattiin keskellä päivää Britanniassa – avautui ennen kuolemaansa TikTokissa

Transnuoren surma kuohuttaa Britanniassa. Kahta 15-vuotiasta nuorta syytetään murhasta.

Brianna Ghey oli iloinen ja sosiaalisessa mediassa aktiivinen 16-vuotias transnuori. Hän kuoli henkirikoksen uhrina lauantaina 11. helmikuuta. Britannia on surrut Gheyn kohtaloa eri puolilla maata.

16-vuotiaan transnuoren Brianna Gheyn surma on herättänyt suurta huomiota Britanniassa.

Ohikulkijat löysivät Gheyn ruumiin puistosta Luoteis-Englannissa sijaitsevasta Culchethin kylästä lauantaina 11. helmikuuta kolmen jälkeen iltapäivällä.

Paikallisen poliisin mukaan Brianna Ghey kuoli saamiinsa pistovammoihin.

Murhasta syytetään 15-vuotiasta tyttöä ja 15-vuotiasta poikaa. Syytetty tyttö on kotoisin Warringtonista ja poika Leighistä. Ruumiin löytöpaikka Linear Park sijaitsee suunnilleen yhtä kaukana kummankin kaupungin keskustasta.

Puistoalue on perustettu vanhalle rautatiehaaralle. Se on paikallistietojen perusteella ulkoilijoiden suosiossa.

Murhasta syytettävien nuorten vangitsemista käsiteltiin Chesterin käräjäoikeudessa keskiviikkona.

Piirituomari John McGarva määräsi kummatkin syytetyt nuorisovankilaan videoyhteyden välityksellä eikä myöntänyt vapautta takuita vastaan. Hän totesi, että syytetyt on pidettävä vangittuina syytteiden vakavuuden vuoksi.

Sekä syyttäjälaitos että rikostutkijat ovat kehottaneet yleisöä välttämään spekulointia verkossa ja varomaan väärän tiedon jakamista, kertoo The Guardian.

Ympäri Britanniaa järjestettiin tiistai-iltana muistotilaisuuksia Brianna Gheylle. Liverpoolissa kokoontui ainakin 300 ihmistä.

Surmatun transnuoren Brianna Gheyn, 16, muistoksi on järjestetty tilaisuuksia ympäri Britanniaa. Kuvan muistokynttilät paloivat tiistai-iltana Lontoossa.

Cheshiren poliisin rikosylikomisario Mike Evans on kuvaillut surmaa ”kohdennetuksi hyökkäykseksi kiireisenä päivänä” puistossa.

Poliisi totesi tutkinnan alkuvaiheessa, että mikään tapauksessa ei viitannut viharikokseen, mutta tarkensi myöhemmin, että kaikki tutkintalinjat ovat avoimia – myös viharikoslinja.

Brianna Ghey oli aktiivinen ja seurattu sosiaalisen median käyttäjä. Hän oli suosittu muun muassa TikTokissa, jossa hänellä oli yli 30 000 seuraajaa.

Vain muutamaa päivää ennen kuolemaansa Ghey käveli TikTok-videossa samassa puistossa, jossa hän myöhemmin menetti henkensä.

Paikallismedian mukaan tuhannet käyttäjät kommentoivat Gheyn viimeistä videota ja esittivät surunvalittelunsa. Nyt Brianna Gheyn TikTok-tili on jo poistettu. Sosiaalisen median tileistä ja päivityksistä on kirjoittanut muun muassa The Liverpool Echo -lehti.

Toisessa, viisi päivää ennen surmaa kuvaamassaan, videossa Ghey kertoi, että hänet oli jätetty tai suljettu koulussa ulkopuolelle.

Ihmiset kantoivat lippuja ja kylttejä sekä huusivat iskulauseita Brianna Gheyn muistoksi järjestetyssä muistotilaisuudessa Lontoossa.

Uhrin perhe on julkaissut tiedotteen, jossa se on toivonut rauhaa surutyöhön.

Brianna oli rakastettu tytär, tyttärentytär ja pikkusisko. Hän oli elämää suurempi hahmo, joka jätti pysyvän vaikutuksen kaikkiin, jotka tapasivat hänet. Brianna oli kaunis, nokkela ja hauska. Brianna oli vahva, peloton ja ainutlaatuinen. – Brianna Gheyn perhe

Myös uhrin koulu on julkaissut tiedotteen, jossa johtajaopettaja Emma Mills kertoo, että Brianna Ghey opetti kouluyhteisölle muun muassa itselleen uskollisena pysymisen tärkeyttä.

Olemme niin iloisia siitä, että Brianna tuli luoksemme Birchwood Community High Schooliin, hän opetti meille kaikille niin paljon luonteesta ja itselleen uskollisena pysymisestä - asioita, joita me kaikki tulemme arvostamaan hänen muistonaan. Oli etuoikeus saada hänet osaksi kouluperhettämme. – Birchwood Community High School

Verkossa käynnistetyssä joukkorahoituskampanjassa Gheyn perheelle on kerätty yli 100 000 euroa. Keräyksen aloittaneiden henkilöiden mukaan varoilla autetaan muun muassa hautajaiskuluissa.

Kampanjan käynnistäjät toivovat hautajaisista vaaleanpunaisia ja värikkäitä, sellaisia kuin Brianna Ghey itsekin oli.

Liverpoolin kruununoikeus on asettanut tapauksen ensimmäiseksi istuntopäiväksi 10. heinäkuuta. Käsittelylle on varattu kolme viikkoa aikaa. Syyteneuvottelu ja valmistelevat kuulemiset ovat edessä 2. toukokuuta.