Uudessa-Seelannissa jatketaan raivaustöitä syklonin jäljiltä – uhriluvun pelätään kasvavan

Uhriluku voi vielä nousta, sillä tuhansia ihmisiä ei ole onnistuttu tavoittamaan.

Uudessa-Seelannissa on otettu käyttöön helikoptereita veden, ruoan ja polttoaineen toimittamiseksi alueille, joihin Gabrielle-sykloni on katkaissut yhteydet. Tähän mennessä viiden ihmisen tiedetään kuolleen ja yli 10 000 ihmisen joutuneen jättämään kotinsa myrskyn ja sen aiheuttamien tuhojen vuoksi.

Yksi uhreista oli talon sortumisen vuoksi kuollut pelastaja maan pohjoisosissa. Loput neljä kuolonuhria on todettu itärannikon Hawke's Bayn seudulla.

Uhrimäärän pelätään vielä kasvavan. Poliisin mukaan noin 3 500 ihmiseen ei ole saatu yhteyttä, ja pääministeri Chris Hipkins on kertonut poliisin olevan erittäin huolissaan kateissa olevista.

Neljä päivää kestäneet voimakkaat tuulet ja rankkasateet ovat aiheuttaneet maanvyörymiä ja laajoja tulvia, jotka ovat vahingoittaneet maan tieverkostoa, katkoneet sähköjä ja vaurioittaneet matkapuhelinverkkoa.

Torstaina yhteys itäiseen satamakaupunkiin Napieriin oli jonkin aikaa poikki, kun asiantuntijat tutkivat ainoan kaupunkiin johtavan käyttökelpoisen sillan kärsimiä vahinkoja. Liikenneviranomaisten mukaan silta avattiin sittemmin, tosin vain pelastusajoneuvoille ja välttämätöntä työtä tekeville.

Kaupungin asukkaita on neuvottu lähtemään kodeistaan vain pakon edessä ja rajoittamaan veden käyttöä. Kun asukkaat lähtevät ulos, he kahlaavat tulvavedessä hankkiakseen tarvikkeita ja etsiäkseen paikkoja, joissa langaton verkko edelleen toimii. Ympäri kaupungin huoltoasemilla on kylttejä, joissa kerrotaan, että polttoainetta myydään vain pelastuspalvelulle.

Pääministeri Hipkins varoitti aiemmin, että edessä on pitkä ja raskas toipuminen. Joillekin alueille sähköjä ei saada todennäköisesti palautettua viikkoihin, ja paikkojen siivoaminen kestänee vieläkin kauemmin, vaikka raivaustraktorit ovat liikkeellä ympäri vuorokauden.

Uuden-Seelannin puolustusvoimat on lähettänyt kaksi alusta ja lentokoneen kuljettamaan tuhansia litroja vettä sekä henkilökuntaa ja vedenpuhdistuslaitteita myrskyn tuhoalueille. Helikoptereilla on pelastettu satoja ihmisiä rakennusten katoilta ja toimitettu tarvikkeita.

Alun perin Uusi-Seelanti sivuutti avuntarjoukset Yhdysvalloilta ja muilta mailta. Sittemmin Hipkins on kertonut, että Australiasta on lähipäivinä tulossa avuksi ryhmä asiantuntijoita.

Sykloni on jo hiipunut eteläiselle Tyynellemerelle. Avustus- ja raivaustöitä ovat kuitenkin haitanneet uudet rankkasateet ja ukkosmyrskyt, jotka ovat myös aiheuttaneet lisää maanvyörymiä.

Myrskyn aiheuttamien vahinkojen määrää ei ole vielä päästy tarkasti arvioimaan. Kiwibankin pääekonomisti Jarrod Kerr on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että kyse on miljardeista, ei miljoonista, Uuden-Seelannin dollareista.