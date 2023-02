Etelämannerta ympäröivä meri­jää on vähentynyt ennätyksellisen paljon – ”Äärimmäinen tilanne”

Tutkijoiden mukaan merijään hupeneminen altistaa jäätiköt ja mannerjäätiköt aalloille, jotka nopeuttavat jäätiköiden hajoamista ja sulamista.

Etelämannerta ympäröivä merijää on vähentynyt ennätyksellisen paljon. Merijään määrän odotetaan pienentyvän entisestään ennen tulevan kesän sulamiskauden päättymistä, uutisoi The Guardian.

Yhdysvaltain kansallisen lumi- ja jäädatakeskuksen tutkijoiden mukaan merijäätikkö on tällä hetkellä kooltaan 1,91 neliökilometriä. Edellinen ennätyksellisen pieni lukema mitattiin 25. helmikuuta vuonna 2022.

Ilmastonmuutoksen ja merijään sulamisen välinen yhteys arktisella alueella on vuoteen 1979 saakka ulottuvien tilastojen perusteella selkeä. Etelämantereella merijään määrän vaihtelu on vuosittain suurta, mikä on vaikeuttanut ilmastonmuutoksen vaikutusten seuraamista alueella.

Tutkijat ovat olleet jo aiemmin huolissaan Etelämantereen jäistä. Ennusteet povasivat jo vuonna 2014, että suuri Länsi-Etelämantereen mannerjäätikkö pienenee merkittävästi ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Tutkijat varoittavat merijään hupenemisen altistavan jäätiköt ja mannerjäätiköt aalloille, jotka nopeuttavat jäätiköiden hajoamista ja sulamista. On arvioitu, että Länsi-Etelämantereen mannerjäätikön kohtaloksi koituu asteittainen romahtaminen ja merenpinnan kohoaminen.

– En ole koskaan nähnyt yhtä äärimmäistä tilannetta aiemmin, kuvailee professori Karsten Gohl Alfred Wegener -instituutin Hemholtzin napa- ja meritutkimuskeskuksesta.

Gohlin mukaan Saksan kokoinen mannerjalusta on nyt täysin jäätön. On huolestuttavaa, kuinka nopeasti muutos on tapahtunut, Gohl sanoo.

– Merijään määrän väheneminen viimeisen kuuden vuoden aikana on merkittävää, sillä jääpeite ei muuttunut tätä ennen juuri lainkaan 35 vuodessa, kertoo Gohlin kollega, professori Christian Haas.