Sota-analyytikoiden mukaan Venäjän panssarivaunujen kokonais­määrää rokotti erityisesti hyökkäys Kiovaan sodan alkumetreillä.

Venäjän armeijan arvioidaan menettäneen Ukrainassa ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana lähes 40 prosenttia panssarivaunuistaan, jota sillä oli ennen laajamittaisen hyökkäyksen alkamista. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian, joka perustaa tietonsa kansainvälisen International Institute of Strategic Studies -ajatushautomon (IISS) laskelmiin.

Menetyksissä on kyse jopa 50 prosentista, kun puhutaan taistelussa käytettävistä ”tärkeimmistä” panssarivaunuista. Ajatushautomon mukaan Venäjä nojautuu yhä enemmän vanhempiin, kylmän sodan aikaisiin panssarivaunuvarastoihinsa.

Sen sijaan Ukrainan armeijan omistamien panssarivaunujen määrän arvioidaan kasvaneen lännestä saatujen neuvostoaikaisten tankkien sekä Venäjältä varastettujen panssarivaunujen takia.

Ajatushautomon luvut perustuvat avoimiin lähteisiin kuten satelliiteista ja droneista saatuun kuvamateriaaliin. Laskenta ulottuu sodan alusta marraskuun loppuun, mutta tarkkoja lukuja on vaikea täsmentää kesken konfliktin.

Ajatushautomon mukaan Venäjän panssarivaunujen määrä on pudonnut 38 prosenttia eli 2 927:stä 1 800:aan. Venäjä on menettänyt erityisen paljon sen modernimpia T-72B3M-tankkeja.

Suuret tappiot ovat merkinneet Venäjälle sitä, että se on menettänyt ”noin 50 prosenttia hyökkäystä edeltäneestä kalustostaan” panssarivaunuja ja niiden eri malleja, Guardian kertoo.

Ajatushautomon johtaja John Chipman arvioi, että sota on ollut Venäjällä ”poliittinen ja sotilaallinen epäonnistuminen”. Hänen mukaansa Venäjällä on heikkouksia sotilaallisessa johtamisessa ja puutteita varustelussa, vaikka Kreml on pyrkinyt ”modernisoimaan” sotimistaan.

Chipmanin mukaan Venäjän oma aseteollisuus on liian hidas korvaamaan uudempien panssarivaunujen menetyksiä, joten se joutuu käyttämään vanhempaa kalustoa. Sitä näyttäisi ajatushautomon mukaan riittävän, sillä sen arvion mukaan Venäjällä on yhä 5 000 panssarivaunua varastoissaan.

Erityisen tuhoisaksi Venäjällä osoittautui sen hyökkäys Kiovaan sodan alussa, kun suuri määrä kolonnassa liikkuvia panssarivaunuja tuhottiin pääkaupungin pohjoispuolella oleville teille. Myös monia panssarivaunuja kaapattiin tai hinattiin traktoreilla Ukrainan tarpeisiin.

Venäjän taktiikka ei näytä merkittävästi kehittyneen. Myös tänä vuonna rintamilta saatu kuvamateriaali osoittaa Venäjän menettäneen useita kymmeniä panssarivaunuja, kun se on yrittänyt valloittaa Vuhledarin kaupunkia Donetskissa.

Ukrainan arvioidaan saaneen Venäjältä haltuunsa jopa 500 tankkia. Se on omien menetystenkin jälkeen onnistunut kasvattamaan panssarivaunujen kokonaismäärää 953:een 858:sta, ajatushautomo kertoo. IISS:n analyytikko Henry Boyd näkee tähän syynä myös esimerkiksi Puolasta ja Tšekistä saadut tankkilahjoitukset.

Tästä huolimatta panssarijoukot ovat edelleen puolet siitä, mitä Venäjällä on käytössään.

Ukraina on aiemmin tammikuussa ilmoittanut tarvitsevansa 300–400 taistelupanssari­vaunua noin tuhannen eritasoisen neuvostovalmisteisen oman panssarivaununsa lisäksi. Lisäksi se on pyytänyt myös muita panssaroituja kulkuneuvoja sekä haupitseja liittolaisiltaan.

Guardianin mukaan maasodankäynnin analyytikko Ben Barry uskoo Ukrainan saavan noin neljänneksen 1 000 panssarivaunusta ja taisteluajoneuvosta, joita se vaatii. Ne voivat antaa Ukrainalle ”taktisen edun”, mikäli valtio saa lisäksi riittävästi ammuksia ja varaosia.