CIA:n ex-johtaja enteilee Ukrainan sodan päättymistä – uskoo sodan mullistuvan tulevina kuukausina

CIA:n entinen johtaja David Petraeus povaa CNN:lle, että Ukrainan armeija saa lännen avulla uudenlaisen vaihteen päälle sotaan keväällä tai kesällä.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja ja eläköitynyt kenraali David Petraeus ei usko Venäjän voittavan sotaa Ukrainassa. Petraeus arvioi Ukrainan sotaa CNN:lle, jonka kysymyksiin hän vastasi sähköpostitse.

Petraeus kertoo yhdysvaltalaismedialle, että hän uskoo sodan päättyvän neuvottelupöydässä kunhan Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnustaa sodan järjettömyyden niin taistelurintamalla kuin koti-Venäjällä. Hän viittaa vastauksessaan Venäjän armeijan historiallisen tuhoisiin miehistötappioihin Ukrainassa sekä lännen Venäjällä asettamiin pakotteisiin.

Hän pitää tärkeänä, että Ukrainalle tehdään Marshall-avun kaltainen elvytyssuunnitelma sodan runteleman valtion jälleenrakentamiseksi. Lisäksi se tarvitsee ”rautaisen turvallisuustakuun” joko Nato-jäsenyyden tai esimerkiksi Yhdysvaltajohtoisen koalition muodossa, hän sanoo.

Petraeus uskoo tänä vuonna sodan muuttuvan Ukrainan armeijan saadessa lännestä kehittyneempiä panssarivaunuja ja muita panssaroituja kulkuvälineitä sekä pidemmän kantaman täsmäohjuksia Himars-järjestelmiin.

– Ne mahdollistavat tarkan iskun 150 kilometrin päähän, mikä on kaksinkertainen kantama nykyiseen verrattuna.

Avainasemassa tulevat olemaan myös ”uudenlaiset” ilmanpuolustusjärjestelmät sekä valtava määrä ”kaikentyyppisiä” ammuksia.

Länneltä saatu puolustustuki tarkoittaa CIA:n ex-johtajan mukaan sitä, että Venäjä kohtaa tulevina kuukausina yhä paremmin koulutetun ja varustellun Ukrainan armeijan. Näillä edellytyksillä Ukrainan armeija pystyy tehokkaampiin hyökkäysoperaatioihin ja purkamaan Venäjän puolustusta, hän sanoo.

– Voimme kuitenkin nähdä tämän [vaikutuksen] vasta keväällä tai vasta kesällä, kun otetaan huomioon, paljonko aikaa tarvitaan Ukrainan armeijan kouluttamiseen länsimaisten tankkien ja muiden järjestelmien kanssa.

– Samalla kuitenkin Venäjän hyökkäysten lisäksi pelkään, että näemme lisää iskuja Ukrainan infrastruktuuriin venäläisillä ohjuksilla ja raketeilla sekä Iranin toimittamilla droneilla. Tämän takia meidän on kaikin keinoin rajoitettava entisestään Venäjän ja myös Iranin aseteollisuutta.

Venäjän armeijasta on paljastunut lähes vuoden kestäneen sodan aikana monia heikkouksia, Petraeus sanoo. Hän arvioi Venäjän hävinneen taisteluita esimerkiksi sotilaiden epäonnistuneen varustelun ja koulutuksen takia sekä haparoivan sotilaallisen johtoportaan takia.

Lisäksi vuosi sitten helmikuussa alkanut hyökkäys vaikuttaa Petraeuksen mukaan huonosti suunnitellulta. Hänen mukaansa sota on todistanut, että Venäjää ei tarvitse pelätä ”suurvaltana”. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että valtiota johtaa häikäilemätön johtaja ja valtiolla on paljon resursseja jatkaa sotimista.

– Venäjällä on edelleen valtava sotilaallinen kapasiteetti ja se on edelleen ydinasevaltio sekä maa, jolla on valtavasti energia-, mineraali- ja maatalousresursseja. Lisäksi sen väkiluku on lähes kaksinkertainen Euroopan toiseksi suurimpiin maihin nähden.

Petraeus ei pidä mahdottomana, että Putin toteuttaisi Venäjällä laajamittaisen liikekannallepanon. Vielä kyse on ollut – ainakin julkisesti – osittaisesta liikekannallepanosta. Putin näyttää pelkäävän, miten kansa vastaisi täyteen mobilisaatioon, hän arvioi.

Arvioiden mukaan 300 000 mobilisoitua, uutta sotilasta on lähetetty Ukrainaan ja mahdollisesti 100 000–150 000 tulisi lisää.

– Tämä ei ole yhdentekevää, sillä määrällä todella on väliä, Petraeus sanoo.

Ilman jalostunutta suunnitelmaa vaikutta kuitenkin siltä, että venäläiskomentajat tyytyvät heittämään rintamalle saapuneita sotilaita vähäisellä koulutuksella ja huonosti varusteltuna koviin taisteluihin.

Petraeus arvioi, että tällä taktiikalla Venäjä voi korkeintaan saavuttaa ”rajallisia” läpimurtoja ja hyötyjä taistelukentällä, mutta uhraukset ovat kalliita.

– Tämä tapahtuu samalla, kun odotamme Ukrainan keväällä tai kesällä käynnistyvää hyökkäystä paremmin koulutetuilla, varustelluilla ja tehokkaammilla joukoilla, hän arvioi.

Tulisimmat taistelukentät sijaitsevat hänen mukaansa tällä hetkellä Ukrainan kaakkoisosissa Donetskissa ja Luhanskissa. Samalla Venäjä pyrkii vahvistamaan puolustusasemiaan miehitetyillä alueilla etelässä.

CNN:n haastattelussa Petraeus kuitenkin korostaa, ettei Putinia tule aliarvioida.

– Hän uskoo, että Venäjä voi käristää ukrainalaiset, eurooppalaiset ja amerikkalaiset samalla tavalla kuin Napoleonin armeijan tai Hitlerin natsit.